+++ Der Morgen live +++ Schulangestellte vergleicht Michelle Obama mit Gorilla

In Atlanta ist die Mitarbeiterin einer Schule entlassen worden, weil sie Michelle Obama mit rassistischen Posts im Internet verunglimpft hat. Sie hatte die First Lady auf Facebook mit einem Gorilla verglichen. In einer Stellungnahme der örtlichen Schulbehörde hieß es, man toleriere keine Form von Rassismus oder Diskriminierung. Facebook hat offensichtlich ebenfalls sofort reagiert: Die Seite der Mitarbeiterin ist nicht mehr zu finden.

DGB-Chef Reiner Hoffmann kämpft gegen den Verfall des Rentenniveaus. "Unser Hauptanliegen ist es, das gesetzliche Rentenniveau zu stabilisieren", sagte der Gewerkschafter. Heute kommen Spitzenvertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Sozialverbänden bei Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) in Berlin zu Beratungen über die Zukunft der gesetzlichen Rente zusammen.



Vor wenigen Tagen waren neue Zahlen des Sozialministeriums bekannt geworden, nach denen das Rentenniveau von 47,8 auf 41,6 Prozent bis 2045 abnehmen dürfte. Das Verhältnis der Rente zum Durchschnittseinkommen sinkt also deutlicher als bisher bekannt.

Foto: dpa Sebastian Kirst aus dem niedersächsichen Achim hat ein Hobby aus frühesten Kindertagen zum Beruf gemacht. Er handelt mit Lego-Steinen. Allerdings nicht nur mit den Standard-Schachteln, die man in jedem Spielzeugwaren-Laden bekommt. Er liefert vielmehr Raritäten, die sonst nirgends mehr zu kriegen sind. Auch deshalb verschickt der gelernte Fluggerätemechaniker und Großhandelskaufmann die Steine rund um die Welt. Brasilien, Russland, China - überall sitzen Kunden. Mancher bestellt nur ein paar einzelne Steine, andere ordern sie gleich kiloweise. für Kirst kein Problem - in seinem Lager hortet er nach eigener Schätzung rund 2,5 Tonnen der bunten Klötzchen.

Foto: dpa Mit dem Film "Taxi nach Leipzig" fing die "Tatort"-Geschichte der ARD im November 1970 auf dem Bildschirm an. 46 Jahre später schickt das Erste wieder ein "Taxi nach Leipzig": Unter jenem Titel ist am 13. November die 1000. Ausgabe der Krimireihe zu sehen.



Die "Tatort"-Kommissare Axel Milberg und Maria Furtwängler wollen die Produktion des Norddeutschen Rundfunks heute Mittag in Hamburg vorstellen. Die beiden ermitteln in dem Jubiläums-"Tatort" gemeinsam.

Reiche Länder entziehen sich nach Ansicht von Amnesty International bei der Bewältigung der globalen Flüchtlingskrise eigennützig ihrer Verantwortung. So hätten zehn ärmere Länder 56 Prozent der 21 Millionen Flüchtlinge weltweit aufgenommen, heißt es in einem heute Morgen veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation. Diese Länder kämen zusammen auf nur 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aller Länder auf der Welt. Mit 2,7 Millionen Flüchtlingen nahm Jordanien demnach die meisten auf, gefolgt von der Türkei, Pakistan und dem Libanon. Viele der Migranten lebten dort unter prekären Bedingungen, hieß es.



Es sei eigentlich eine lösbare Aufgabe, für mehr Flüchtlinge ein Zuhause zu finden, sagte Amnesty-Generalsekretär Salil Shetty. In den reichsten Ländern fehle es dafür aber an Kooperation und politischem Willen.

Wenn sich eine Porno-Darstellerin zu Hause vor der Kamera für das Internet auszieht - ist das dann ein Gewerbe? Oder Homeoffice? Mit dieser Frage muss sich das Verwaltungsgericht München von Morgen an befassen. Porno-Star Natalie Hot zieht vor Gericht, weil sie in ihrem Haus im oberbayerischen Ampfing nicht mehr als Webcam-Girl arbeiten darf.



Das Landratsamt Mühldorf am Inn hat ihr das verboten mit der Begründung, sie lebe in einem Wohngebiet und der Bebauungsplan sehe kein Gewerbe vor. Um einen "Telearbeitsplatz" - also Homeoffice - handelt sich das Chat-Zimmer nach Auffassung der Behörde auch nicht, weil die 24-Jährige mit ihrer Tätigkeit "Außenwirkung entfaltet". Gegen diese Interpretation wehrt sich die junge Frau nun. Nachbarn hatten sich über ihre Arbeit beschwert.

Unionspolitiker haben mit Unverständnis auf die Kritik von Sigmar Gabriel an der Deutschen Bank reagiert. Während seiner Iran-Reise hatte der Wirtschaftsminister im Kreise seiner Gastgeber das Management des Geldhauses direkt angegriffen: "Ich wusste nicht, ob ich lachen oder wütend sein soll, dass die Bank, die das Spekulantentum zum Geschäftsmodell gemacht hat, sich jetzt zum Opfer von Spekulanten erklärt." CSU-Finanzfachmann Hans Michelbach hält die Äußerungen für ziemlich kontraproduktiv. "Als deutscher Wirtschaftsminister hat man die Aufgabe, den deutschen Wirtschaftsstandort zu fördern und nicht einzelne Marktteilnehmer schlecht zu reden".