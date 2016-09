+++ Der Morgen live +++: Viertärmster Staat der Welt fördert französischen Erstligisten

Der Tschad , das viertärmste Land der Welt, ist seit kurzem der

Hauptsponsor eines französischen Fußball-Erstligisten . Der afrikanische

Wüstenstaat unterstützt den FC Metz. Die Ende

August vorgestellten Trikots des Lothringer Klubs ziert nun die Aufschrift " Tschad , Oase der Sahel-Zone ".



Das teure Engagement das stößt zunehmend auf Kritik. Der Vorsitzende des

tschad ischen Athletikverbandes, Hissène Ngaro, sprach von einem "schlechten Witz. " . Sportminister Betel Miarom wies zwar Berichte zurück,

wonach das Sponsoring rund 12 Millionen Euro koste. Er nannte aber keine andere

Summe. Der Fußballverein wollte sich ebenfalls nicht dazu äußern.



Der Tschad sieht in dem

Sponsoring einen Weg, den Tourismus in dem auch von der islamistischen

Terrororganisation Boko Haram heimgesuchten Land anzukurbeln . Der Regierung

zufolge steuern tschad ischen Unternehmen das nötige Geld bei.

Beobachter bezweifeln das jedoch.



Im Tschad stirbt der Weltbank zufolge etwa jedes siebte Kind vor

Erreichen des fünften Lebensjahrs, eine der höchsten Quoten weltweit. Die

Lebenserwartung liegt demnach bei 51 Jahren (Deutschland: 81).



Die AfD hat vor allem Nichtwähler mobilisiert. Nach den vom ZDF veröffentlichten Daten waren rund 34 Prozent ihrer Wähler 2011 nicht zur Wahl gegangen . Auch nach Erkenntnissen der ARD konnte die AfD mit 56. 000 Wählern deutlich mehr Stimmen aus dem Nichtwähler-Lager als von anderen Parteien mobilisieren. Mit dieser Entwicklung lasse sich auch die von 51,5 Prozent auf rund 60 Prozent gestiegene Wahlbeteiligung erklären, hieß es in beiden Sendern.

Das Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern verschärft auch die Spannungen zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. Führende Christsoziale machten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für das schlechte Abschneiden der CDU verantwortlich und forderten einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik.

Bayerns Finanzminister Markus Söder wertete das Ergebnis der Landtagswahl als " Weckruf für die Union ". Der "Bild" und den "Nürnberger Nachrichten" sagte er: "Die Stimmung der Bürger lässt sich nicht mehr ignorieren. Es braucht einen Kurswechsel in Berlin. "

Auch die Kommentatoren in der Presse sehen das Wahlergebjis kritisch:



Die "Frankfurter Rundschau" schreibt:



"Die Überzeugten, die Verängstigten, Abgehängten und Frustrierten haben es

wieder getan. Diesmal in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben mit der Alternative

für Deutschland (AfD) eine illiberale, frauen- und ausländerfeindliche Partei

gewählt und ihr zum neunten Mal in einen Landtag dieses Landes verholfen.

Diesmal hat der Souverän sie gleich zu einer der stärksten Fraktion gemacht. "





Die "Süddeutsche Zeitung" nennt die AfD eine "NPD ohne Widerlichkeitsfaktor" :



"Wer sich in Mecklenburg-Vorpommern an die Hetzparolen der NPD schon gewöhnt

hatte, der mag die AfD gar nicht so schlimm finden. Sie ist aus dieser Sicht

eine ent-pfuite NPD, eine NPD ohne Widerlichkeitsfaktor. Und so kommt es, dass

nun dort fast jeder vierte Wähler Rechtsaußen gewählt hat . . . Es ist eine Aufforderung an die Parteien, besser,

klarer und unterscheidbarer zu werden . Die bundesdeutsche Demokratie hat schon

etlichen angeblichen Horror gut überlebt. Die AfD verbreitet gern Angst. Man

muss sich davon nicht anstecken lassen. "



Die französische Tageszeitung "Libération" sieht Merkels Stern sinken :



"Ihr Beliebtheitsgrad ist während des Sommers stark gefallen - auch wenn einige

europäische Spitzenpolitiker davon träumen, soviel Zustimmung zu haben. Für sie

stellt sich die Frage eines vierten Mandats im kommenden Jahr. Sie, die

so souverän war, sieht ihren Thron wackeln. Und das ist für keinen eine

gute Nachricht, vor allem für die Europäische Union. Die Regionalwahl in

Mecklenburg-Vorpommern, die am Sonntag die Ausbreitung der populistischen und

gegen Flüchtlinge eingestellten Partei AfD unterstützt hat, ist symptomatisch

für ein Übel , das ganz Europa betrifft. Die Flüchtlings-Frage hat das Votum

belastet , in einer Region , die wenig dieser Problematik ausgesetzt ist. "











Nicht nur Wahlbeobachter und Vertreter der etablierten Parteien sind entsetzt. Auch Kirchenvertreter haben besorgt auf das Ergebnis der Landtagswahl in

Mecklenburg-Vorpommern reagiert. In einer am Sonntagabend verbreiteten

gemeinsamen Erklärung werteten die katholischen Erzbischöfe von Hamburg und

Berlin, Stefan Heße und Heiner Koch, das Ergebnis als "Alarmsignal für die

Politik". Die in der vergangenen Zeit "erkennbar gewordenen Ängste und Sorgen

der Menschen müssen ernst genommen werden", forderten die Kirchenmänner, zu

deren Erzbistümern das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gehört. Auf die rechtspopulistische AfD, die in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Stand auf

20,8 Prozent kam und damit zweitstärkste Kraft wurde, gingen die Erzbischöfe in

ihrer Erklärung nicht namentlich ein. Demoskopen zufolge hat die Partei vor

allem von der Unzufriedenheit mancher Wähler mit der Flüchtlingspolitik

profitiert. Mehr dazu lesen Sie hier.





Der Reichstag nach dem politischen Beben in Mecklenburg-Vorpommern.