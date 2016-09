+++ Der Morgen live +++ Am teuersten ist der Tod in Köln

(him) Na super – da kündige ich eben noch stolz an, dass ich Sie am heutigen „Morgen“ aus Köln mit Nachrichten versorge, da taucht das hier auf: Köln ist Deutschlands teuerste Stadt zum Sterben. Das hat die Erhebung eines Online-Bestatters ergeben. Die Gebühren für Beisetzung, Trauerhalle und ein Erdreihengrab belaufen sich hier am Rhein danach auf rund 2600 Euro, ein Urnengrab kostet etwa 2400 Euro. Es folgen Dortmund und Frankfurt mit je rund 2500 Euro für ein Erdreihengrab. Ich müsste schon etwas weiter weg fahren, um meine Bestattung günstiger zu bekommen: Berlin (987 Euro) oder Chemnitz (905 Euro) kämen in Frage. Bei den Urnenreihengräbern ist Frankfurt an der Oder mit knapp mehr als 400 Euro am preiswertesten. In Berlin kostet solch ein Grab rund 780 Euro. Da wäre sogar noch eine Bahnfahrt 1. Klasse mit drin. Braucht man dann ja auch nur hin.

Noch eben die Durchschnittskosten, damit Sie vergleichen können: Deutschlandweit liegt der Schnitt fürs Erdreihengrab bei 1875 Euro, fürs Urnenreihengrab bei 1185 Euro. Eine Frage aber bleibt dann doch noch offen: Was macht ein Online-Bestatter? Digitale Beerdigungen?