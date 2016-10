+++ Der Morgen live +++ Gangs verwandeln brasilianischen Knast in Schlachtfeld

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die Burgerkette McDonald's führt nach jahrelanger Kritik an Wegwerfverpackungen Mehrwegbecher ein. Oder vielmehr "lässt einführen": Ab Mitte November sollen die Kunden in sämtlichen der knapp 900 McCafés ihre eigenen Becher mitbringen können und dafür einen Rabatt von zehn Cent erhalten. Das gab das Unternehmen am Samstag im Rahmen eines "Aktionstags" in den sozialen Netzwerken bekannt.

Sein Widerstand war zwecklos: Nach 18 monatigem Rechtsstreit muss sich der britische Aktienhändler, der laut US-Ermittlern den "Flash Crash" 2010 mit verursacht haben soll, der Auslieferung in die USA fügen. Der Mann ist in 22 Punkten angeklagt, ihm werden unter anderem Betrug und Marktmanipulation vorgeworfen. Er soll 40 Millionen Dollar mit seinen Börsengeschäften ergaunert haben, streitet die Anschuldigungen aber ab.



Dem Briten drohen über 350 Jahre Haft, wenn er in allen Punkten verurteilt wird. Dabei handelt es sich jedoch um ein rein theoretisches Höchstmaß. Der Finanzprofi soll ein automatisiertes Handelsprogramm manipuliert und so am 6. Mai 2010 einen rasanten Kursabsturz an der US-Börse mit ausgelöst haben. Damals stürzte der Leitindex Dow Jones in nur fünf Minuten um 600 Punkte ab. Fast eine Billion an Börsenwert wurde vernichtet. Einen Großteil der Verluste konnte der Index rasch wieder gutmachen, trotzdem ging der Vorfall in die Finanzgeschichte ein.

In Athen sind sie sauer über eine Passage in dem Buch über die Amtszeit des französischen Präsidenten François Hollande. Darin heißt es, Regierungschef Alexis Tsipras habe auf dem Höhepunkt der Eurokrise seines Landes im Sommer 2015 Russland gebeten, die alte Währung Drachme zu drucken. Hintergrund sei ein möglicher Austritt Griechenlands aus der Eurozone gewesen. Athen habe Moskau nie darum gebeten, ließ die griechische Regierung nun indirekt ausrichten. allerdings wirft auch die Opposition Tsipras vor, er habe 2015 tatsächlich Pläne gehabt, die Eurozone zu verlassen.

Sechstes Spiel, sechste Niederlage - für VfL-Trainer Dieter Hecking wird es allmählich ungemütlich. Nach der Niederlage im Sonntagsspiel gegen den Aufsteiger RB Leipzig steht Wolfsburg nun auf dem 14. Tabellenplatz und bleibt damit weit unter den Erwartungen von Manager Klaus Allofs. Der entzog seinem Trainer nach dem Spiel schon einmal öffentlich das Vertrauen. Die entscheidende Frage, ob es mit Hecking weitergehe, beantwortete der Sportdirektor des teuer zusammengestellten Fußball-Bundesligisten nicht mit einem klaren: "Ja!" Stattdessen sagte Allofs: "Wir wollen uns erstmal zusammensetzen und diskutieren und dann hoffentlich zu der richtigen Entscheidung kommen." Deutlicher kann ein Trainer kaum in Frage gestellt werden. Die nächste Partie in Darmstadt wird für Hecking zum Endspiel - wenn er bis dahin noch im Amt bleibt.

Bei der Deutschen Bahn beginnen heute Mittag Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Für die rund 100.000 Beschäftigten will Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba deutlich mehr Geld und Freizeit herausholen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent.Aber das ist noch nicht alles: Außerdem sollen die Beschäftigten entscheiden können, ob sie sechs Tage mehr Urlaub, eine Stunde weniger Wochenarbeitszeit oder weitere 2,5 Prozent mehr Geld haben wollen.



Seit etwa einer Woche laufen parallel auch Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die mit der EVG konkurriert. Wie schon 2015 muss die Bahn mit beiden Gewerkschaften getrennte Verhandlungen führen.

Foto. dpa Die Schutzhülle für das 1986 explodierte Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine soll nach jahrelanger Montage noch 2016 fertig sein. Der neue Mantel werde voraussichtlich Ende November internationalen Gästen präsentiert, sagte der ukrainische Umweltminister Ostap Semerak in Kiew. Mit dem Stahlbogen werde die Sicherheit um das abgeschaltete AKW "auf ein neues Niveau gebracht". Die neue Schutzhülle soll einen Betonsarkophag ergänzen, der nach der Kernschmelze vor mehr als 30 Jahren eilig errichtet wurde und brüchig ist. Der Mantel soll in einem spektakulären Manöver über 250 Meter transportiert werden und einen Strahlenaustritt aus dem havarierten Meiler verhindern. In der Anlage befinden sich noch 200 Tonnen Uran.



Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung bestätigte die Pläne, das Projekt noch im kommenden Monat abzuschließen. "Der Termin ist aber nur bei gutem Wetter zu halten", sagte ihr Sprecher Anton Ussow. Meteorologen im zweitgrößten Flächenstaat Europas erwarten in den nächsten Wochen Nachtfrost und erste Schneefälle.

Bundesbauministerin Barbara Hendricks fordert eine engere Zusammenarbeit, um die vielen Probleme durch die weltweit rasant wachsenden Städte in den Griff zu bekommen. "Es kommt darauf an, in die richtige Infrastruktur zu investieren. Dafür brauchen die Städte Unterstützung", sagte sie vor dem Auftakt des dritten Uno-Siedlungsgipfels (Habitat III), der von heute an bis Donnerstag in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito stattfindet.



An der Konferenz nehmen rund 40.000 Politiker und Experten aus 180 Ländern teil. Es soll eine neue "Stadtagenda" verabschiedet werden, die nicht bindend ist, aber als globale Richtschnur dienen soll. Rund 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen fallen in Städten an. 54,5 Prozent der Weltbevölkerung leben heute bereits in Städten, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern wachsen die Megacitys mit zehn Millionen Einwohnern und mehr. Mehr Elektro-Autos, Rad- und Nahverkehr sollen helfen, das das Zusammenleben zu erleichtern und die Klimaziele zu erreichen.

Donald Trumps eigenwillige Einstellungen zu Frauen dürfte ihn die Präsidentschaft kosten. Wirklich traurig - von den schlicht gestrickten Farmern im mittleren Westen der USA einmal abgesehen - darüber sind eigentlich nur Wladimir Putin und die Kabarettisten. Einen dankbareren Kandidaten für ihren Spott hat es seit George W. Bush nicht mehr gegeben. Und weil die Gilde ahnt, dass sich das Pferd wohl nicht mehr lange reiten lässt, hauen sie nochmal richtig rein. Das Video von "Saturday Night Life" auf NBC markiert einen der vorläufigen Höhepunkte . . .

Im Netz löste das Stück ebenfalls kontroverse Diskussionen aus . . .

Foto: AFP Die australische Marineparkbehörde widerspricht der These, dass das weltberühmte Great Barrier Reef tot ist. Behördenchef Russell Reichelt reagierte am Sonntag verärgert auf den "Nachruf" eines Journalisten und Essay-Schreibers, der weltweite Beachtung gefunden hatte. "Das Great Barrier Reef in Australien ist nach langer Krankheit 2016 verstorben. Es war 25 Millionen Jahre alt", schrieb Rowan Jacobsen vergangene Woche. Das Riff sei durch die Korrallenbleiche der vergangenen Monate angegriffen, aber noch keineswegs verloren, schrieb Reichelt dagegen.

Bei Ausschreitungen in einem brasilianischen Gefängnis sind gestern 25 Häftlinge getötet worden. Sieben von ihnen wurden während der Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen enthauptet und sechs verbrannt, wie das Nachrichtenportal "O Globo" unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete.



Zudem wurden demnach 100 Angehörige von Häftlingen in der Anstalt als Geiseln genommen. Die Geiselnehmer hätten verlangt, mit einem Vertreter der Justizbehörden zu sprechen. Die Geiseln, bei denen es sich den Angaben zufolge hauptsächlich um Frauen handelte, wurden von einer Spezialeinheit befreit.

Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl von Gefängnisinsassen weltweit. Die Haftanstalten sind meist überfüllt, die Zustände schlecht. Wegen der schlechten Haftbedingungen ist es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Ausschreitungen in den Gefängnissen gekommen.

Um gegenüber den USA und Europa aufzuholen, steckt die Volksrepublik Milliardensummen in ihr vom Militär kontrolliertes Raumfahrtprojekt. Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 eine eigene bemannte Raumstation aufzubauen. Präsident Xi Jinping schickte laut Xinhua ein Glückwunschschreiben an die Raumfahrtmission, in der er sie aufrief, noch "größere Schritte" im All zu unternehmen, um China zu einer "Raumfahrtmacht" zu machen.

Die beiden Männer sollen 30 Tage im dem Raumlabor bleiben - die bisher längste Zeit für chinesische Astronauten im All. Jing, der bereits zwei Mal im All war, leitet die Mission und wird seinen 50. Geburtstag im Orbit feiern. Gemeinsam mit Chen soll er Experimente zu Reparaturarbeiten im All und naturwissenschaftliche Versuche unternehmen. "Obwohl der Job fordernd, riskant und gefährlich ist, gibt es nicht, was ich lieber tun würde", sagte Chen vor der Abreise.

China schickt sich an, als dritte Macht im All zu Russland und den USA aufzuschließen. (Oder die x-te Macht, wenn man an außerterrestrische Mächte glaubt). Das Raumschiff "Shenzhou 11" startete heute morgen mit zwei Astronauten an Bord ins All, die dort Taikonauten genannt werden. Der Staatssender CCTV sprach von einem "erfolgreichen" Start und zeigte Bilder der Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch-2F", die mit einem langen Feuerschweif vom Raumfahrtzentrum Jiuquan am Rande der Wüste Gobi in Nordwestchina abhob und sich dann stufenweise von der "Shenzhou 11" löste. Das Schiff soll nun in den nächsten zwei Tagen an Chinas neues Raumlabor "Tiangong 2" andocken, das vergangenen Monat ins All geschossen worden war.