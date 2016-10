+++ Der Morgen live +++ Michael Jackson ist Topverdiener - unter den Toten 

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: Reuters Bleiben wir zunächst bei den Stars. Wissen Sie, wie viel Michael Jackson verdient? Obwohl er seit sieben Jahren tot ist, nimmt er immer noch richtig viel Geld ein. Allein im vergangenen Jahr waren es 825 Millionen Dollar. In der Rangliste der verstorbenen Spitzenverdiener nimmt der "King of Pop" damit den ersten Platz ein - und zwar das vierte Jahr in Folge. Das Magazin "Forbes" führt den Verdienst des Sängers unter anderem auf den im März besiegelten Songrechte-Deal zwischen dem Musikverlag Sony und den Erben von Jackson zurück. Der Elektronikriese hatte deren Hälfte am Musikverlag Sony/ATV für 750 Millionen Dollar übernommen.



Der im Jahr 2000 gestorbene "Peanuts"-Schöpfer Charles M. Schulz konnte sich auf dem zweiten Platz behaupten. Der Zeichner brachte mit seiner Cartoon-Serie um Charlie Brown und Snoopy rund 48 Millionen Dollar ein. Ihm folgt der im September verstorbene Golf-Champion Arnold Palmer mit geschätzten 40 Millionen Dollar. Elvis Presley (1935 - 1977) verdiente auf Platz vier geschätzte 27 Millionen Dollar, vor allem durch die Touristenattraktion Graceland. Der im April gestorbene Pop-Star Prince folgt in der Aufstellung mit 25 Millionen Dollar.

Die große Rückrufaktion für das brandheiße Super-Smartphone Galaxy Note 7 ist für Samsung nicht nur peinlich und teuer. Sie ist auch extrem aufwendig. Denn die Rücksendung kann nur in einer feuerfesten Verpackung erfolgen, die der südkoreanische Elektronikkonzern seinen Kunden extra schicken muss. Samsung kündigte gestern zudem an, auch Schutzhandschuhe in die Päckchen zu legen. Von der Aktion betroffen sind Handys, die über die Samsung-Webseite gekauft wurden. Die besonderen Vorkehrungen mit feuerfesten Verpackungen begründete ein Unternehmenssprecher mit Vorgaben der Behörden. Die Transportbehälter seien bei Rückrufaktionen von Produkten mit Lithium-Ionen-Akkus vorgeschrieben. Zudem will Samsung mit Kunden vereinbaren, auch Geräte abzuholen. Nach Berichten über in Brand geratene Geräte hatte Samsung am Dienstag bekanntgegeben, die Produktion des Smartphone-Flaggschiffs endgültig einzustellen. Die Probleme kosten den Weltmarktführer mehrere Milliarden Euro.

Das Wahlkampfteam des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat Vorwürfe von zwei Frauen zurückgewiesen, der Unternehmer habe sie gegen ihren Willen angefasst. Zuvor hatte die "New York Times" Aussagen der beiden Frauen veröffentlicht.



Die 74-jährige Jessica Leeds sagte der Zeitung, Trump habe ihr vor drei Jahrzehnten während eines Fluges an die Brüste gefasst und versucht, unter ihren Rock zu greifen. Die andere Frau, Rachel Crooks, erklärte, Trump habe sie 2005 in einem Aufzug auf den Mund geküsst. Das Lager des Republikaners dementierte die Anschuldigungen. Trumps Sprecher Jason Miller bezeichnete den Bericht als "Fiktion". Am vergangenen Freitag war ein Video aus dem Jahr 2005 aufgetaucht, in dem sich der Unternehmer damit rühmt, er könne sich gegenüber Frauen alles erlauben - und auch mit Übergriffen prahlt. Mehr zu den jüngsten Enthüllungen können Sie hier lesen.

Die Amerikaner müssen sich auf steigende Zinsen einstellen. Trotz interner Differenzen über den rechten Zeitpunkt steuert die Fed auf die Kehrtwende in der Geldpolitik zu. Wie aus den gestern Abend veröffentlichten Protokollen der September-Sitzung hervorgeht, waren sich die stimmberechtigten Mitglieder im Offenmarktausschuss einig, dass sich die Argumente für einen Schritt nach oben verstärkt haben. Mehrere Mitglieder dringen demnach sogar darauf, dass die Zinsen "relativ bald" steigen sollten. Die von der Fed im Begleittext aufgenommene Passage, wonach die Notenbank den derzeitigen Zinssatz "bis auf weiteres" beibehalten wolle, sorgte sogar für erhitzte Diskussionen während der Sitzung. Laut den Mitschriften waren einige Währungshüter in Sorge, dass dies in der Weise falsch ausgelegt werden könne, dass die Fed ihre Entscheidung eher am Kalender als an der Konjunkturentwicklung ausrichten werde.

Seit sieben Jahrzehnten bestimmt Thailands König Bhumibol Adulyadej als Staatsoberhaupt die Geschicke des südostasiatischen Landes. Kein Monarch weltweit regiert länger. Mehr als 20 Regierungschefs hat der passionierte Segler, Literatur- und Musikliebhaber kommen und gehen sehen. 15 Verfassungen wurden während seiner Regentschaft verabschiedet, und mindestens so viele Umstürze hat der in den USA und Europa aufgewachsene Bhumibol in Thailand erlebt. Jetzt schwebt der 88-Jährige seit Tagen zwischen Leben und Tod - sein Land hält den Atem an. Denn angesichts der seit Jahren andauernden politischen Krise gilt er zudem als Integrationsfigur und als Garant für die Einheit Thailands.

Foto: AP Und noch eine Meldung aus Hollywood: Die Originalzeichnung für das Filmposter von "E.T. - Der Außerirdische" ist in den USA für fast 400.000 Dollar versteigert worden. Das berühmten Bild brachte bei der Auktion gestern im texanischen Dallas damit deutlich mehr ein als die zunächst geschätzten 150.000 Dollar. Nach Mitteilung des Auktionshauses Heritage Auctions will der Käufer anonym bleiben.



Zuvor hing das von dem Filmplakat-Künstler John Alvin entworfene Bild mehr als zehn Jahre lang im Büro des Hollywood-Produzenten Bob Bendetson. "E.T. - Der Außerirdische" von Star-Regisseur Steven Spielberg kam 1982 in die Kinos und zählt zu den bekanntesten (und kommerziell erfolgreichsten) Filmen aller Zeiten.