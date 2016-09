+++ Der Morgen live +++ Zwölfjährige besuchen Großeltern - allein mit dem Auto

Sie legten rundzurück - Die Sehnsucht eines Zwölfjährigen nach seinen Großeltern hat den Jungen zu einem gefährlichen Abenteuer angeregt. Gemeinsam mit einem Freund hat er sich in den Wagen der Eltern gesetzt und ist vonaufgebrochen. Die Eltern des Jungen hatten die Kinder in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) als vermisst gemeldet.Spontan war die Spritztour übrigens nicht. Der Junge soll den Besuch bei seinen Großeltern bereits zuvor angekündigt haben. Die Polizei in Oberfranken wurde eingeschaltet. Tatsächlich kamen die Kinder über die Autobahnin Bamberg an. Nach Rücksprache mit den Eltern verbrachten sie dort die Nacht.

(Quelle: AFP)

Mein Name ist Anna-Sophie Schneider. Am heutigen Freitag starten wir gemeinsam in den Tag - wenn Sie mögen! In den kommenden drei Stunden versorge ich Sie mit Nachrichten und hoffentlich auch mit ein paar weniger ernsten Themen.Anregungen und Kritik nehme ich gern per Mail (anna-sophie.schneider@spiegel) oder via Twitter entgegen. Auf geht's - folgen Sie mir in den Tag!