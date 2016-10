+++ Der Morgen live +++ Frühstück soll Verspätung bei portugiesischer Bahn verhindern

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Anna-Sophie Schneider beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Haben Sie schon gefrühstückt? Eine portugiesische Bahngesellschaft fordert ihre Passagiere dazu auf, morgens etwas zu essen. Damit sollen Verspätungen vermieden werden, denn in den vergangenen Monaten sind schwächelnde Reisende ein echtes Problem für die Bahn geworden.

Im ersten Halbjahr des Jahres seien nach Angaben der Bahngesellschaft 46 Passagiere zusammengebrochen - meistens weil sie nichts gefrühstückt hatten. Das Ergebnis seien Verspätungen bei mehr als 50 Zügen.

Oft sei es nicht möglich, ohnmächtige Passagiere schnell aus den Zügen zu bringen, zudem würde oft von Mitreisenden die Notbremse gezogen. Fertagus empfiehlt seinen Kunden, eine Flasche Wasser mitzunehmen und den Zug beim nächsten Halt zu verlassen, sobald sie sich schlecht fühlten. In der kommenden Woche will die Gesellschaft mit dem Verteilen von Äpfeln und Joghurt auf das Problem eines zu niedrigen Blutzuckerspiegels aufmerksam machen.







Bei dem trüben Wetter können wir doch alle etwas fürs Herz gebrauchen. Deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle Sabastatin Lucas vorstellen. Der siebenjährige Australier hat drei Jahre land Limonade verkauft, um sich damit den Traum vom eigenen Pony zu verwirklichen. Vor wenigen Tagen war es nun soweit, Sabastian hat die Bekannschaft mit Vierbeinder Tony gemacht. Die erste Begegnung zwischen Sabastian und seinem neuen Spielgefährten wurde im Video festgehalten:

Auf der Autobahn 2 leisten Rettungskräfte Schwerstarbeit. Bei einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter nahe Magdeburg ist ein Mensch in seinem Auto verbrannt. Zwei Insassen eines Lastwagens kamen Stunden später bei einem Unfall an einem Stauende ums Leben. Die Rettungskräfte waren den ganzen Tag im Großeinsatz.



Das Auto rutschte unter den Sattelauflieger und fing Feuer. Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, ob es sich bei dem Opfer um einen Mann oder eine Frau handelte. Die Unfallursache war laut Autobahnpolizei ebenfalls noch unklar.



Die Retter konnten sich der Unfallstelle anfangs nicht nähern, weil Explosionsgefahr bestand. Die Feuerwehr löschte den Brand zwar bereits am Morgen. Bis zum Nachmittag musste der Transporter, der elf Tonnen hochexplosives Trimethylaluminium geladen hatte, jedoch heruntergekühlt werden. Die A2 war zwischen Bornstedt und Irxleben in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu Staus.



Ein 64-jähriger LKW-Fahrer erkannte ein Stauende zu spät und krachte mit seinem Fahrzeug in einen haltenden Sattelzug. Der 64-Jährige und sein Beifahrer starben am Abend an ihren schweren Verletzungen.

Kurz nach sieben - bevor wir richtig in den Tag starten, ist es Zeit für einen kurzen Nachrichtenüberblick . Das waren die Meldungen der vergangenen Stunden: Bob Dylan ist der jüngste Literaturnobelpreisträger der Geschichte. Ob er zur Preisverleihung nach Stockholm reisen wird, ist allerdings noch unklar. Die schwedische Akademie kann ihn nicht erreichen und hat den Kontaktversuch nun erst mal aufgegeben.

Die Vereinten Nationen haben eine neue Waffenruhe im Bürgerkriegsland Jemen angekündigt.

Julian Assange ist offline . Zumindest behauptet die Enthüllungsplattform WikiLeaks , Ecuador habe ihrem Gründer den Internetzugang unterbrochen.

Der EU-Sicherheitskommissar Julian King hat vor negativen Folgen der laufenden Großoffensive auf die irakische Stadt Mossul gewarnt.

Donald Trump. Doch nun wird es musikalisch:

Franz Ferdinand, Aimee Mann oder Death Cab for Cutie - das sind nur einige Namen von Künstlern, die sich an dem Musikprojekt "30 Days, 30 Songs" beteiligen. Der US-amerikanische Schriftsteller Dave Eggers will die Wähler in seinem Land mit dieser Liste davon abhalten, am 8. November für Donald Trump zu stimmen.



Bis zum Wahltag veröffentlichen prominente Musiker auf dem Musikportal Spotify täglich einen neuen Anti-Trump-Song. Trump wird in den Songtexten als Demagoge, Waffenliebhaber und Lügner bezeichnet. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema. Doch nun wird es musikalisch:Franz Ferdinand, Aimee Mann oder Death Cab for Cutie - das sind nur einige Namen von Künstlern, die sich an dem Musikprojektbeteiligen. Der US-amerikanische Schriftstellerwill die Wähler in seinem Land mit dieser Liste davon abhalten, am 8. November für Donald Trump zu stimmen.Bis zum Wahltag veröffentlichen prominente Musiker auf dem Musikportal Spotify täglich einen neuenTrump wird in den Songtexten als Demagoge, Waffenliebhaber und Lügner bezeichnet.

Melania Trump im Interview über das Skandalvideo ihres Ehemanns Donald Trump (Quelle: Reuters)

Donald Trump hat mit sexuellen Übergriffen auf Frauen geprahlt und damit einen weiteren Skandal im US-Wahlkampf ausgelöst. Doch was sagt eigentlich die Ehefrau des umstrittenen Präsidentschaftskandidaten zu dem Video? In einem TV-Interview hat sich Melania Trump erstmals öffentlich dazu geäußert.



Darin behauptete sie, ihr Ehemann sei von dem Moderator Billy Bush dazu angestachelt worden, "dreckige und schlimme Sachen zu sagen". Den kompletten Artikel hat mit sexuellen Übergriffen auf Frauen geprahlt und damit einen weiteren Skandal im US-Wahlkampf ausgelöst. Doch was sagt eigentlich die Ehefrau des umstrittenen Präsidentschaftskandidaten zu dem? In einem TV-Interview hat sicherstmals öffentlich dazu geäußert.Darin behauptete sie, ihr Ehemann sei von dem Moderator Billy Bush dazu angestachelt worden, "dreckige und schlimme Sachen zu sagen". Den kompletten Artikel finden Sie hier.

ARD-Film "Terror" verfolgt? In dem Film geht es um einen Bundeswehrsoldaten, der eine Passagiermaschine abschießt, um Zehntausende Menschen zu retten. Am Ende durfte das Publikum entscheiden: Wird der Mann freigesprochen oder nicht.



Aber wie fanden Sie den Film? Haben Sie gestern Abend denverfolgt? In dem Film geht es um einen Bundeswehrsoldaten, der eine Passagiermaschine abschießt, um Zehntausende Menschen zu retten. Am Ende durfte das Publikum entscheiden: Wird der Mann freigesprochen oder nicht. Das Urteil gestern war ziemlich eindeutig. Aber wie fanden Sie den Film?

Freispruch oder nicht? Wie kam der ARD-Film "Terror" bei Ihnen an?

(Quelle: SPIEGEL ONLINE)

Wetter: Heute wird es herbstlich-ungemütlich. Sie sollten unbedingt an Ihren Schirm denken, wenn Sie das Haus verlassen. Die Sonne suchen wir heute eher vergeblich. Den kompletten Wetterbericht Werfen wir einen kurzen Blick aufs: Heute wird es herbstlich-ungemütlich. Sie sollten unbedingt an Ihren Schirm denken, wenn Sie das Haus verlassen. Die Sonne suchen wir heute eher vergeblich. Den kompletten Wetterbericht finden Sie hier . Mobilsurfer nutzen bitte diesen Link