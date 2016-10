+++ Der Morgen live +++ Forscher wollen in Gaggenau das Paradies auf Erden schaffen

Forscher wollen in einer badischen Kleinstadt das Paradies auf Erden schaffen. Acht Jahre lang soll in Gaggenau (Kreis Rastatt) ausgelotet werden, welche Lebensumstände ein besonders hohes Alter ermöglichen. Die Wissenschaftler wollen verschiedene Maßnahmen in Kitas, Schulen, Seniorenheimen und bei ansässigen Betrieben testen. Es geht beispielsweise um städtische Strukturen, mit denen Ältere vor Vereinsamung bewahrt werden können. Oder um eine für Körper und Seele möglichst optimale Arbeitswelt. Hinter dem Projekt stehen die Uni-Kliniken in Mannheim und Tübingen sowie das Mannheimer Zentrum für seelische Gesundheit.

"Es geht um mehr Gesundheit und mehr Lebensfreude", sagt der Leiter des Experiments, Joachim Fischer. "Es sollen alle Bevölkerungsgruppen vom Baby bis zum Senior einbezogen werden." Das Experiment fußt auf Erkenntnissen, dass nur ein umfassendes Konzept Unterschiede ausgleichen kann, die sich beispielsweise aus der sozialen Herkunft ergeben. Soll heißen: Nur wenn sich mithilfe verschiedener Maßnahmen die Lebens- und Arbeitswelt insgesamt verändert, können Ungleichheiten ausgebügelt werden. Es bewirke wenig, lediglich auf Einzelpersonen oder einzelne Familien zu schauen, sagte Fischer.

Das Projekt in der 30 000-Einwohner-Kommune steht unter dem Motto "Ein gutes Jahr mehr".