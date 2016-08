+++ Der Morgen live +++: Trump trifft mexikanischen Präsidenten

Mexikaner und Einwanderer generell sind für Dumpinglöhne, Kriminalität und Arbeitslosigkeit in den USA verantwortlich – das war bisher das Credo von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Deshalb werde er, so hatte es der Populist angekündigt, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen lassen. Jetzt hat Trump, kurz vor seiner Grundsatzrede zur Einwanderungspolitik, angekündigt, eine Einladung des mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto annehmen.

„Ich habe die Einladung von Präsident Enrique Peña Nieto angenommen und freue mich sehr darauf, ihn morgen zu treffen“, twitterte Trump gestern Abend. Das mexikanische Präsidialamt bestätigte ein privates Treffen, das für heute geplant sei. Trump hatte sichgeleistet und mexikanische Einwanderer unter anderem. Immer wieder erklärte er, er wolle im Falle eines Wahlsiegs eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen und die Mexikaner dafür bezahlen lassen. aber auch Peña Nieto hatte heftig ausgeteilt: Er verglich Trump in einem Interview mit Hitler und Mussolini.Heute Nachmittag will Trump im US-Bundesstaat Arizona über seine Pläne zur Einwanderungspolitik sprechen. Die „Washington Post“ berichtet, sein neuer Wahlkampfleiter Stephen K. Bannon habe ihm dazu geraten, die Einladung des mexikanischen Präsidenten anzunehmen. Er könne sich mit dem Treffen als Staatsmann präsentieren, der direkt mit Mexiko verhandelt. Der Schritt soll in Trumps Team allerdings umschritten gewesen sein, heißt es in dem Bericht.