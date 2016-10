+++ Der Morgen live +++ Sexbeichte rettete Olympiateilnahme

Es lag am Sex, Leute! Und diente dem Stressabbau! So argumentierte der kanadische Stabhochspringer Shawn Barber nach einem positiven Dopingtest – und kam durch. Kurz vor den Olympischen Spielen in Rio war der 22-jährige Sportler positiv auf Kokain getestet worden. Jetzt teilte der kanadische Leichtathletikverband mit, Barber habe das Ergebnis der Probe „glaubhaft auf einen einmaligen sexuellen Kontakt mit einer Internet-Bekanntschaft“ zurückführen können. Dabei habe er sich gewissermaßen kontaminiert, weil seine Partnerin offenbar zuvor Kokain konsumiert hatte.

Barber hatte bei seiner Anhörung vor dem Sportgericht erklärt, dass er die Frau einen Tag vor seiner Teilnahme an den kanadischen Meisterschaften in Edmonton getroffen und dort mit ihr Sex gehabt habe. Er habe darin eine Möglichkeit gesehen, "vor dem Wettkampf Stress abzubauen". Dass er am Tag nach dem One-Night-Stand positiv auf die Droge getestet wurde, sei für ihn "ein absoluter Schock gewesen". Rund einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele verzichtete der kanadische Verband daraufhin auf eine Sperre für Barber.