München CSU-Weinfest soll aus dem Ruder gelaufen sein

Ein gepflegtes Weinfest sollte es werden - so hieß es zumindest in der Beschreibung zur Veranstaltung der CSU Maxvorstadt. Die hatte via Facebook zu einer Feier in der Münchner Innenstadt geladen. Tatsächlich wurde daraus wohl eher ein Gelage, wie Anwohner hinterher berichten. Scherben und Kippen im Sandkasten des nahe gelegenen Kinderspielplatzes inklusive.

Angefangen hatte alles mit besagter Facebook-Veranstaltung, der bis zu tausend Menschen gefolgt sein sollen. Das Versprechen der CSU: "Am Samstag, den 15. Juli verwandelt sich der zentral gelegene Josephsplatz zum Ort des schönsten und größten Weinfestes in der gesamten Münchner Innenstadt!". Am Vormittag fing das Fest an, gegen Abend schon soll es keinen Wein mehr gegeben haben, man hatte mit dem Andrang offenbar nicht gerechnet.

Eine Anwohnerin berichtet hinterher in einem Facebook-Post von den Schattenseiten der ausgelassenen Sause. So seien Weinflaschen nach 23 Uhr in einem Altglascontainer entsorgt worden, was der in München besonders streng bewachten Nachtruhe entgegen steht. Auf Beschwerden der Anwohner sei mit Pöbeleien reagiert worden, auch sei ihnen körperliche Gewalt "angeboten" worden, schreibt die Frau.

Im Gespräch mit der Münchner "Abendzeitung" berichtet ein weiterer Anwohner, dass auch der nahe gelegene Spielplatz von den Feiernden in Beschlag genommen und offenbar völlig verdreckt hinterlassen wurde. "Das ist so unsensibel. Dieser Spielplatz ist unser Heiligtum. Wir vertreiben Hunde und passen hier gut auf. Als Vater von drei Kindern weiß ich, was Babys alles in den Mund nehmen", sagte er der Zeitung.

Die CSU Maxvorstadt stellt sich in einer Stellungnahme den Schilderungen entgegen. Die Stimmung sei "fröhlich, friedlich und diszipliniert" gewesen, heißt es da. Die Abfälle seien gänzlich aufgeräumt und entsorgt worden. Die 500 Kippen im Sandkasten seien eine Legende.

In dem "Abendzeitung"-Artikel kommt auch CSU-Bundestagskandidat Bernhard Loos zu Wort. Er erklärte demnach am Mittwoch: "Wir hatten an ein Fest in unseren Reihen gedacht. Andere haben ein Volksfest daraus gemacht. Ich würde mich nicht verantwortlich fühlen." Direkt nach der Veranstaltung hatte er sich in einem Facebook-Post noch für "großartige Organisation" bedankt.