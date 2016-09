+++ Der Morgen live +++ Gauck warnt vor Populisten in den USA

Foto: Getty Images





Gestern Abend war Hertha beim FC Bayern zu Gast . Das Spitzenspiel der Bundesliega (erster gegen den zweiten) ging noch eindeutiger aus, als es das ohnehin schon deutliche Ergebnis (3:0) vermuten lässt . "Es war unser bestes Saisonspiel ", sagte anschießend Bayern-Coach Carlo Ancelotti zufrieden.



Der überforderte Herausforderer aus Berlin erkannte die Übermacht der Bayern ehrlich an. "Mit 3:0 sind wir noch gut bedient", erklärte der Ex-Münchner Mitchell Weiser. auch Trainer Pal Dardai rang sich zu einem Kompliment durch: "Bayern hat einen tollen Tag gehabt", meinte er.



Besonders emotional verlief der Abend für Ar j en Robben . Der Torjäger stand nach sechsmonatiger Verletzungspause erstmals wieder auf dem Platz und traf gleich in der 25. Minute zum 3:0.



Stellen Sie sich vor, die Flugzeuge werden bestreikt und niemand merkt es. So läuft es gerade in Düsseldorf , wo Stewardessen und Stewards von Eurowings seit 5 Uhr die Arbeit niedergelegt haben. Noch seien weder Flüge verspätet gestartet noch gestrichen worden, erklärte die Verkehrsleitung des Flughafens soeben. Gewerkschafter von Ver. di, die zu dem Arbeitskampf aufgerufen hatten, hoffen nun, dass es wenigstens irgendwann im Laufe des Tages zu Verspätungen kommen wird.



Mit dem Warnstreik will Ver.di in der laufenden Tarifrunde Druck auf den Lufthansa-Konzern aufbauen . Ver.di fordert für das Kabinenpersonal der Konzerntochter Eurowings unter anderem Lohnerhöhungen.





Foto: Reuters



Die Wut vieler Amerikaner über das rohe Vorgehen der Polizei besonders gegen Schwarze wird immer größer. In Charlotte kochten in der vergangenen Nacht die Emotionen hoch als ein Protestzug gegen einen Polizeieinsatz mit tödlichen Folgen durch die Stadt marschierte. Flaschen und Steine flogen, die Polizei reagierte mit Tränengas und Gummigeschossen .



Später dann eskalierte die Situation noch weiter als der örtliche Polizeichef erklärte, ein Mann sei während der Proteste erschossen worden. In einer Twitter-Nachricht von Vertretern der Stadt hieß es, das Opfer sei von einem anderen Demonstranten getötet worden, nicht von der Polizei. Später

dann erklärten die Behörden, der Mann sei nicht verstorben , sondern werde in einer Klinik durch Apparate am Leben gehalten .









Saarbrücker Zeitung: Gauck hält Demokratie in Deutschland für stabil - Sorge um Entwicklung in den USA finanznachrichten.de/nachrichten-20…





"Sie werden nicht gewinnen": Gauck hält Demokratie in Deutschland für stabil: Bundespräsident Joachim Gauck hält… newsburger.de/gauck-haelt-de…

Lassen wir zuerst Joachim Gauck zu Wort kommen. Der Bundespräsident hat sich in der für ihn typischen Deutlichkeit über das Erstarken populistischer Strömungen in westlichen Demokratien geäußert.

"Das, was ich derzeit mit Blick in die USA sehe, erfüllt mich mit Sorgen", sagte er der "Saarbrücker Zeitung". In den USA erhält

der umstrittene Rechtspopulist Donald Trump derzeit wachsende Zustimmung für

seine Präsidentschaftskandidatur.

Auch in Deutschland gehe "die eine oder andere Angstwelle" durch das Land,

die von populistischen Bewegungen aufgenommen werde, sagte Gauck. Er habe

sich gewünscht, dass Deutschland "von reaktionären oder völkischen Anwandlungen

verschont geblieben wäre". Die Demokratie sehe er aber stark verwurzelt: Die

Populisten "werden sich die Zähne ausbeißen an der deutschen Demokratie. Sie

werden nicht gewinnen."