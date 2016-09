+++ Der Morgen live +++ Streit um Nutella-Gratisprobe: Zwei Jahre Haft

Zwei Männer gehen in einem Supermarkt in Burbanks, Kalifornien, einkaufen. In dem Supermarkt liegen einige Gratisproben der Schoko-Nuss-Creme Nutella aus. " Er hat zwei, drei von den Proben genommen und nur eine übrig gelassen", sagt der 25-Jährige. "Ich wollte sie mir nehmen, und da hat er mich an der Hand gepackt." Die Situation eskaliert. Der 25-Jährige schlägt dem 78-Jährigen Mann ins Gesicht. Dem Polizeibericht zufolge erlitt der 78-Jährige bei der folgenden Rangelei eine Platzwunde am Auge und "Schwellungen in einigen Bereichen seines Gesichts". Dafür wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Weil er allerdings seit dem Vorfall vor einem Jahr schon in Untersuchungshaft saß, durfte er das Gefängnis wieder verlassen.

russische Kampflugzeuge den Konvoi angegriffen haben. Russland wies jede Verantwortung "mit Empörung" zurück und kündigte eine Untersuchung des Zwischenfalls an. Bei dem Angriff waren nach Angaben von Hilfsorganisationen über 20 Zivilisten getötet worden. Die Uno stellten vorläufig alle Hilfslieferungen für Zivilisten in Syrien ein. Das Weiße Haus macht Russland für die verheerende Attacke von Kampfjets auf einen Uno-Konvoi mit Hilfsgütern in Syrien verantwortlich . US-Regierungsbeamte sagten, dass nach einer vorläufigen Einschätzunghaben. Russland wies jede Verantwortung "mit Empörung" zurück und kündigte eine Untersuchung des Zwischenfalls an. Bei dem Angriff waren nach Angaben von Hilfsorganisationen über 20 Zivilisten getötet worden.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) besteht auf der Abschiebung 17 irakischer Christen nach Tschechien, die sich im ostsächsischen Herrnhut ins Kirchenasyl geflüchtet haben. Sie waren Anfang des Jahres im Rahmen eines Vorzeigeprojekts der Regierung in Prag aus dem Nordirak ausgeflogen worden, dann aber nach Sachsen weitergereist, weil sie sich in Tschechien nicht willkommen fühlten. Ein Asylantrag in Deutschland wurde ihnen mit Verweis auf die Zuständigkeit der tschechischen Behörden versagt und die Abschiebung angeordnet.



Menschen aus Kriegsgebieten müsse "es egal sein, ob jemand auf tschechischer oder auf deutscher Seite anlandet", sagte Ulbig. Es gehe um den Schutz an sich. «Und der wird ihm auf tschechischer Seite genauso gewährt wie auf deutscher.» Es gebe in Europa in diesem Punkt kein "Wahlrecht".

Lady Gaga hat ihr Video zu "Perfect Illusion" veröffenlticht. Innerhalb von nur zwei Stunden schauten etwa eine halbe Million Nutzer das Filmchen auf YouTube. In Deutschland ist es leider nicht legal zu sehen, aber Ihnen werden sicherlich einige Schnipsel in den sozialen Netzwerken begegnen.

Der US-Filmregisseur Curtis Hanson ist mit 71 Jahren gestorben. Er wurde in seinem Zuhause in Hollywood tot aufgefunden, nachdem ein medizinischer Notfall gemeldet worden war, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichteten. Der Regisseur von Filmen wie "L.A. Confidential" und "8 Mile" starb demnach eines natürlichen Todes. Foto: Reuters

Fettleibigkeit macht nicht nur krank, sondern auch einsam. Nach einer Analyse der Krankenkasse DAK-Gesundheit werden fettleibige Menschen in Deutschland häufig ausgegrenzt. 71 Prozent finden nach der Forsa-Untersuchung stark Übergewichtige unästhetisch. Die Mehrheit der Befragten glaubt demnach, dass Fettleibige zu faul zum Abnehmen seien. Dabei sei Fettsucht eine Volkskrankheit, die von unterschiedlichen Faktoren hervorgerufen werden könne. Laut DAK ist jeder vierte Erwachsene zwischen 18 und 79 übergewichtig. Foto. dpa

Eine erschreckende Meldung von gestern war natürlich die Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt, oder wie Spiegel Online sagt: Brangelino oder Braxit Kollegin Patricia Dreyer appelliert an die trauernden Fans: "Suchen wir uns neue Illusionen, die uns betören!"

Die Nachrichten seit gestern Abend: US-Präsident Obama Zusagen zur Aufnahme von mehr als 360.000 Flüchtlingen gemacht. Obama sagte gestern, gemeinsam würden die rund 50 Länder ihre Anstrengungen in diesem Jahr "verdoppeln". Die finanziellen Zuwendungen würden zudem um 4,5 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2015 erhöht, führte er aus. Mehr über Obamas letzte Rede vor der Uno Die am Flüchtlingsgipfel in New York teilnehmenden Staaten haben nach Angaben vonZusagen zur Aufnahme von mehr als 360.000 Flüchtlingen gemacht. Obama sagte gestern, gemeinsam würden die rund 50 Länder ihre Anstrengungen in diesem Jahr "verdoppeln". Die finanziellen Zuwendungen würden zudem um 4,5 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2015 erhöht, führte er aus. Mehr über Obamas letzte Rede vor der Uno lesen Sie hier. Der frühere brasilianische Staatschef Lula da Silva muss sich wegen Korruption und Geldwäsche vor Gericht verantworten. Richter Moro akzeptierte gestern die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Anklagepunkte gegen den 70-Jährigen. Es lägen "ausreichende Indizien" vor, daher nehme er die Klage an, hieß es in einer Erklärung, in der Moro seine Entscheidung begründete. In dem Fall geht es um ein Korruptionsnetzwerk rund um den staatlichen Ölkonzern Petrobras. Die US-Justiz hat den Tatverdächtigen des Bombenanschlags in New York offiziell wegen terroristischer Straftaten angeklagt. Die Klageschrift, die ein US-Bundesanwalt gestern bei einem Gericht in New York einreichte, wirft dem 28-jährigen Ahmad Khan Rahami den Einsatz einer Massenvernichtungswaffe vor.