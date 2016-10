+++ Der Morgen live +++ Thailand weint um König Bhumibol

Viele der Tausenden, die vor dem Siriraj-Krankenhaus und dem Königspalast ausgeharrt und für die Genesung des Königs gebetet hatten, fielen auf die Knie und brachen in Tränen aus.Die Menschenmenge stimmte buddhistische Gesänge und die Hymne des Königs an. Mehr als 70 Jahre war Bhumibol König von Thailand.

Nach dem Tod von Thailands König Bhumibol ist das ganze Land in tiefer TrauerKronprinz Maha Vajiralongkorn (64) will Berichten zufolge nicht sofort die Thronfolge antreten. Der Prinz wolle seine Krönung zum König etwas hinausschieben, um zunächst mit dem Land zu trauern, teilte Putschführer und Regierungschef Prayut Chan-o-Cha am Donnerstag nach Angaben des Nachrichtenportals "Khaosod" mit. Auch das Kabinett will am Freitag einen Ruhetag einlegen, um angemessen zu trauern.

Die geplante Film-Trilogie "Fantastic Beasts And Where To Find Them" ("Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind") wird zum Fünfteiler. "Harry Potter"-Autorin Joanne K. Rowling (51), die die Drehbücher zu der Serie schreibt, überraschte ihre Fans mit der Ankündigung, dass es fünf Filme geben werde.

Das Studio Warner Bros. bringt Mitte November das erste Fantasy-Prequel in die Kinos. Oscar-Preisträger Eddie Redmayne (34, "Die Entdeckung der Unendlichkeit") spielt die Hauptfigur Newt Scamander. Er ist ein Spezialist für Fabelwesen und in den "Harry Potter"-Büchern der Autor eines Schulbuchs mit dem Titel "Fantastic Beasts And Where To Find Them". Katherine Waterston, Colin Farrell und Jon Voight spielen ebenfalls mit.