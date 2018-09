Migrationsdebatte So geht's

Einige Artikel, viele Wortmeldungen auf Facebook und Twitter in der Woche nach Chemnitz müssen all die alarmieren, die an einer rationalen, humanistischen, auf Verständigung zielenden Auseinandersetzung interessiert sind. Mich haben viele dieser Texte entsetzt, die Verachtung in Worten ist nicht weit entfernt von dem Hass auf den Straßen von Chemnitz.

Wir, darunter viele Journalisten, sollten innehalten und darüber nachdenken, welches Schauspiel wir allen Leuten bieten, die an einer aufgehetzten, auf die Zerstörung der demokratischen Öffentlichkeit zielenden Entwicklung interessiert sind.

Wir müssen nicht einer Meinung sein; darüber, wie man ein Konzert am Ort eines Verbrechens beurteilt; wie man Bürger sieht, die Seite an Seite mit Nazis durch die Straßen ziehen; und ab wann die Jagd auf ausländisch aussehende Deutsche und Flüchtlinge eine Hetzjagd ist. Über all das kann man unterschiedliche Ansichten haben.

Aber wir sollten uns einig sein darüber, dass wir unsere Demokratie zusammen verteidigen müssen gegen Nazis und ihre Sympathisanten. Darüber, dass wir jeden körperlichen Angriff auf die Berichterstattung von Journalisten, auch die kleinste, zurückweisen als Angriff auf die institutionelle Kraft einer demokratischen Öffentlichkeit. Und darüber, dass wir untereinander streiten, ohne jene zu stärken, die uns schwächen und am liebsten mundtot machen wollen. Wie kann das funktionieren? Ein paar Gedanken.

Außer Empörung nichts zu bieten

Wenn Bürger sich von Regierenden nicht mehr vertreten und verstanden und von Medien nicht gehört fühlen, suchen sie sich Antworten bei denen, die ihnen außer Empörung nichts zu bieten haben. Die Entfremdung zwischen Bürgern und Parteien, zwischen Bürgern und Medien hat in den vergangenen drei Jahren unheilvoll zugenommen. In Chemnitz hat ein von Gerüchten umwehter Mord gereicht, um Tausende Bürger an die Seite von Rechtspopulisten und Nazis zu treiben.

Chemnitz markiert den Höhepunkt der Politisierung von Kriminalität: Seit die Bundesregierung im September 2015 Hunderttausende von Flüchtlingen ins Land ließ, wird jede Straftat durch Migranten von Rechtspopulisten der Regierung, insbesondere der Bundeskanzlerin angelastet. Jeder Mord, jede Vergewaltigung, jeder Einbruch als Folge der großen humanitären Aktion im September 2015 - diese Sicht der Dinge vergiftet auch die Diskussion unter uns Journalisten.

Wir blicken von drei verschiedenen Hochsitzen auf das Geschehen:

Die einen sehen sich nach jedem Verbrechen aufgefordert, es als singuläres Ereignis einzuordnen, das auch ohne neue Mitbürger aus anderen Kulturen und Ländern immer wieder passiert: Auch Deutsche vergewaltigen, töten, stehlen.

Die anderen fühlen sich bestätigt in ihren Warnungen und machen den unehrlichen Blick der anderen verantwortlich dafür, dass Deutsche - unverstanden, wütend - zu Protestbürgern werden.

Wieder andere glauben, durch die explizite Übernahme von AfD-Forderungen könne man solche Leute wieder ins demokratische Lager herüberziehen.

Was tun?

1. Wir müssen runter von diesen Hochsitzen. Ich muss mir eingestehen, dass ich viele Probleme nicht sehen wollte: die Wucht, mit der Kriminelle unter den Flüchtlingen das Zusammenleben tatsächlich oder gefühlt verändert haben; das Aufblühen von Antisemitismus; das Einsickern von Terroristen, als Schutzsuchende getarnt; die Folgen für die gesellschaftliche und politische Stabilität; die Projektion von ökonomischen, sozialen und kulturellen Ängsten auf die Fremden; die lähmende, andauernde Unfähigkeit deutscher Behörden und Regierenden, mit Problemen der Integration fertig zu werden, die nicht nur mit Überlastung zu erklären sind.

2. Wir dürfen uns selbst, aber vor allem die Verantwortlichen nicht schonen in der Benennung dieser Probleme. Wir müssen aufhören, immer wieder und immer noch die ideologische Schlacht von 2015 zu schlagen, was heißt: im Migrationsskeptiker den Rassisten zu sehen und im "Gutmenschen" den Schuldigen für Mord und Vergewaltigung; alle, die sich um Flüchtlinge bemüht haben und bemühen, tun mehr für das Zusammenleben in diesem Land als die, die sie als naive Moralisten abtun.

3. Der "besorgte Bürger" wählt nicht nur AfD, auch Wähler der Linken, der Grünen, der FDP, der SPD und der CDU sorgen sich um ihre und die Sicherheit ihrer Kinder (manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht), sorgen sich um den Fortgang der Integration, um das Zusammenleben, um Behördenversagen. Diese Sorgen sind - meist - nicht rassistisch motiviert, sie basieren auf Erfahrungen, Erzählungen und (Achtung!) Medienberichten.

4. Wie wir Journalisten über Integrationsprobleme und -erfolge berichten, bestimmt für viele den Blick auf Migranten (und auf die Medien). Wir können dramatisieren, übertreiben, anheizen, instrumentalisieren. Oder wir können untertreiben, verniedlichen, verschweigen. Beides wird unserer Rolle in der Gesellschaft nicht gerecht, ist unprofessionell, unethisch und dumm.

5. Wir müssen mehr sein als ein Sprachrohr von Sorgen. Die Angst der Deutschen vor den 0,9 Prozent Juden im Lande ließ viele Deutsche in den Dreißigerjahren vor einer jüdischen Weltverschwörung zittern und den rechten Arm heben. Die Aufgabe von Journalisten in Zeiten großer Ängste kann es auch sein, so haben wir aus der Geschichte gelernt, den Leuten durch schonungslose, glaubwürdige Berichte die Angst zu nehmen.

6. Die "Sorgen der Bürger" ernst nehmen, das heißt auch, die Sorgen jener vielen Bürger ernst zu nehmen, die sich um Anschläge auf Flüchtlingsheime sorgen, um Angriffe auf Bürger, die wie Ausländer aussehen; die sich sorgen um AfD-Demagogen, um Nazi-Aufmärsche, um Morde durch Nazis.

7. Wir dürfen die Leistungen der letzten drei Jahre auch als Integrationserfolge zur Kenntnis nehmen: Mehr als 300.000 Flüchtlinge haben einen Job, Tiefstand bei den Arbeitslosenzahlen, höchster staatlicher Überschuss, Zahl der Straftaten auf dem niedrigsten Stand.

8. Und bitte: Aufhören mit diesem Etikettenschwindel, mit dieser Brandmarkerei, die glaubt, Argumente ersetzen zu können durch Verachtung und Beschimpfung. Schreddern wir all diese lästigen rhetorischen Figuren, die uns ausweisen als Provokateure: Der Mensch mit der anderen Meinung, "der wie ein Nazi argumentiert". Oder "wie ein Gutmensch". Die beliebteste, fatalste rhetorische Figur: Meine Meinung erntet viel Widerspruch, wunderbar, das zeigt, wie recht ich und wie unrecht meine ignoranten Kritiker haben. Gerne auch in Kombination mit: Ihr seid alle Mainstream, eure wütende Kritik zeigt, wie recht ich damit hatte, euch zu kritisieren.

Das Perpetuum mobile jeder Debatte, die sich an sich selbst berauscht.