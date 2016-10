+++ Der Morgen live +++ Tesla baut Technik für autonomes Fahren in alle Autos ein

Guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser! Es ist Donnerstag, auf dem Weg an den Schreibtisch ahnt man bereits den nahenden Winter und Stefan Raab wird heute 50 (Glückwunsch!). Für den Moment schlage ich deshalb vor: Mummeln Sie sich nochmal in Ihr Plumeau ein und verfolgen Sie den Morgen hier auf SPIEGEL ONLINE am besten noch aus dem Bett heraus. Mein Name ist Armin Himmelrath, ich werde Sie in den kommenden drei Stunden mit allen wichtigen Nachrichten dieses Morgens versorgen und noch ein paar zusätzliche Geschichten drauflegen – zum Beispiel die von der Bergspitze als Geburtstagsgeschenk. Dazu später mehr. Wenn Sie mich unterwegs erreichen möchten: armin.himmelrath@spiegel.de oder bei Twitter unter @AHimmelrath.