+++ Liveblog von der Sicherheitskonferenz +++ Gabriel für schrittweisen Abbau der Russland-Sanktionen

Zum 54. Mal kommen ab Freitag Spitzenpolitiker, führende Militärs und Verteidigungsexperten in München zusammen, um über die zentralen Fragen der Sicherheitspolitik zu diskutieren. Nato-Manöver in Polen, 2016 (Foto: Reuters) Allein 30 Staats- und Regierungschefs haben sich angekündigt. In diesem Jahr geht es um die Krisen im Nahen Osten, in der Ukraine und auf der koranischen Halbinsel, um Rüstungsfragen sowie die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA. Begleitet wird das Treffen traditionell auch von Protesten der Friedensbewegung.

Lindsey Graham: „Ich hatte immer Sorge, Russland zu verprellen. Ich habe diese Sorge nicht mehr.“

Auftritt des bisher hochrangigsten Amerikaners. Lindsey Graham, republikanischer Senator, mal wortgewaltiger Trump-Gegner, mal sein bester Freund und Golf-Buddy. Heute spielt er die erste Rolle. Alles, was den stärker werdenden Nationalismus im Westen eindämme, sei gut. Und: Er sei immer gegen eine enge europäische Verteidigungszusammenarbeit außerhalb der Nato gewesen. Jetzt sei er dafür. Das Publikum klatscht erleichtert.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in München viel über Pesco, die neue europäische Kooperation bei der Beschaffung von Rüstungsgütern, gesprochen. Die Gäste aus den USA haben bei der Rede genau hingehört, sie befürchten, dass die EU-Initiative Parallelstrukturen zur Nato schafft und fordern nicht nur von Deutschland Klarheit.

Am Rand der SiKo, gut abgeschirmt in einem Seitengebäude, tagen in München auch die Chefs der internationalen Geheimdienste. Hinter verschlossenen Türen vereinbarten BND-Chef Bruno Kahl und seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien zum Beispiel, die enge Kooperation mit den Briten trotz Brexit fortzusetzen. Derzeit tagt Kahl in größerer Runde mit Mike Pompeo, dem Chef der CIA.

Der Emir beteuert, „Katar bleibt eines der friedlichsten“ Länder der Welt. Von Menschenrechten und guten Arbeitsbedingungen auf den Baustellen seiner Monarchie spricht er nicht.

Alles eine Frage der Perspektive: Von Katar aus gesehen, ist selbst der Brexit ein Beispiel dafür, wie man Auseinandersetzungen friedlich lösen kann. Der Emir von Katar macht deutlich, dass in anderen Weltregionen das europäische Projekt immer noch Strahlkraft hat - bei allen Konflikten, die Europa zu zerreißen scheinen.

Jetzt spricht der Emir von Qatar: "Der Brexit ist ein Beispiel für die friedliche Lösung von Konflikten." So kann man das auch sehen.

Der UNO-Generalsekretär redet als nächster. Alle sind aufgefordert, den Saal nicht zu verlassen. Hilft nix. Der Saal leert sich. Kaffeepause ist wichtiger.

Gleich spricht Uno-Generalsekretär António Guterres, er ist seit gut einem Jahr im Amt. António wer? Spürbare Akzente hat er bisher nicht gesetzt. Kann er es überhaupt? In seiner Uno-Vollversammlung sitzen all die Länder, die dafür verantwortlich sind, dass es mit der freiheitlichen Demokratie weltweit bergab geht.

Wir müssen das Wort „Europa“ wieder verzaubern, fordert die französische Verteidigungsministerin Florence Parly. Und dann sagt sie, was das in der Verteidigungspolitik bedeutet: Europa könne man nur stark machen, wenn man zuhause beginne. Deshalb habe Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jetzt angekündigt, bis 2025 300 Milliarden Euro in die französischen Streitkräfte zu investieren. Von der Leyen und Parly sind die Eröffnungsredner, und es ist schnell klar, wer für die Defensive und wer für die Offensive zuständig ist.

Ministerin von der Leyen knüpft an die Reden von 2014 an: Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen. Eine europäische und transatlantische Rede. Was fast völlig fehlt, sind die Bedrohungen der Zukunft: Cyber, ein neues atomares Wettrüsten, Asien.

Ursula von der Leyen spricht vor der Sicherheitskonferenz (Foto: AFP) Die Sicherheitskonferenz erlebt eine deutsche Verteidigungsministerin, die über Entwicklungspolitik spricht, über Frauenrechte, über die Uno - aber nur wenig über die Bundeswehr. Deutscher konnte die Rede kaum ausfallen. Es ist kein Zufall, dass die Verteidigungspolitik im Koalitionsvertrag erst ganz am Ende behandelt wird.

Worüber soll Ursula von der Leyen sprechen in ihrer Eröffnungsrede? Über Hubschrauber, die nicht fliegen? Panzer, die nicht fahren? U-Boote, die nicht tauchen? In den ersten Reihen vor ihr sitzt eine Phalanx der höchsten Nato-Offiziere und registriert jedes Wort der deutschen Verteidigungsministerin. Sie redet über die europäische Verteidigungspolitik. Da kann man nichts falsch machen. Aber neu ist es auch nicht.

Inzwischen hat Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Konferenz, die Tagung eröffnet. Vorab setzte er bereits eines der wichtigsten Themen der diesjährigen Sitzung: Er warnte im Deutschlandfunk vor neuen Kriegen. "Wir haben noch nie seit dem Ende der Sowjetunion eine so hohe Gefahr auch einer militärischen Konfrontation von Großmächten gehabt", sagte Ischinger Ischinger (Foto: dpa)

Christiane Hoffmann, bereits den besonderen Charme der Konferenz beschrieben: "Warm, eng und wuselig" geht es in dem angejahrten Münchner Hotel immer zu. Und das schätzten sowohl Teilnehmer als auch Beobachter.