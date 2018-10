Nach Bayern-Wahl Gabriel warnt SPD vor Ende der Großen Koalition

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat seine Partei dazu aufgerufen, nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl in Bayern auf eine bessere Arbeit der Bundesregierung zu setzen - und nicht auf ein rasches Ende der Großen Koalition. "Eine neue Regierungskrise auszulösen, weil man die Brocken hinschmeißt, macht Deutschland bestimmt nicht stabiler", sagte der ehemalige Außenminister der "Bild"-Zeitung.

Er rate dazu, "diesen Denkzettel zu akzeptieren und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das heißt vor allem erst mal, besser zu regieren. Es gibt ja genug zu tun."

Die SPD mit Spitzenkandidatin Natascha Kohnen war am Sonntag in Bayern dramatisch abgestürzt - auf 9,7 Prozent. Damit verzeichneten die Sozialdemokraten ihr bundesweit schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl und werden nur noch fünftstärkste Kraft. Auf einer Vorstandsklausur Anfang November will die Partei mit der Aufarbeitung der Bayern-Wahl beginnen.

Videoanalyse zur SPD nach der Bayernwahl: "Es herrschte eine gespenstische Atmosphäre"

Der Ausgang der Bayern-Wahl sei eine Quittung für den Regierungsstil in Berlin, sagte Gabriel nun der Zeitung. "Dieser Irrsinn mit dem Streit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer hat doch alles überdeckt. Wer so miteinander umgeht, muss sich nicht wundern, wenn die Wähler in Scharen davonlaufen."

Auch Parteichefin Andrea Nahles hatte die Streitigkeiten in der Berliner Regierung mitverantwortlich für die schweren Verluste von SPD und CSU in Bayern gemacht. Die Funktionsfähigkeit des Bündnisses werde sich in den nächsten Monaten erweisen, sagte sie.

Gabriel kam auch auf die hessischen Landtagswahl in knapp zwei Wochen zu sprechen. Unabhängig davon, wie seine Partei dabei abschneide, müsse die Bundesregierung "die Kraft zu einem Neustart finden. Übrigens auch, weil ganz Europa still steht, wenn es so weiter geht in Deutschland. Wir sind zu groß, um uns mit uns selbst zu beschäftigen."

Seehofer: "Insgesamt läuft es aber ganz gut"

Derweil wies CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer in der "Bild"-Zeitung die Kritik von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (beide CDU) an seiner Partei zurück. Deren Äußerungen seien "in Ton und Inhalt zumindest ungewöhnlich", sagte Seehofer. "Aber wir haben uns darauf verständigt, dies nicht zu kommentieren."

Ein "Neustart" in den zerrütteten Beziehungen zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU sei aber nicht nötig, sagte Seehofer. "Aus meiner Sicht könnte sich manch einer mehr am Riemen reißen. Insgesamt läuft es aber ganz gut."

Oppermann nennt Seehofer "absolute Fehlbesetzung"

Das sieht Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann offenbar anders: "Für mich ist Horst Seehofer als Krawallmacher im Innenministerium eine absolute Fehlbesetzung", sagte der SPD-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Das "miserable Erscheinungsbild der Großen Koalition" habe dazu geführt, dass viele Menschen in Bayern den Volksparteien ihre Stimme nicht mehr gegeben hätten. Dafür sei der CSU-Chef verantwortlich, der "in der Flüchtlingsfrage extrem polarisiert und damit alle anderen Themen verdrängt" habe. Der Richtungsstreit innerhalb der Union werde als Schwäche der Regierung insgesamt wahrgenommen und schade auch der SPD.

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann forderte ein Ende der Streitereien der Großen Koalition. Nötig sei ein Ende "des Hickhacks in Berlin", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Alter Trott statt Aufbruch - da wenden sich die Wähler mit Grausen ab." Linnemann sagte auch: "Wenn wir in der Großen Koalition jetzt nicht endlich die Kurve bekommen, war's das mit den Volksparteien."

