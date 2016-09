+++ Der Morgen live +++ Trump jr. vergleicht Flüchtlinge mit vergiftetem Kaugummi

Wer glaubt, dass im Trump-Clan nur Oberhaupt Donald markige Sprüche klopfen kann, der irrt. Sein Sohn Donald Trump jr. eifert ihm fleißig nach und findet dabei durchaus Formulierungen , die einen sprachlos zurücklassen. Gestern löste er mit einem Tweed, in der er seine Ablehnung gegenüber Flüchtlingen begründet, einen Welle der Entrüstung aus. Es werde Zeit, dass die Zeit zu Ende gehe, in der es als politisch korrekt gelte, Amerika nicht voranzustellen, erklärte er.



Und dann erklärte er, warum er am liebsten keine Flüchtlinge ins Land lassen würde: "Wenn ich Ihnen eine Schale mit Kaugummis hinhalten würde und erklärte, drei davon wären vergiftet - würden Sie eine Handvoll davon nehmen? Das ist unser Problem mit syrischen Flüchtlingen".



Syrische Flüchtlinge mit Kaugummis zu vergleichen - das ist selbst den Wahlkämpfern von der AfD noch nicht eingefallen . . .



http://pbs.twimg.com/media/CswRrhoW8AEo4Xy.jpg



This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016

Eine 22-Jährige hat einen bewaffneten Räuber mit einem Besenstiel in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, versuchte der unbekannte Angreifer, die Frau gestern Abend auf einem Parkplatz direkt vor einem Supermarktlager in Kassel auszurauben. Dabei schoss er ihr mit einer Luftdruckpistole - eine Kugel streift e das Bein der jungen Frau , eine andere drang in den Arm ein. Die Angegriffene bekam jedoch einen Besen zu fassen und schlug den Mann damit. Schließlich gelang es ihr, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen, woraufhin der vermummte Täter flüchtete.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die USA erneut in scharfen Worten zum Vorgehen gegen den Prediger Fethullah Gülen aufgefordert. "Wenn die USA unser strategischer Verbündeter und unser Nato-Partner ist, dann sollten sie einen Terroristen wie Gülen nicht seine Organisation führen lassen", sagte Erdogan gestern der Nachrichtenagentur Reuters in New York. Die Regierung in Washington habe "keine Entschuldigung", Gülen weiter Zuflucht zu gewähren. Die Türkei wirft dem einstigen Erdogan-Vertrauten vor, Drahtzieher des gescheiterten Militärputsches vom 15. Juli zu sein. Gülen hat die Vorwürfe zurückgewiesen.



Die Eisfläche in der Arktis ist in diesem Sommer weiter massiv geschrumpft.

Das Eis sei bis in die Zentralarktis um den Nordpol hinein getaut , sagte der

Klimaforscher Klaus Grosfeld vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI). So

weit nördlich sei das Eis bis dato in den Sommermonaten noch nie geschmolzen .

"Das zeigt, wie angegriffen das System ist", betonte er. Im Winter werde der

Bereich zwar wieder zufrieren. Nun bestehe aber die Gefahr, dass im nächsten

Sommer das Meereis wieder so weit zurück gehe.



Die Eisfläche in der

Arktis reduzierte sich nach Auswertungen des AWI und der Universität Hamburg im

September auf eine Größe von knapp 4,1 Millionen Quadratkilometern : Das war nach

der Rekordschmelze im Jahr 2012 die zweikleinste Fläche seit Beginn der

Auswertung von Satellitendaten.





Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen neuen Antrieb für eine Rakete getestet. Machthaber Kim Jong Un habe angesichts des Tests am Boden dazu aufgerufen, "die Vorbereitungen für den Satellitenstart so bald wie möglich abzuschließen", berichteten die Staatsmedien.



Nordkorea hatte zuletzt im Februar eine Weltraumrakete gestartet. Aus Sicht der internationalen Gemeinschaft handelte es sich dabei jedoch um den verdeckten Test für die Technologie einer Langstreckenrakete . Nach Atomtests Nordkoreas im Januar und am 9. September und einer Reihe von Raketentests ist die Lage in der Region sehr gespannt.

After what Trump Jr. said, M&Ms immediately got popular.

#HumanCrisis .@ yvonnehansen "Donald Trump Jr compares human beings to poisoned Skittles: how Twitter reacted" #news