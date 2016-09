+++ Der Morgen live +++: Die Nachrichten in Echtzeit

Samsung denkt offenbar über einen Rückruf seines neuen Smartphone Galaxy Note 7 nach. Grund seien Berichte über eine Explosion der Batterie des Geräts, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ein Termin für einen solchen Schritt stehe noch nicht fest. Samsung wollte sich nicht dazu äußern. Der Elektronikkonzern hattevor zwei Tagen erklärt, dass es wegen zusätzlicher Qualitätskontrollen zu weiteren Verzögerungen bei der Auslieferung komme.

Das Galaxy Note 7 ist seit Mitte August beispielsweise in Südkorea und in den USA erhältlich. Der Apple-Konkurrent hat den Verkaufsstart des Galaxi 7 wegen der überraschend hohen Nachfrage in einigen Ländern bereits verschoben.

Fußball in Kurzform (Für all diejenigen, die in der Kaffeeküche mitreden wollen):



Mit neuen Trainern auf der Bank haben Südamerikas Fußballgiganten auf dem Weg in Richtung WM-Endrunde 2018 wichtige Siege eingefahren: Argentinien überflügelte dank eines 1:0 gegen Uruguay den Erzrivalen an der Tabellenspitze der Eliminatorias. Brasilien nahm mit einem 3:0 in Ecuador als Fünfter Tuchfühlung zu den vier Direkttickets nach Russland auf.

Während auch der neue Tabellendritte Kolumbien mit einem 2:0 gegen Schlusslicht Venezuela seiner Favoritenrolle gerecht wurde, kassierte Südamerikameister Chile mit dem 1:2 in Paraguay seine dritte Niederlage im siebten Spiel, liegt als Siebter aber nur drei Punkte hinter Platz vier und einer WM-Fahrkarte zurück. Bolivien tauschte nach einem 2:0 gegen Peru im Tabellenkeller die Plätze mit dem Andenteam. P.S.:

Der Blonde im Bild ist Superstar Messi. Er hat einen neuen Friseur . . .



Nach dem umstrittenen Besuch von Donald Trump ist Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto in der Defensive. Doch trotz aller Kritik verteidigt Nieto die Einladung an den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten. Er habe es f ür Mexiko und die Mexikaner getan, sagte der Staatschef gestern bei einem Treffen mit jungen Leuten. Angesichts der verbalen Angriffe Trumps gegen Mexiko habe er nur zwei Möglichkeiten gehabt: Die Beleidigungen zu erwidern oder den Dialog zu suchen . Er habe sich für die zweite Option entschieden.



Vorgestern hatte sich Peña Nieto zu einem privaten Gespräch mit Trump getroffen. Die Einladung war in Mexiko auf großes Unverständnis gestoßen. Trump hatte mexikanische Einwanderer in den USA mehrfach als Vergewaltiger und Drogenhändler diffamiert und für seinen Wahlsieg den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt.



Am Himmel über Afrika hat sich gestern ein spektakuläres und sehr seltenes Naturschauspiel ereignet: Bei der so genannten Feuerkranz-Sonnenfinsternis schob sich der Mond genau zwischen Erde und Sonne - jedoch ohne die Sonne gänzlich abzudecken, so dass sie kranzförmig hinter den Rändern des dunklen Monds hervorschien. Am wolkenlosen Himmel war das Ereignis prächtig zu beobachten - jedoch nur auf einem rund hundert Kilometer breiten Landstreifen von Zentralafrika über die Inseln Madagaskar und La Réunion im Indischen Ozean.

Auf der französischen Insel La Réunion verfolgten zahlreiche Menschen das Himmelsspektakel, das nach genau zwei Minuten und 33 Sekunden wieder vorbei war.









