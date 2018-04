Reaktionen auf Vorfall in Münster "Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land"

Mit einem Kleintransporter raste ein Mann am Samstagnachmittag in die Fußgängerzone in Münster, tötete drei Menschen und verletzte Dutzende. Anschließend erschoss er sich selbst (einen aktuellen Überblick lesen Sie hier).

Die Nachrichten über den schrecklichen Vorfall in Nordrhein-Westfalen sorgten in der Politik für Betroffenheit: "Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land! Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Toten und den Schwerverletzten in Münster", schrieb NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf Twitter. Die Behörden würden alles unternehmen, um die schreckliche Tat aufzuklären.

Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land! Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Toten und den Schwerverletzten in #Münster. Mein Dank gilt den Rettungskräften und der @Polizei_nrw_ms . Sie unternimmt alles zur Aufklärung der schrecklichen Tat. — Armin Laschet (@ArminLaschet) 7. April 2018

Bestürzt zeigte sich auch Innenminister Horst Seehofer. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden. Die Polizei in Münster und in ganz NRW arbeitet jetzt mit Hochtouren an der Aufklärung des Sachverhaltes", erklärte Seehofer.

"Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen", twitterte Finanzminister Olaf Scholz. Der SPD-Politiker sprach von erschütternden Nachrichten aus Münster.

Auch andere Politiker drückten auf Twitter ihre Betroffenheit aus, etwa Außenminister Heiko Maas und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Erschütternde Nachrichten aus #Münster. Unser tiefes Mitgefühl ist bei den Opfern sowie ihren Familien und Freunden. Dank an die Polizei und Rettungskräfte vor Ort. https://t.co/LlehzscktN — Heiko Maas (@HeikoMaas) 7. April 2018

Verfolge die schrecklichen Nachrichten aus Münster. Denke an die Opfer und Einsatzkräfte vor Ort. Hoffe, dass schnell Klarheit über die Hintergründe der Tat hergestellt werden kann. — A. Kramp-Karrenbauer (@_A_K_K_) 7. April 2018

Neben der Politik meldete sich auch Schauspieler Jan Josef Liefers per Twitter zu Wort.