+++ Der Morgen live +++ Die Hälfte aller Arztbesuche ist überflüssig

"Wir haben nicht zu wenig Ärzte, sondern zu viele Arztkontakte", sagt Ingo Kailuweit, der Vorstandschef der Kaufmännischen Krankenkassen. "Die Hälfte der Arztbesuche ist überflüssig", sagt er im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Nicht Vermittlungs-, sondern Verteilungsprobleme seien der Grund für fehlende Facharzttermine. Kailuweit wirft Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) vor, Strukturreformen zur Lösung solcher Probleme zu vernachlässigen. Dass es kaum Kritik an der Gesundheitspolitik der Regierung gebe, liege daran, dass der Arbeitgeberanteil am Kassenbeitrag festgeschrieben sei. Im laufenden und kommenden Jahr rechnet Kailuweit mit einer Kostensteigerung für die gesetzlichen Krankenkassen von 4,5 Milliarden Euro. "Das hätten die Arbeitgeber nie zugelassen, wenn sie die Hälfte davon hätten zahlen müssen", sagte der Krankenkassen-Chef.

Ein Großbrand hat eine Favela in der brasilianischen Stadt Osasco bei São Paulo weitgehend zerstört. TV-Aufnahmen zeigten, wie dutzende Behausungen in Flammen stehen. Die Favela umfasst rund 500 einfache Barracken und Hütten. Über mögliche Opfer ist nach Angaben der Behörden bislang nichts bekannt. Viele Bewohner konnten anscheinend rechtzeitig fliehen, bevor sich das Feuer in der dicht bebauten Siedlung ausbreitete. Eine Feuerwehrsprecherin betonte im Sender SPTV, die Brandursache sei noch unklar, aber in Favelas komme es immer wieder zu Feuer durch Kurzschlüsse oder Gasunfälle.