Mögliche Koalition SPD und Linke attackieren Jamaika-Parteien

Der Druck auf CDU und CSU wächst, eine gemeinsame Linie für Jamaika-Sondierungen mit Grünen und FDP zu finden. Ein kleiner Parteitag der Grünen stimmte am Wochenende ohne Gegenstimme für erste Gespräche. Die kleinen Parteien wollen aber nicht in einer großen Runde mit der Union starten, sondern sich jeweils nur in einem Zweierformat treffen. "Also FDP und Union, FDP und Grüne, Union und Grüne", sagte FDP-Chef Christian Lindner der "Bild am Sonntag". Das bedeute, CDU und CSU müssten sich vorher auf eine Linie verständigen.

Der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt, äußerte sich skeptisch zu dem Vorstoß von FDP und Grünen. Vertrauensvolle Gespräche könne es nur geben, wenn alle vier Partner am Tisch säßen. "Wenn FDP und Grüne glauben, sie könnten in Zweierrunden schon mal Absprachen treffen oder Ministerposten verteilen, haben sie sich getäuscht", sagte Dobrindt. Er hätte lieber eine Mehrheit von Union und FDP gehabt. "Jetzt ist uns Tofu in die Fleischsuppe gefallen."

Bei der Union hat sich nach dem historischen Wahlabsturz ein Richtungsstreit entwickelt. Knackpunkte sind eine von der CSU geforderte Begrenzung bei der Flüchtlingsaufnahme und der Ruf nach einem konservativeren Profil der Union. Die Spitzen von CDU und CSU wollen sich am 8. Oktober voraussichtlich in Berlin treffen, um über einen gemeinsamen Kurs für die Sondierungsgespräche zu beraten.

"Erst werden wir innerhalb der Union reden. Und dann werden wir Sondierungen aufnehmen", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Sonntag in der ARD. Zunächst gehe es darum, dass die Union die massiven Stimmenverluste bei der Bundestagswahl richtig verstehe.

"Quartett infernale"

SPD und Linkspartei kritisierten, dass FDP und Grüne zunächst bilateral über die mögliche Bildung einer Jamaikakoalition beraten wollen. "Wenn der bisherige Ablauf und die Organisation der Sondierungsgespräche ein Vorgeschmack auf das Regierungsgeschäft sind, dann kommen turbulente Zeiten auf Deutschland zu", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, der "Welt".

Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch, warf FDP und Grünen vor, sie verhandelten zwar noch nicht miteinander, "zocken aber schon kräftig". Bartsch sagte der Zeitung, die Grünen seien "spitz wie die Komantschen-Pfeile aufs Regieren", sie könnten überhaupt nicht abwarten. Er bezeichnete zudem CDU, CSU, FDP und Grüne als "Quartett infernale". Die potenziellen Regierungsparteien sollten "die Herausforderungen des Landes angehen und nicht zuerst das eigene Ministeramt im Blick haben".