+++ Der Morgen live +++ Trump erntet Buhrufe bei Benefiz-Dinner

Foto: Reuters

US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat inzwischen auch bei den Leuten Kredit verspielt, die ihm normalerweise applaudieren. Bei einem traditionellen Benefiz-Dinner, ausgerichtet von der New Yorker Alfred-E.-Smith-Memorial-Foundation zugunsten katholischer Kindereinrichtungen, löste er mit Seitenhieben auf seine politische Gegnerin Hillary Clinton empörte Reaktionen aus.



"Sie ist korrupt, sie wurde sogar aus dem Watergate- Untersuchungsausschuss geworfen", versuchte Trump in Anspielung auf eine lange Zeit kursierende Verschwörungstheorie zu kalauern. Die Quittung waren Buhrufe der Bankett-Gäste. US-Beobachter konnten sich nicht erinnern, dass jemals zuvor ein Redner bei der Traditionsveranstaltung ausgebuht wurde.



Lacher konnte Trump auf seine Seite ziehen, als er einen Witz auf Kosten seiner Frau Melania machte: "Michelle Obama hielt eine Rede und alle sagten, die sei großartig", sagte Trump. "Melania hielt exakt die selbe Rede, und wird kritisiert. Ich verstehe es nicht", sagte er in Anspielung auf Parteitagsrede seiner Frau, die in Teilen ein Plagiat war.