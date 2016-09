+++ Der Morgen live +++ EU-Parlament will Export von Folterinstrumenten verbieten

Elektroschocker, elektronische Fußfesseln, Pfeffersprays, Reizgase oder Schlagstöcke werden in zahlreichen Ländern eingesetzt, um Menschen zu quälen - und nicht selten unter dem Deckmantel-Begriff "Sicherheitstechnik" aus Europa exportiert. Nun will der Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments die Ausfuhr solcher potenzieller Folterinstrumente aus der EU erschweren. Ein Ausfuhrverbot soll auch für Pharmazeutika gelten, die etwa in den USA für Hinrichtungen mit einer Giftspritze verwendet werden. Am Dienstag fällt die Entscheidung in einer Abstimmung im Europaparlament.

Phantom-Konten ist für die US-Großbank Wells Fargo noch nicht ausgestanden. Die ranghöchste Demokratin im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses, Maxine Waters, kündigte gestern einen Gesetzentwurf zur Zerschlagung des Geldhauses an. Zuvor hatte ihr republikanischer Kollege Steve Pearce in einer Anhörung mit Konzern-Chef John Stumpf dessen Rücktritt gefordert. Brad Sherman, ein Demokrat, beantragte, auch die Chefs anderer Institute wie Citigroup und Bank of America vorzuladen, um sie nach ähnlichen Praktiken zu befragen. "Dieses erfreuliche Erlebnis sollte Ihnen nicht allein zustehen, Herr Stumpf", sagte er. Well-Fargo-Mitarbeiter hatten mehr als zwei Millionen falscher Konten eingerichtet, um ihre Verkaufsziele zu erreichen. Teilweise mussten die betroffenen Kunden dafür Gebühren zahlen. Die Bank hat sich mit mehreren US-Behörden auf einen Vergleich geeinigt und zahlt eine Strafe von rund 190 Millionen Dollar. Sie hat im Zusammenhang mit den Vorgängen etwa 5300 Mitarbeiter entlassen. Stumpf musste wegen des Skandals auf Aktienoptionen im Wert von rund 41 Millionen Dollar verzichten.

In China hat der Extremkletterer Liu Yongbang seinen Aufstieg auf einer extrem schwierigen Route auf den Weißen Berg in Yangschuo gefilmt. Nachmachen ist nur geübten Kletterern zu empfehlen . . .

Ein Unternehmen aus Hannover hat durch einen gerissenen Betrug 17.000 Euro verloren. Es ist nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover das jüngste Opfer einer Betrugsmasche, mit der immer wieder Firmen um ihr Geld gebracht werden. Im aktuellen Fall wurde die ungenannte Firma per Mail - angeblich von ihrem chinesischen Geschäftspartner - auf eine Änderung der Bankverbindung hingewiesen und zur schnellen Bezahlung von zur Lieferung anstehender Ware gedrängt. Als der echte chinesische Handelspartner dann wenig später nach der Überweisung fragte und auf seine weiterhin gültigen Kontoverbindungen hinwies, war der Schaden bereits angerichtet. Die Firma bekam ihr Geld nicht mehr zurück.

Kennen Sie noch Romina Power? Die Italienerin wurde zusammen mit ihrem damaligen Mann Al Bano mit dem Hit "Felicita" berühmt. Am Sonntag wird die Künstlerin 65 Jahre alt. Ihre eigenen Hits konnte sie übrigens lange Zeit selbst nicht mehr hören. "Es hat mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen gelangweilt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Für ihr Comeback grub sie die alten Schinken dann aber wieder aus. "Zum Glück singen wir ja nicht nur 'Felicità'. Aber das ist es, was die Leute hören wollen."

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat sich selbst mit Adolf Hitler verglichen und erklärt, er werde froh sein, wenn er die rund drei Millionen Besitzer und Händler von Drogen in seinem Land getötet habe. Die Äußerungen lösten in den jüdischen Gemeinden in den USA Entsetzen aus, sie riefen die US-Regierung dazu auf, die Gangart gegenüber dem Duterte-Regime zu verschärfen.

Schwangere Frauen sollen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Zika-Virus nach dem Rat der obersten US-Gesundheitsbehörden nicht nach Südostasien reisen. Die Behörde (CDC) nannte insbesondere Thailand, die Philippinen, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Kambodscha, Vietnam, Laos, Brunei, Osttimor und die Malediven. Das Virus wird von Mücken übertragen und verursacht grippeähnliche Beschwerden. Die meisten Patienten erholen sich schnell, aber der Zika-Erreger kann bei Kindern im Mutterleib zu Schädelmissbildungen (Mikrozephalie) führen.

Das Zugunglück in New York ist das Top-Thema in den amerikanischen Medien. Zu den bewegendsten Geschichten zählt zweifelsohne die Rekonstruktion der letzten Zeit im Leben von Fabiola Bittar de Kroon, die in den Trümmern des Zuges den Tod fand. Wenige Minuten zuvor hatte die 34-jährige Software-Ingenieurin ihre Tochter in einer Kindertagesstätte abgeliefert und sich noch kurz mit der Leiterin der Einrichtung unterhalten. "Sie war sehr in Eile", erinnert sich die Erzieherin. "Aber sie lächelte wie immer freundlich. Es ist dieses Lächeln, was ich von ihr in Erinnerung behalten werde".

Foto. dpa Mit einer spektakulären Kometenlandung will die Europäische Raumfahrtagentur Esa heute eine historische Mission im Weltraum beenden. Nach zwölf Jahren im All soll die Raumsonde "Rosetta" gegen 13.20 Uhr auf "Tschuri" aufsetzen und ihre Arbeit für immer beenden.



Geplant ist, den Kometen bis zum Schluss mit Bildern und Messungen zu erforschen. Die letzte Herausforderung für die Experten ist die sanfte Landung der Sonde auf dem Kometen, der mit ganzem Namen "67P/Tschurjumow-Gerassimenko" genannt wird. In den Weltalltrümmern stecken die wahrscheinlich ältesten weitgehend unveränderten Reste aus der Zeit vor 4,6 Milliarden Jahre, in der sich das Sonnensystem bildete.

Foto: Imago Das Auftakttraining der Formel 1 in Sepang, Malaysia, musste gleich zu Beginn nach einer Schrecksekunde für den Dänen Kevin Magnussen für 15 Minuten unterbrochen werden. Aus seinen Renault-Dienstwagen schlugen plötzlich Flammen. Erst nach längeren Bemühungen konnte das Auto in der Boxengasse gelöscht werden. Die Bestzeit fuhr am Ende Nico Rosberg. Der WM-Spitzenreiter verwies seinen britischen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton mit einer halben Sekunde Vorsprung auf den zweiten Platz. Vorjahressieger Sebastian Vettel belegte hinter seinem Ferrari-Stallrivalen Kimi Räikkönen den vierten Rang.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat die Verwendung tierischer Produkte bei der Saftherstellung kritisiert. Für die Klärung von naturtrübem Apfelsaft werde oftmals Schweine- oder Rindergelatine benutzt, ohne dass dies auf den Packungen angegeben werde, erklärte Foodwatch. Verbraucher gingen aber davon aus, dass bei der Herstellung pflanzlicher Produkte wie Saft keine tierischen Stoffe eingesetzt würden - sie würden somit in ihrer Erwartung getäuscht.

Etwa 500 Menschen waren bisher im Weltall - rund hundert von ihnen treffen sich vom 3. bis zum 7. Oktober in Wien zum 29. Astronauten- und Kosmonautenkongress. "Erwartet wird auch Alexej Leonow, der 1965 den ersten Weltraumspaziergang gemacht hat", sagt der österreichische Astronaut Franz Viehböck. Der heute 56-Jährige war vor 25 Jahren als erster und bisher einziger Österreicher im All und hat an Bord der russischen Raumstation Mir acht Tage verbracht. Er hat das Treffen zusammen mit dem Österreichischen Weltraumforum organisiert.

Nach einem Aufstand in einem Gefängnis in Brasilien sind mindestens 200 Häftlinge geflohen. In den sozialen Netzwerken ist sogar von knapp 300 die Rede. Wie brasilianische Zeitungen meldeten, hatten die Gefangenen in Jardinópolis, einer Stadt etwa 330 Kilometer nördlich der Metropole São Paulo, einige Gebäude auf dem Gefängnisgelände in Brand gesetzt. Ein Häftling kam dabei ums Leben, berichtete die Zeitung «Folha de São Paulo». Mehrere Ausbrecher wurden bereits wieder gefasst, wie das Nachrichtenportal «O Globo» meldete.



Nach Angaben von Verwandten von Häftlingen meuterten die Insassen wegen der Zustände im Gefängnis. Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl von Gefängnisinsassen weltweit, die Haftanstalten sind meist überfüllt, die Zustände menschenunwürdig.

Wegen der schweren Luftangriffe auch mit sogenannten bunkerbrechenden Bomben sind Kinder im syrischen Aleppo nach Einschätzung von Save the Children nirgendwo mehr sicher. Die Organisation erklärte am Freitag, durch den "grausamen Angriff" auf die syrische Metropole könnten fast 100.000 Kinder am Schulbesuch gehindert werden. Die Schulen im Ostteil von Aleppo sollten demnach am Samstag wieder öffnen, blieben nun aber geschlossen. Die Organisation betreibt in Aleppo 13 Schulen, darunter acht, die unterirdisch und damit eigentlich angriffssicher gebaut sind. In einer bewegenden Rede vor dem Uno-Sicherheitsrat beschrieb der Leiter der Uno-Hilfseinsätze, Stephen O'Brien, die Lage in Aleppo als die "größte humanitäre Krise" in Syrien seit Beginn des Bürgerkriegs vor fünf Jahren. Das Gesundheitssystem im belagerten Ostteil der Stadt sei "kurz vor dem vollständigen Zusammenbruch". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama verurteilten die "barbarischen" Attacken der syrischen und der russischen Armee auf Aleppo. Die Gespräche zwischen den USA und Russlands über die Verlängerung des Waffenstillstands stehen kurz vor dem Abbruch.

Die Belegschaft der bayerischen Baufirma Strasserbau will heute in den Streik treten. Dabei herrscht gar nicht mehr als der übliche Zwist zwischen Belegschaft und Geschäftsführung - im Gegenteil: Man versteht sich bestens. Der Protest richtet sich vielmehr gegen die Behörden, die die Arbeitserlaubnis des afghanischen Mitarbeiters Tavus Qurban nicht verlängern und ihn sogar abschieben wollen. Das Echo in den sozialen Medien ist groß.

Die isländische Hauptstadt Reykjavik hat in der Nacht zum Donnerstag alle städtischen Lichter gelöscht. Dabei stand jedoch nicht der Wunsch im Vordergrund, Energie zu sparen. Vielmehr hatten die Meteorologen ein großes Wetterleuchten vorhergesagt. Das Phänomen ist zu beobachten, wenn elektrisch geladene Teilchen von der Sonne in der Erdatmosphäre mit Luftmolekülen zusammenstoßen.

Er wollte Flüchtlinge im Dorf unterbringen - wahrscheinlich deshalb ist der Bürgermeister von Oersdorf in Schleswig-Holstein niedergeschlagen worden. Nach Einschätzung der Ermittler deuten jedenfalls alle Indizien darauf hin. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag sagte, schlug ein Unbekannter dem Bürgermeister unmittelbar vor einer Sitzung des Bauausschusses gestern Abend von hinten mit einem Knüppel oder einem Kantholz auf den Kopf. Der 61-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter floh unerkannt.



Noch am Donnerstag hatte der Bürgermeister nach Angaben des Sprechers einen Drohbrief erhalten - mit den Worten: "Wer nicht hören will, muss fühlen" und "Oersdorf den Oersdorfern". Bereits seit Monaten erreichten ihn immer wieder Drohungen. Nach Angaben der Oersdorfer Wählervereinigung, der der Bürgermeister angehört, mussten wegen Bombendrohungen zweimal die Sitzungen des Bauausschusses ausfallen. Hintergrund der Einschüchterungsversuche ist die Überlegung, Flüchtlinge in ein Haus im Ort einziehen zu lassen.