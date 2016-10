+++ Der Morgen live +++ Superhelden tragen Sechsjährigen zu Grabe

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Eine Tante des Jungen mit dem US-Senator Jeff Duncan. Foto: AP

Nach Schüssen eines Teenagers an einer Grundschule im US-Bundesstaat South Carolina war der Junge am Samstag seinen Verletzungen erlegen. Nun haben ihn als Wonder Womand, Ninja Turtels, Power Rangers und Superman kostümierte Verwandte und Freunde beerdigt. Der Lieblingssuperheld soll Batman gewesen sein, er selbst habe von sich gesagt, er beschütze die Stadt, wenn alle schliefen. Laut US-Medien starb der Erstklässler am Samstag in einem Krankenhaus in Greensville, nachdem er von einem Schuss in der Leistenarterie getroffen worden war und viel Blut verloren hatte.



Am Mittwoch hatte ein 14-Jähriger mit einer Handfeuerwaffe auf eine Lehrerin und mehrere Kinder der Grundschule in Townville geschossen und drei Menschen verletzt, darunter war der Sechsjährige. Einem Feuerwehrmann gelang es, den Schützen zu überwältigen. Der Teenager wird den Berichten zufolge auch verdächtigt, seinen eigenen Vater erschossen zu haben. Sein Motiv ist unklar.

Nun folgt eine kunstvolle Überleitung von der Fasion Show zu einem Fisch.



Auch nicht schön: Die Schwarzmundgrundel. Sie verbreitet sich ungewöhnlich schnell in der Ostsee. Nach Angaben des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock beeinflusst die eingeschleppte Fischart inzwischen auch das Ökosystem des Meeres. Untersuchungen zeigten, dass die ursprünglich im Kaspischen und Asowschen Meer beheimatete Fischart vor der Küste Polens ein Nahrungskonkurrent der Flunder sei und vermutlich Plattfische aus angestammten Gebieten verdränge, sagte der Fischereibiologe Daniel Oesterwind vom Thünen-Institut. Auch stehe die Schwarzmeergrundel im Verdacht, womöglich Eier und Larven von Heringen zu fressen. Fischereibiologen aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Polen und Estland haben angesichts des Vormarschs der Grundel eine Arbeitsgruppe gegründet. Sie soll die mehr als 20 Zentimeter großen Tiere genauer unter die Lupe nehmen. Foto: dpa

Nach Gesprächen mit Vertretern des türkischen Verteidigungsausschusses in Ankara hat sich eine Delegation aus sieben Bundestagsabgeordneten versöhnlich gezeigt. "Wir sind Verbündete, wir sind Partner und wir sind Freunde und so war die Atmosphäre heute", sagte Delegationsleiter Karl Lamers. Er glaube, dass solche Besuche wieder ganz normal sein werden. Die Abgeordneten wollen morgen deutsche Soldaten auf dem Stützpunkt Incirlik treffen. Die türkische Regierung hatte das wegen der Armenien-Resolution monatelang untersagt.

Echt jetzt, Kenzo? Foto: dpa

Heute ist der letzte Tag der Pariser Fashion Week für die Prêt-à-Porter Klamotten 2017 (oder was Designer dafür halten). Aus alljährlichem persönlichen Desinteresse zeige ich Ihnen hier ein Foto von meinen Beinen. Nein, Spaß. Ein Foto von Modelbeinen. Foto: dpa

Im US-Wahlkampf haben sich die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Kaine und Mike Pence ihren ersten direkten Schlagabtausch geliefert. Beide trafen in Farmville in ihrer einzigen TV-Debatte aufeinander. Anders als das Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump war der Auftritt ihrer designierten Stellvertreter zunächst wenig spannungsgeladen. Beide unterbrachen sich ständig. Der Demokrat Kaine griff immer wieder Trump an. Der Republikaner Pence sagte, er werde Trump helfen, Wandel nach Washington zu bringen. Den Bericht darüber lesen Sie hier.

Nach dem schweren Zugunglück nahe New York mit einer Toten und 108 Verletzten haben Ermittler zwei Datenschreiber sichergestellt. Sie würden derzeit in Washington ausgewertet, sagte ein Sprecher der Transportsicherheitsbehörde. Auch das Handy des Zugführers sei gefunden worden. Warum der Pendlerzug vor einer Woche ungebremst in den Kopfbahnhof in New Jersey fuhr und ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt dabei eine Rolle spielten, ist weiter unklar.

Mehr als 30 Jahre nach dem Erfolg von "99 Luftballons" hat die Sängerin Nena (56) ihre Fans erstmals mit Konzerten in den USA, genauer gesagt in New York begeistert. Zuvor war die Sängerin während ihrer Mini-Tournee bereits in San Francisco und Los Angeles aufgetreten, allerdings waren alle drei Konzerte nicht ausverkauft. Es waren Nenas erste US-Auftritte - und das, obwohl es "99 Luftballons" 1983 auf Platz zwei der US-Charts geschafft hatte und bis heute zu den bekanntesten deutschsprachigen Songs in den USA gehört.

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw Kritik an den Vereinen in Sachen Trainerwechsel geübt und eine Rückkehr als Coach ins Fußball-Oberhaus ausgeschlossen. "Was mir grundsätzlich nicht gefällt, ist die Art und Weise, wie so ein Wechsel manchmal vonstattengeht. Ich habe Verständnis, dass ein Trainerwechsel manchmal angebracht sein kann. Entscheidend aber ist, dass dies immer fair und korrekt über die Bühne geht. Dieses Gefühl habe ich leider nicht immer. Da wird auch mal ein Trainer komplett im Regen stehen gelassen und wochenlang mit einem Ring durch die Nase in der Manege vorgeführt", meinte der 56-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nach gerade einmal 18 Tagen im Amt ist die Vorsitzende der rechtspopulistischen Ukip-Partei in Großbritannien, Diane James, als Parteichefin zurückgetreten. Die Nachfolgerin von Partei-Ikone und Brexit-Verfechter Nigel Farage führte "persönliche und berufliche Gründe" für ihren Entschluss an, den sie am späten Dienstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter öffentlich machte. Sie habe einsehen müssen, dass ihr die "nötige Autorität" und "volle Unterstützung" aller Parteikollegen fehle, um die von ihr angestrebten Veränderungen umzusetzen, teilte James mit. Auf diesen Zielen habe aber ihr Wahlkampf gefußt. Trotz des Rücktritts wolle sie das Mandat als Ukip-Abgeordnete im Europäischen Parlament behalten. Der "Telegraph" hatte zuvor auch von familiären Motiven für James' Abgang berichtet. Sie habe sich in ihrer Rolle "unwohl" gefühlt, seit sie an einem Bahnhof bespuckt worden sei, hieß es. Foto: dpa

Durch den Hurrikan "Matthew" sind in der Dominikanischen Republik vier Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm zerstörte nach Angaben der Behörden außerdem fast 200 Häuser. Rund 800 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, außerdem waren 31 Ortschaften von jeglicher Kommunikation abgeschnitten, wie das Zentrum für Katastropheneinsätze mitteilte. Zuvor war "Matthew" mit voller Wucht in Haiti auf Land getroffen, auch dort starben mehrere Menschen. Anschließend zofg der Wirbelsturm weiter nach Kuba. Foto: AP

Google attackiert seinen Mega-Konkurrenten Apple und dessen iPhone: Der US-Internetgigant stellte in San Francisco sein neues Smartphone namens Pixel vor. Google habe alles selbst konzipiert, sagte der zuständige Abteilungsleiter mit Verweis auf die Hardware und die Android-Software. Kernstück des neuen Smartphones ist der Google Assistant, eine künstliche Intelligenz für den Nutzer. Die Geräte sind mit einem 5-Zoll-Bildschirm oder einem 5,5-Zoll-Bildschirm erhältlich.

Bei der Überfahrt über das Mittelmeer sind mindestens 28 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Mindestens 22 von ihnen starben auf einem völlig überladenen Holzboot vor der libyschen Küste, wie ein AFP-Fotograf berichtete. In dem Schiff waren demnach rund tausend Menschen zusammengepfercht. Der Reporter zählte an Bord mindestens 22 Tote, allerdings wurden noch weitere Todesopfer im Laderaum des Schiffes befürchtet. Die meisten von ihnen erstickten in der Enge. Nach Angaben der italienischen Küstenwache wurden bei 33 Rettungseinsätzen insgesamt 28 Leichen geborgen.