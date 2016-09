+++ Der Morgen live +++ Verbrecher schießen Polizei-Hubschrauber ab

Ja, ok, dieses Foto ist etwas zugespitzt, in der Sache aber richtig: Alte Autos sind in Paris seit einigen Wochen tabu. Es ist erst der Anfang eines radikalen Plans, mit dem der Stadt endlich die Luftverschmutzung in den Griff bekommen möchte. Wer eine Erstzulassung vor 1997 (siehe Foto) im Fahrzeugschein stehen hat, muss seit dem 1. Juli vor der Stadtgrenze auf die Metro umsteigen. Das Verbot soll in den kommenden Jahren schrittweise ausgeweitet werden. Diesel-Fahrzeuge will die französische Hauptstadt bis 2020 sogar komplett verbieten.