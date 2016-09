+++ Der Morgen live +++ Transgender-Star Alexis Arquette ist tot

Alexis Arquette ist tot. Bild: AP

Alexis Arquette ist tot. Die Transgender-Schauspielerin, die unter anderem in "Pulp Fiction" mitwirkte, starb gestern im Alter von 47 Jahren. Das bestätigte die Familie gegenüber "tmz.com". Arquette ist die jüngere Schwester von Oscar-Preisträgerin Patricia Arquette (48). US-Medien zitierten am Sonntag aus einem Facebookeintrag ihres Bruders Richmond Arquette , dass Alexis im Kreise ihrer Familie gestorben sei. Die Schauspielerin spielte unter anderem in "Chucky und seine Braut", "Pulp Fiction" und "Eine Hochzeit zum Verlieben" mit. Genaue Angaben zur Todesursache gab es nicht. Alexis wurde 1969 als Robert in die Schauspieler-Familie geboren.

Die Bertelsmann-Stiftung stellt heute eine weitere Studie zu Kinderarmut vor. Die Botschaft: Immer mehr Kinder leben in Deutschland in Armut.

Der Anteil der jungen Menschen, deren Familie von Sozialleistungen lebt, sei jedoch regional sehr unterschiedlich. Den Berechnungen zufolge kletterte die Quote der unter 18-Jährigen in Hartz-IV-Haushalten in den westlichen Ländern von 12,4 Prozent im Jahr 2011 auf 13,2 Prozent im Jahr 2015. Im Osten sank der Anteil armer Kinder im selben Zeitraum zwar um 2,4 Prozentpunkte, blieb aber mit 21,6 Prozent vergleichsweise hoch. Damit wuchsen vergangenes Jahr in Deutschland insgesamt mehr als 1,9 Millionen Kinder in Armut auf (14,7 Prozent) - 52.000 mehr als noch im Vorjahr.



Sorgen bereitet den Forschern, dass eine Mehrheit der betroffenen Kinder über längere Zeit in der Armut feststeckt: Im Schnitt sind 57,2 Prozent der betroffenen Kinder zwischen 7 und 15 Jahren mehr als drei Jahre auf Grundsicherungsleistungen angewiesen.

Beim Absturz eines Leichthubschraubers im Schwarzwald ist mindestens ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Bei dem Toten handele es sich um den Piloten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Seine Leiche hatten die Einsatzkräfte erst nach mehreren Stunden gefunden. Die Suche nach einer möglichen zweiten Person sei am Abend bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen worden. Sie sollte aber am Montag fortgesetzt werden.



Der Hubschrauber war nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in Freiburg zu einem Rundflug gestartet. Ein Augenzeuge meldete später den Absturz der Maschine in einem Wald bei der Ortschaft Gütenbach-Hintertal. Nach einer halben Stunde fanden die Einsatzkräfte mit Hilfe eines Rettungs hubschrauber s die Absturzstelle. Dort lagen Bruchteile der Maschine. Die Kabine des Hubschraubers war jedoch leer.

Die Nachrichten seit gestern Abend: Eine einflussreiche Rebellengruppe in Syrien hat die von Russland und den USA erzielte Vereinbarung über die ab heute geltende Waffenruhe abgelehnt. Diese würde lediglich die Regierung in Damaskus stärken und das Leiden der Menschen erhöhen, erklärte die islamistische Gruppe Ahrar al-Scham. (Hier die Meldung dazu)

Eine einflussreiche Rebellengruppe in Syrien hat die von Russland und den USA erzielte Vereinbarung über die ab heute geltende Waffenruhe abgelehnt. Diese würde lediglich die Regierung in Damaskus stärken und das Leiden der Menschen erhöhen, erklärte die islamistische Gruppe Ahrar al-Scham. (Hier die Meldung dazu) Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Kroatien hat sich in der Nacht ein leichter Vorsprung für die Nationalisten abgezeichnet. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen konnte die nationalistische HDZ mit 61 Parlamentssitzen rechnen, das von der sozialdemokratischen SDP angeführte Mitte-Links-Lager kam auf 54 Sitze. Der konservativ ausgerichteten Partei Most wurden zwölf Sitze vorhergesagt.

Nach dem Schwächenafall von Hillary Clinton soll eine Lungenentzündung festgestellt worden sein.

Anlässlich des katalanischen Nationalfeiertags haben gestern hunderttausende Menschen in Barcelona und anderen Städten der Region für die Unabhängigkeit von Spanien demonstriert. Insgesamt marschierten nach Polizeiangaben etwa 800.000 Demonstranten durch die Straßen verschiedener Städte, allein 540.000 Teilnehmer wurden in Barcelona gezählt.

Kommunalwahlen in Niedersachsen Die SPD hat bei den teils deutliche Verluste hinnehmen müssen.

Die AfD bleibt landesweit einstellig.

Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen erneut stärkste Kraft geworden. - doch auch die Christdemokraten verloren vielerorts an Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 Prozent und damit höher als noch 2011. NDR hat deshalb ein Programm entwickelt, in das Sie einfach Ihre Postleitzahl eingeben können und zack - die Wahlergebnisse bekommen. Bei mehr als 1000 Einzelwahlen verliert man leicht den Überblick. Derhat deshalb ein Programm entwickelt, in daskönnen und zack - die Wahlergebnisse bekommen. Einfach hier entlang.

