+++ Der Morgen live +++ Australiern droht Haftstrafe nach Hintern-Gag

Einen Monat nach Beginn des Ausbildungsjahres suchen Handwerksbetriebe mehr Lehrlinge als im Vorjahr. "Es gibt immer noch 20.000 unbesetzte Lehrstellen im Handwerk, deutlich mehr als 2015", sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks Hans Peter Wollseifer der "Bild"-Zeitung. Die Betriebe beschäftigen nach Angaben Wollseifers außerdem deutlich mehr Flüchtlinge als die 30 Dax-Konzerne. "2450 Jugendliche aus acht nichteuropäischen Asylzugangsländern sind derzeit in Ausbildung. Zusammen mit der Regierung haben wir ein Projekt aufgelegt, das 10.000 Flüchtlinge auf eine Ausbildung vorbereiten soll. 1500 haben schon begonnen", sagte Wollseifer.

Für die Vollendung des Berliner Hauptstadtflughafens können die Verantwortlichen in diesen Tagen mit der nächsten wichtigen Genehmigung rechnen. Der zuständige Landrat Stephan Loge hatte vor Wochen in Aussicht gestellt, den sogenannten fünften Nachtrag zur Baugenehmigung bis zur Aufsichtsratssitzung am Freitag zu übermitteln. Aus ihr kann Technikchef Jörg Marks ablesen, ob im Terminal noch Umbauten nötig sind. "Wir versuchen, es zum Wochenende hinzubekommen", sagte eine Sprecherin des Landratsamts. "Es sieht gut aus." Doch selbst wenn die Genehmigung noch zur Sitzung eintrifft, wird der Aufsichtsrat auch diesmal keinen Eröffnungstermin festlegen. Die Zeit werde nicht reichen, die umfangreiche Genehmigung zu lesen, hatte Flughafenchef Karsten Mühlenfeld unlängst deutlich gemacht. Zugleich verwies er auf neue Verzögerungen im internen Zeitplan.

Autohersteller Nissan mit mit einer skurrilen Entwicklung von sich reden. Ein Roboterstuhl soll Wartenden das mühsame Anstehen erleichtern. In einer Reihe hintereinander rücken die Stühle jedesmal automatisch ein Stück auf, wenn der vorderste Wartende an die Reihe gekommen ist. Fehlt nur noch eine Sitzheizung oder gar eine Liegefunktion für Komfortverwöhnte, die auch mal drei Tage anstehen wollen, um ein begehrtes Produkt oder eine Konzertkarte als erste zu ergattern . . .

Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz rechnet mit einem Zerfall der Eurozone in den kommenden Jahren aufgrund von mangelnder Entschlossenheit und Solidarität der Mitgliedstaaten. "Mir macht die Geschwindigkeit Sorgen, mit der die Entscheidungen in Europa ablaufen", sagte der US-Ökonom in einem Interview mit der "Welt". "Die Politik einigt sich darauf, was getan werden muss, aber dann wird blockiert, getrödelt und sich Zeit gelassen." Nötig seien tiefgreifende Reformen wie die Schaffung einer Bankenunion oder einer gemeinsamen Einlagensicherung. Er rechne aber nicht mehr damit, dass Europas Politik die wankende Währungsunion langfristig retten könne. "Es wird in zehn Jahren noch eine Eurozone geben, aber die Frage ist, wie sie aussehen wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie immer noch 19 Mitglieder haben wird", sagte der frühere Chefökonom der Weltbank.

Die Spitzen der großen Koalition wollen heute den Weg für eine Abschaffung des umstrittenen Paragrafen freimachen, der Majestätsbeleidigung unter Strafe stellt. Wie die "Rheinische Post" aus Regierungskreisen erfuhr, steht die Streichung von § 103 StGB auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Justizminister Heiko Maas seit Ende April in der Pipeline. Die Majestätsbeleidigung war in die Schlagzeilen geraten, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Basis dieser Gesetzesregelung ein Strafverfahren gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann wegen dessen "Schmähgedichts" angestrengt hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelte unter anderem wegen Verdachts auf Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts gegen Böhmermann. Seit Dienstag ist das Verfahren eingestellt.

Foto: dpa Israel hat ein Segelschiff mit rund einem Dutzend pro-palästinensischen Aktivistinnen vor dem Gazastreifen abgefangen und in den Hafen von Aschdod eskortiert. Die Frauen seien den zuständigen Behörden übergeben worden, teilte die israelische Armee in der Nacht mit. Unter den 13 Frauen an Bord der "Zaytuna-Oliva" befand sich nach Angaben der Organisatoren auch die nordirische Friedensnobelpreisträgerin Mairead Maguire.



Die Frauen hatten die israelische Seeblockade vor dem Küstenstreifen durchbrechen und auf die schwierige Lebenslage der Menschen im Gazastreifen aufmerksam machen wollen. Das "Frauen-Schiff nach Gaza" war am 15. September in Barcelona in See gestochen, wie die Organisation Freedom Flotilla Coalition zuvor mitgeteilt hatte.

In Malaysia müssen sich neun Australier vor Gericht verantworten, weil sie es am Rande des des Formel-Eins-Rennens etwas übertrieben haben. Laut grölend und vollgepumpt mit Alkohol hatten sie aller Öffentlichkeit ihre nackten Hintern gezeigt. Zum allem Überfluss hatten die Badehosen, derer sie sich - sichtbar für tausende andere Besucher des Rennens - entledigt hatten, auch noch die malaysische Flagge aufgedruckt. Die Studenten müssen sich nun vor einem Gericht verantworten. dort erschienen sie brav angezogen mit Anzug und Krawatte. Ob sich der Richter dadurch milde stimmen lässt, ist noch offen. Im schlimmsten Fall müssen sie für zwei Jahre in den Knast.

Foto: Reuters Hurrikan "Matthew" hat nicht nur Land und Städte in der Karibik verwüstet, sondern auch politischen Flurschaden angerichtet: In Haiti musste die ursprünglich für Sonntag geplante Präsidentenwahl abgesagt werden. "Die jüngsten Vorkommnisse machen die Wahl unmöglich", sagte Behördenchef Léopold Berlanger. "Wir werden gemeinsam mit der Regierung und den nationalen und internationalen Partnern am Mittwoch kommender Woche oder später einen neuen Wahltermin bekanntgeben."



Der Wirbelsturm der Kategorie 4 war am Dienstag auf Haiti getroffen und hatte erhebliche Schäden verursacht. Häuser wurden zerstört, Bäume knickten um, Straßen wurden überflutet. Tausende Menschen suchten Schutz in Notunterkünften. Der Südwesten des Karibikstaats ist noch immer von der Außenwelt abgeschnitten.

Mieter in den von rasanten Mietsteigerungen getroffenen Boomstädten Deutschlands nutzen nur ganz vereinzelt das Klagerecht, das ihnen die Mietpreisbremse gegen ihre Vermieter einräumt. Lediglich in Berlin ist bislang eine einzige einschlägige Entscheidung des Amtsgerichts Berlin Lichtenberg bekannt - eine Mieterin erhält dort zu viel gezahlte Miete zurück. Insgesamt werden in der Bundeshauptstadt bislang sechs solcher Klagen verhandelt. In Hamburg, München, Frankfurt am Main und Stuttgart ist nach Angaben der dortigen Amtsgerichte dagegen bislang noch kein Mieter vorstellig geworden, um zuviel gezahlte Miete zurückzufordern.

Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat in einem ihrer Werbespots gekonnt auf die Beleidigungen ihres Kontrahenten Donald Trump reagiert. sehen Sie selbst . . .

Die internen Ermittler des US-Geheimdienstes NSA haben einen Computerspezialisten erwischt, der streng geheime Daten geklaut hat. So berichtet es die "New York Times". Es handele sich um Software, die dazu diene, in fremde Rechnersysteme einzubrechen. Sie versetze die US-Spione in die Lage, die Firewalls zum Beispiel in China, Russland oder Nordkorea zu überwinden. Noch sei nicht klar, was den Mann umtrieb - und ob er womöglich ein Snowden II sei, berichtet das Blatt weiter. Anders als der berühmte Wistleblower, der die Schnüffelaktionen NSA bei befreundeten Staaten aufdeckte, steht der jetzt erwischte 51-Jährige nicht im Verdacht, seinem Auftraggeber kritisch gegenüber zu stehen. US-Präsident Barack Obama soll trotzdem sehr wütend sein.