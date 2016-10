+++ Der Morgen live +++ Tausende tote Riesenfrösche entdeckt

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Ein rätselhaftes Sterben der "Giganten vom Titicaca", wie die Froschart Telmatobius genannt wird, beschäftigt die peruanischen Behörden. In den vergangenen Tagen wurden im und am Fluss Rio Coata von Bewohnern und Umweltschützern mehr als 10.000 tote Frösche gefunden, wie die Umweltbehörde SERFOR bestätigte. Der Fluss fließt nahe der Stadt Puno in den berühmten Titicacasee. Es wurden auch tote Vögel gefunden, die sich von Fröschen ernähren.



Als Ursache wird eine Verschmutzung des Flusses vermutet. Seit Jahren gibt es Kritik an der Einleitung giftiger, umweltschädlicher Stoffe in den auf 3.800 Meter gelegenen, von der Andenkordillere eingerahmten malerischen Titicacasee.



Die toten Tiere wurden auf einer Strecke von rund 50 Kilometern entdeckt. Schon 2015 schlugen Umweltschützer Alarm, weil der seltene Titicaca-Riesenfrosch vor der Ausrottung stehen könnte. Er kommt nur dort vor und zählt mit einem Gewicht von bis zu einem Kilogramm zu den größten Froscharten der Welt.

Ein Titicaca-Riesenfrosch kann bis zu 30 Zentimeter groß werden. Foto: Pete Oxford

Ich hätte es nicht vermutet, werde mich aber in Zukunft mit dem Jammern zurückhalten: US-Amerikaner arbeiten laut einer Studie deutlich länger als ihre EU-Kollegen. Einzelheiten, auch zur Lesart der Studie, finden Sie hier:

Die meisten Menschen in Deutschland wollen zuhause sterben - tatsächlich sterben aber drei von vier im Krankenhaus oder Pflegeheim. Das geht aus einer neuen Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Demnach wollen nur sechs Prozent der Deutschen im Krankenhaus oder Pflegeheim sterben. Wie der Pflegereport 2016 weiter zeigt, starb im Krankenhaus jeder fünfte, im Pflegeheim sogar jeder Dritte allein. Zu Hause waren es nur sieben Prozent, die zum Zeitpunkt des Todes niemanden bei sich hatten. Die Analyse basiert auf einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zum Thema, Auswertungen von DAK-Statistiken sowie Interviews.

Dutzende Flüchtlinge haben im Süden der spanischen Hauptstadt Madrid aus Protest gegen ihre Lebensbedingungen das Dach ihrer Unterkunft besetzt. 30 bis 40 Flüchtlinge befänden sich auf dem Dach des Abschiebezentrums, sagte ein Sprecher des Rathauses in Aluche in der Nacht zu Mittwoch. Verschiedene Menschenrechtsgruppen fordern seit langem die Schließung der Abschiebezentren (CIE) wegen der schlechten Lebensbedingungen der dort untergebrachten Ausländer. Eigentlich sind die Zentren für Ausländer ohne gültigen Aufenthaltstitel vorgesehen, die abgeschoben werden sollen. SJM fand in den Zentren aber auch Kranke, Minderjährige, Asylbewerber und Opfer von Menschenhandel. Die Polizei bemühe sich um Vermittlung, heißt es. Madrids Bürgermeisterin Manuela Carmena bot sich als Vermittlerin an, sollten die örtlichen Behörden sie bitten. Eine Sprecherin der linkspopulistischen Partei Podemos, die im spanischen Parlament sitzt, twitterte, dass die Verhandlungen noch andauerten.

In Honduras haben Unbekannte einen prominenten Bauernaktivisten getötet. Die Angreifer eröffneten in der Ortschaft La Confianza das Feuer auf José Ángel Flores, wie die Kriminalpolizei mitteilte. Ein zweiter Mann wurde bei dem Anschlag verletzt.



Flores hatte zuletzt mehrfach Morddrohungen erhalten. Er engagierte sich in der Region Aguán gegen Großgrundbesitzer und Konzerne, die Ölpalmen anbauen. In Honduras kommt es immer wieder zu Angriffen auf Aktivisten. Im März war Berta Cáceres erschossen worden, die gegen den Bau eines Wasserkraftwerks gekämpft hatte.

Die größte termporäre Ausstellung von Bildhauerarbeiten in Australien feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 20 Jahren zeigen Künstler in der "Sculpture by the Sea", wie hier am Tamarama Beach, ihre dreidimensionalen Arbeiten. Eine Kostprobe:

Fotos: AFP

Wenn es auf dem Mars eine Schule gäbe, würden die Schüler in Geschichte bestimmt Folgendes lernen: Unser Planet gehört zu den am besten erforschten Himmelskörpern des Sonnensystems, zu dem auch die Erde gehört. Seit 1960 haben vor allem die USA und Russland (Kontinente auf der Erde) mehr als 40 Missionen zu uns auf den Weg gebracht. Ein Überblick über zentrale Projekte der Menschen:



MARINER 4: Der US-Sonde gelingt 1965 der erste Vorbeiflug in rund 10.000 Kilometern Entfernung. Sie schickt Fotos vom Mars zur Erde.



VIKING 1 und 2: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa startet 1975 zwei Raketen mit je einem Satelliten und einem Landemodul. "Viking 1" und "Viking 2" suchen in verschiedenen Mars-Regionen nach Mikroorganismen am Boden und finden nichts. Die Geräte waren jahrelang im Einsatz.



PATHFINDER: Die Nasa-Sonde «Pathfinder» setzt nach der Landung 1997 den Rover "Sojourner" auf der Mars-Oberfläche aus. Es ist der erste geglückte Einsatz eines Rovers auf dem Nachbarplaneten der Erde.



OPPORTUNITY: Daten der Nasa-Sonde "Opportunity" deuten an, dass einst auf der Mars-Oberfläche Wasser geflossen sein könnte. Die Sonde ist seit 2004 in der Tiefebene Meridiani Planum im Einsatz, wo im Oktober auch das ExoMars-Testmodul "Schiaparelli" landen soll.



CURIOSITY: Der US-Rover "Curiosity" ist mit fast 900 Kilogramm und 3 mal 2,8 Metern der größte mobile Forschungsroboter, der bislang auf den Roten Planeten geschickt wurde. Er ist seit 2012 aktiv.

Für den passenden Büro-Talk an der Kaffeemaschine zur Marslandung hier ein paar Zahlen: 6.794 Kilometer Durchmesser (etwa die Hälfte der Erde)

Ein Tag auf dem Mars dauert 24 Stunden und 37 Minuten

Durchschnittstemperatur: -55 Grad (-133 bis +27 Grad)

Atmosphäre: entspannt. Nein, Spaß. Unter anderem rund 95 Prozent Kohlendioxid (Erde: 0,04), etwa 0,13 Prozent Sauerstoff (Erde: rund 21)

Distanz Erde-Mars: zwischen rund 56 Millionen und mehr als 400 Millionen Kilometern (aufgrund unterschiedlicher Geschwindigkeiten auf ihren Bahnen um die Sonne)

Heute könnten wir vielleicht dabei sein, wenn europäische Weltraumgeschichte geschrieben wird! Die Spannung in Moskau und Darmstadt steigt: Die Europäische Raumfahrtagentur Esa und ihr russischer Partner Roskosmos hoffen auf die erste erfolgreiche Landung einer gemeinsamen Sonde auf dem Mars. Nach sieben Monaten Flugzeit soll heute ein Testmodul auf dem Roten Planeten aufsetzen. Das automatisch gesteuerte Manöver des rund 600 Kilo schweren Moduls "Schiaparelli" gilt als heikel. Die Experten im Kontrollzentrum in Darmstadt haben wegen der Übertragungszeit für Signale durchs All keinen Einfluss auf den Ablauf. Damit suchen die Forscher nach Spuren von Leben auf dem Nachbarplaneten der Erde. 2003 hatten es die Forscher schon einmal versucht, scheiterten jedoch. Über Twitter oder über esa.int/ecomars gelangen Sie zum Livestream heute Nachmittag:

Bundesjustizminister Heiko Maas hat Forderungen nach einem zentralen deutschen Gefängnis für mutmaßliche Terroristen zurückgewiesen. "Der Strafvollzug ist nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes Ländersache", sagte der SPD-Politiker hat Forderungen nach einem zentralen deutschen Gefängnis für mutmaßliche Terroristen zurückgewiesen. "Der Strafvollzug ist nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes Ländersache", sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung" . Beschuldigte und Verurteilte aus Ermittlungs- und Strafverfahren des Generalbundesanwalts befänden sich deshalb "seit jeher in Justizvollzugsanstalten in ganz Deutschland". Entsprechende Forderungen waren nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig laut geworden.

Heute kommt nur hier und da mal die Sonne hervor. Verbreitet halten sich dichte Wolken. Dabei kann es gebietsweise auch mal kräftig regnen. Im Nordwesten und Westen sind vereinzelt auch Blitz und Donner mit dabei. Die Temperaturen liegen zwischen 9 bis 5 Grad. Mehr Informationen zum Wetter erhalten Smartphone- und Tabletsurfer hier , Computersurfer hier

Nach dem Unglück beim Chemieriesen BASF suchen Einsatzkräfte noch immer nach einem Vermissten. Es könnte sich um einen Matrosen von einem Tankschiff handeln. Die Unglücksstelle konnte nicht direkt in Augenschein genommen werden, weil bislang aus den Rohrleitungen noch Flüssigkeiten austraten, wie Feuerwehr und BASF sagten. Bei der Explosion waren zwei Mitarbeiter der BASF-Werksfeuerwehr getötet worden. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, zahlreiche davon schwer. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer forderte eine lückenlose Aufklärung.

Malik Obama, der kenianische Halbbruder von US-Präsident Barack Obama, will Donald Trump wählen. Sie haben richtig gelesen. Das Wahlkampfteam von Donald Trump hat bestätigt, dass Malik Obama heute beim TV-Duell im Publikum sitzen wird. Falls Sie also heute einen aufgeregt daherkommenden Artikel mit der Überschrift "Obama wählt Trump" sehen, bleiben Sie cool. Der-Morgen-Leser wissen mehr. ;) Archivfoto: Reuters

Das wäre wohl tatsächlich ein Eklat: Erstmals seit der Wahl von Merkel zur Bundeskanzlerin wird einem Zeitungsbericht zufolge ein CSU-Parteitag vielleicht ohne die Vorsitzende der Schwesterpartei CDU stattfinden. In einer Sitzung des CSU-Strategieteams am Montag hätten große Zweifel geherrscht, dass ein Besuch der CDU-Vorsitzenden in der derzeitigen Phase sinnvoll sei, berichtete die "Süddeutsche Zeitung". Demnach sind sich Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer in dieser Frage einig. CSU-Vorstandsmitglied Stephan Mayer sagte der "Huffington Post", es komme "nicht darauf an, dass die Parteivorsitzenden von CDU und CSU ein Grußwort auf dem Parteitag der Schwesterparteien halten, sondern darauf, dass sich CDU und CSU in der Sache ehrlich und offen austauschen" Zentraler Streitpunkt ist die CSU-Forderung nach einer Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen im Jahr. Merkel ist dagegen.

Bei dem tödlichen Drama in einem Friseursalon von Düren geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Der tote Mann und die schwerstverletzte Frau seien mit hoher Wahrscheinlichkeit Eheleute, teilte die Polizei mit. Beide seien laut ersten Ermittlungen 27 Jahre alt. Ob eine Waffe am Tatort gefunden wurde, teilte die Polizei mit Verweis auf die Spurensicherung nicht mit. Zeugen hatten berichtet, dass ein Mann das Geschäft betreten und geschossen habe. Die Polizei fand in den Räumen zwei schwerstverletzte Personen. Der Mann starb später an seinen Verletzungen, die Frau kam in eine Klinik.

Die Polizei hat gestern Abend einen Mann gefasst, der für kurze Zeit etwa 30 Menschen in einem Supermarkt in Brüssel mit einem Messer bedroht und festgehalten hatte. Das meldet die Nachrichtenagentur Belga. Die Geiseln kamen unverletzt frei. Einige der Menschen standen jedoch danach unter Schock, wie es unter Berufung auf die Polizei hieß. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar, zumal der Mann keine Forderungen gestellt haben soll. Medien spekulierten, es habe sich um einen missglückten Überfall gehandelt. Die Polizei bestätigte nicht.



Die Bundesregierung will die Mittel für Entwicklungshilfe und humanitäre Unterstützung in Krisenregionen im laufenden Jahr einem Medienbericht zufolge aufstocken. Noch in dieser Woche will der Haushaltsausschuss im Bundestag nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe zwei Beschlussvorlagen genehmigen und damit die zusätzlichen Mittel freigeben. Mehrere Haushaltpolitiker aus verschiedenen Parteien bestätigten das den Zeitungen. Demnach soll das CDU-geführte Bundesentwicklungsministerium (BMZ) 350 Millionen Euro mehr als geplant erhalten, das SPD-geführte Auswärtige Amt 150 Millionen Euro.

Die Nachrichten aus der Nacht: US-Präsident Barack Obama hat den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump wegen dessen Klagen über vermeintliche Wahlmanipulationen heftig kritisiert. Er rate Trump, "mit seinem Gejammere aufzuhören" und sich stattdessen dem Werben um die Wähler zu widmen, sagte Obama gestern in Washington.

hat den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump wegen dessen Klagen über vermeintliche Wahlmanipulationen heftig kritisiert. Er rate Trump, "mit seinem Gejammere aufzuhören" und sich stattdessen dem Werben um die Wähler zu widmen, sagte Obama gestern in Washington. Hunderte Christen aus der Stadt Karakosch haben den Einsatz der irakischen Regierungstruppen zur Befreiung ihres Heimatorts von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefeiert. "Heute ist ein glücklicher Tag. Es gibt keinen Zweifel, dass unsere Heimat befreit wird", sagte einer der Feiernden gestern Abend in einer Kirche der kurdischen Regionalhauptstadt Erbil. Hier lesen Sie den Bericht.

haben den Einsatz der irakischen Regierungstruppen zur Befreiung ihres Heimatorts von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefeiert. "Heute ist ein glücklicher Tag. Es gibt keinen Zweifel, dass unsere Heimat befreit wird", sagte einer der Feiernden gestern Abend in einer Kirche der kurdischen Regionalhauptstadt Erbil. Hier lesen Sie den Bericht. Ecuador hat bestätigt, dass es die Internetverbindung des Wikileaks-Gründers Assange gekappt hat, nachdem die Enthüllungsplattform gehackte Dokumente der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton veröffentlicht hatte.

hat, nachdem die Enthüllungsplattform gehackte Dokumente der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton veröffentlicht hatte. In der Tarifrunde für die rund 55.000 Ärzte an kommunalen Kliniken ist eine Einigung erzielt worden. Wie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der Marburger Bund in der Nacht mitteilten, verständigten sich beide Seiten nach zweitägigen Verhandlungen auf einen Tarifabschluss. Dieser sieht eine lineare Gehaltssteigerung in drei Stufen vor und hat ein Gesamtvolumen von fünf Prozent. Die Tarifeinigung gelte bundesweit außer in Berlin und Hamburg für rund 550 kommunale Krankenhäuser. Die Laufzeit beträgt 28 Monate bis zum 31. Dezember 2018.