+++ Newsblog zu den Midterms +++ Amerika wählt - hier sind die ersten Ergebnisse

Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet keine Kurskorrekturen von US-Präsident Donald Trump nach den Kongresswahlen und sieht die Zeit für ein neues Verhältnis zwischen Europa und den USA gekommen. "Die USA bleiben unser wichtigster Partner außerhalb Europas", sagte der SPD-Politiker der "Passauer Neuen Presse" (Mittwochausgabe). "Aber: Wir müssen unser Verhältnis mit den Vereinigten Staaten neu vermessen und ausrichten." Trumps Politik des "America first" habe dazu geführt, dass sich Washington aus internationalen Verträgen zurückzieht. "Die einzig richtige Antwort darauf sei "Europe united". Der Morgen live 7.11.2018 11/6/18 10:24 PM Charlene Optensteinen 55 Prozent der US-Bürger lehnen die Politik von Präsident Trump ab - das ergab eine Wählerbefragung des TV-Senders CNN. 44 Prozent beurteilten die Politik des US-Präsidenten positiv. Zwei Drittel aller Befragten gaben an, ihr Votum bei den Kongresswahlen sei auch eines über Trump selbst. Der Morgen live 7.11.2018 11/6/18 10:06 PM Charlene Optensteinen Eine Gruppe von Demonstranten steht vor dem Weißen Haus und hält ein Schild mit leuchtenden Buchstaben: "Vote Them Out" AP Der Morgen live 7.11.2018 11/6/18 10:04 PM Charlene Optensteinen Vor der Präsidentschaftswahl 2016 gab es diesen Witz: Donald Trump ist der Einzige, der gegen Hillary Clinton verlieren kann. Leider ist Hillary Clinton auch die Einzige, die gegen Donald Trump verlieren kann. Jetzt hat sich die Ex-Präsidentschaftskandidatin in mehreren Tweets zu Wort gemeldet - mit leidenschaftlichen Appellen, zur Wahl zu gehen. "Heute sagen wir, es reicht", twitterte Clinton. Der US-Präsident untergrabe demokratische Institutionen und Werte. Der Morgen live 7.11.2018 11/6/18 10:00 PM Charlene Optensteinen Die US-Börsen haben am Tag der wichtigen US-Kongresswahlen zugelegt. Allerdings blieben die Umsätze gering, da sich die Anleger angesichts des unklaren Wahlausgangs nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollten. Alle drei großen US-Indizes legten je rund 0,6 Prozent zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss damit bei 25.635 Punkten, der breiter gefasste S&P-500 bei 2755 und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 7375 Stellen. An den US-Börsen wechselten 6,85 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit 8,7 Milliarden, die es im Schnitt der vergangenen 20 Handelstage waren.