Münster Vier Tote bei Attacke mit Kleintransporter - darunter der Fahrer

In Münster ist am Samstag ein Mann mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren. "Es gibt Tote und Verletzte", teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Tat ereignete sich um 15.27 Uhr am Denkmal "Kiepenkerl", an einem Platz mitten in der historischen Altstadt mit ihren vielen schmalen Gassen. Die Polizei berichtete, dass ein Kleinlaster in eine Gruppe sitzender Personen gefahren sei. Diese hatten offenbar vor einer Gaststätte Platz genommen. Aufnahmen, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen Bilder von zerstörten und umgefallenen Stühlen im Außenbereich des Restaurants.

Die "Westfälischen Nachrichten" melden unter Berufung auf Augenzeugen, der Kleinlaster sei aus Richtung Innenstadt kommend mit hoher Geschwindigkeit in das Kiepenkerlviertel gefahren. Unter den Passanten sei Panik ausgebrochen.

Was ist über die Opfer bekannt?

Laut Bundesinnenministerium starben insgesamt vier Menschen, darunter auch der mutmaßliche Täter. Eine Polizeisprecherin sprach von 20 Verletzten, sechs von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr. Zuvor hatten die Behörden von mindestens 30 Verletzten gesprochen (Verfolgen Sie hier die Ereignisse im Newsblog.). Die "Westfälischen Nachrichten" zitieren einen Vertreter der Feuerwehr, nach dessen Angaben etwa 50 Personen betroffen seien. Am ersten wirklich warmen Frühlingstag waren sehr viele Menschen aus der gesamten Region in der Altstadt Münsters unterwegs.

Wer ist der Täter?

Die Hintergründe der Attacke sind bislang unklar. Details zum Täter und möglichen Motiven sind noch nicht bekannt. Die Behörden stufen nach SPIEGEL-Informationen die Tat als Anschlag ein. Laut Polizei erschoss sich der Täter nach dem Angriff selbst. Nach SPIEGEL-Informationen soll es sich um einen Deutschen handeln, der in der Vergangenheit schon einmal psychisch auffällig war.

Die nordrhein-westfälischen Behörden prüfen nach SPIEGEL-Informationen einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Ereignis am Freitagabend im brandenburgischen Cottbus. Dort war ein Geländewagen in eine Menschenmenge gefahren, zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei suchte in diesem Zusammenhang zunächst nach einem 25-Jährigen, der Beamten zuvor bei einer Kontrolle aufgefallen war, weil er betrunken rechte Parolen rief. Der Gesuchte konnte jedoch nicht gefasst werden.

Besteht noch Gefahr?

Laut Polizei gibt es Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Sprecher. "Weiterhin ist die Lage unübersichtlich", schrieb die Polizei auf Twitter. Die Beamten rufen die Bevölkerung dazu auf, die Innenstadt zu verlassen.

Die Ermittler suchen auch nach Sprengstoff. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. In dem Kleinlaster hat die Polizei nach eigenen Angaben einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Um was für einen Gegenstand es sich handele und ob davon eine Gefahr ausgehe, müsse nun geklärt werden. Zugleich sagte eine Sprecherin laut Reuters, man gehe davon aus, dass die Gefahr gebannt ist.

Welche Reaktionen gibt es?

Die Bundesregierung spricht ihr Mitgefühl aus. "Furchtbare Nachrichten aus Münster", teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer über Twitter mit. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen." Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles wandte sich ebenfalls an die Angehörigen und Opfer. "Ich bin erschüttert über die Nachrichten, die uns aus Münster erreichen", sagte sie. "Ich hoffe, dass unsere Behörden schnell Klarheit über die Hintergründe dieses Vorfalls gewinnen können und wünsche den Einsatzleuten vor Ort viel Kraft für ihre Arbeit."