+++ Der Morgen live +++ Fahnder entdecken Hightech-Drogentunnel an mexikanischer Grenze

Islamische Staat (IS) hat sich zu dem blutigen Anschlag auf eine Polizeischule in Pakistans Unruheprovinz Baluchistan bekannt. Ein Kommandeur der Terrormiliz rief am frühen Morgen einen gut vernetzten pakistanischen Journalisten an und drohte mit weiteren Anschlägen, wie der Reporter sagte. Bald werde der IS "der Alptraum der pakistanischen Regierung" sein, habe er gesagt. Für den späteren Tagesverlauf habe der IS zudem ein formales Bekenntnis angekündigt.



Trotz der Abgas-Krise gibt Volkswagen weiterhin mit vollen Händen Geld für Forschung aus. Gemessen in absoluten Zahlen, stellen die Wolfsburger so viel Geld für ihre Innovationskraft bereit wie kein anderes Unternehmen der Welt. Das besagt eine Studie von Strategy&, der Strategieberatung des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungskonzerns PwC. Im laufenden Geschäftsjahr sind es allein rund 12,2 Milliarden Euro. Allerdings: VW erlöst mit mehr als 200 Milliarden Euro pro Jahr auch sehr viel Geld. Im Verhältnis zum Umsatz stellt die F&E-Quote mit 5,6 Prozent allenfalls einen Spitzenwert in der Branche dar. Pharmakonzerne wie Roche (19,9 Prozent F&E-Quote) und Pfizer (15,7 Prozent) geben, gemessen an ihrem Umsatz, viel mehr Geld für Forschung aus. Auch der Google-Konzern Alphabet (16,4 Prozent) oder der US-Chip-Riese Intel (21,9 Prozent) rangieren in absoluten Zahlen zwar hinter VW, haben aber eine deutlich höhere Quote.

Die aktuelle Inflationsrate in den USA ist nach Einschätzung des Präsidenten der regionalen Notenbank von Chicago, Charles Evans, zu niedrig. Die US-Notenbank Fed müsse zeigen, dass sie das Inflationsziel von zwei Prozent nachhaltig und eher früher als später erreichen wolle, sagte er in Chicago. Einen klaren Hinweis, wann aus seiner Sicht eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank angemessen wäre, gab Evans nicht. Er hatte sich allerdings zuletzt öfters für eine abwartende Haltung ausgesprochen. Laut Evans müsste die Notenbank möglicherweise auch ein Überschießen des Inflationsziels von zwei Prozent akzeptieren. An den Märkten wird die erste Leitzinsanhebung in diesem Jahr für den Dezember erwartet.

US-Präsident Barack Obama hat in der Talkshow von Jimmy Kimmel das Publikum wieder einmal mit fiesen Tweets gegen sich unterhalten. Dabei griff er einen Beitrag von US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump auf, der im August geschrieben hatte: "Präsident Obama wird als schlechtester Präsident der USA in die Geschichte eingehen". "Wirklich?", antwortete Obama. "Nun gut, @realDonaldTrump - wenigstens werde ich als Präsident in die Geschichte eingehen". Das Format ist eine wiederkehrende Rubrik in Jimmy Kimmels Talkshow. Vor Obama haben auch Prominente aus Film- und Fernsehen - zum Beispiel Ashton Kutcher und Julia Roberts - bei "Mean Tweets" mitgemacht und gemeine Nachrichten über sich präsentiert.

Im Zivilprozess Thomas Middelhoff gegen Sal. Oppenheim verkündet das Kölner Landgericht heute sein Urteil. Drei Kläger - Thomas Middelhoff, seine Frau und die Gesellschaft Middelhoff & Cie Asset Management - hatten geklagt. Unter anderem wird die Rückabwicklung von Beteiligungen an diversen Fonds und die Freigabe von Festgeldern in zweistelliger Millionenhöhe verlangt. Sal. Oppenheim fordert umgekehrt ebenfalls Millionen - für Darlehen, die nicht zurückgezahlt worden seien. Der Zivilprozess hatte vor knapp zwei Jahren begonnen. Er hatte sich auch verzögert, nachdem der frühere Chef des Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor im März 2015 Privatinsolvenz beantragt hatte. Middelhoff war im November 2014 wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Und es gibt tatsächlich Leute, die die politischen Avatare für legitim halten: "Bots werden hauptsächlich benutzt, um Trends zu verstärken", sagt der Politik- und Computerwissenschaftler Simon Hegelich von der Hochschule für Politik München (HfP). Ziel sei es, Tweets oder Facebookseiten von Kandidaten noch populärer zu machen. Man müsse aber vorsichtig sein, dies als Manipulation zu bezeichnen.



Der Kommunikationswissenschaftler André Haller von der Universität Bamberg, bezeichnet sie hingegen als das, was sie sind: Eine Täuschung der Öffentlichkeit. Besonders problematisch seien Bot-Armeen, wenn sie durch sehr viele automatisierte Nachrichten zu einem Thema einen falschen Trend vorgeben. "Der Nutzer kann dann den Eindruck erhalten, dass ein bestimmtes Thema von herausragender Bedeutung ist und politisch wichtiger ist als andere Themen oder Aspekte eines Themas."

Früher erkauften sich Unternehmen Likes und Follower - jetzt werden Fake-Profile im Wahlkampf eingesetzt: Wie US-Forscher kürzlich herausfanden, erhielten Donald Trump und Hillary Clinton auf Facebook und Twitter zuletzt große Unterstützung durch versteckte Programme, die versuchten, in sozialen Netzwerken auf die öffentliche Meinung massiv Einfluss zu nehmen.



Social Bots heißen die Werkzeuge, mit denen man täuschend echte Botschaften massenhaft in sozialen Medien verbreiten kann. Weniger als ein Jahr vor dem Bundestagswahlkampf werden die Meinungsroboter auch in Deutschland zum Thema - im politischen Berlin wie bei den Medientagen, die heute in München beginnen.





SPD-Handelsexperte Bernd Lange fordert in der Europäischen Union Konsequenzen aus dem Streit über den Ceta-Handelspakt mit Kanada. "Es gibt keinen gesellschaftlichen Kompromiss mehr in der europäischen Handelspolitik - wir blicken in dieser Hinsicht in den Abgrund der Handlungsunfähigkeit", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament in Brüssel. "Wir brauchen eine klare Kompetenzverteilung zwischen der europäischen Ebene und den Nationalstaaten. Nationalismus darf dabei keine Chance haben."



Der Widerstand belgischer Regionen blockiert den Handelspakt Ceta derzeit. Die EU und Kanada wollten aber die für Donnerstag geplante Unterzeichnung des Abkommens am Montag noch nicht absagen.



Langes Parteikollege Udo Bullmann hatte Verständnis für die Vorbehalte geäußert, die vor allem die Wallonie gegen Ceta vorbringt. "Die Wallonie hat Fragen bei Ceta aufgeworfen, die andere auch bewegen", erklärte Bullmann am Montag. "Ich will, dass wir ein gutes und faires Abkommen hinbekommen. Dazu gehört auch die Klärung der Fragen, die im wallonischen Parlament aufgeworfen wurden."

Zu den spektakulärsten Nachrichten der vergangenen Nacht gehört zweifelsohne die Entdeckung eines Tunnels, der Mexiko mit den USA verbindet. Drogenfahnder haben ihn aufgespürt und staunten nicht schlecht über den Aufwand, den die Kartelle betrieben haben. Der 500 Meter lange unterirdische Gang verfügte fast - wenn auch in schlichterer Ausführung - über die komplette technische Ausstattung, die sonst einen Schweizer Verkehrstunnel kennzeichnet: Schienen, Beleuchtung und Klimaanlage. Der Verwendungszweck liegt laut mexikanischer Generalstaatsanwaltschaft auf der Hand. Ganz in der Nähe in der Grenzstadt Tijuana beschlagnahmte die Polizei bei einer parallel durchgeführten Razzia mehr als zwei Tonnen Marihuana.



Die mexikanischen Verbrechersyndikate haben eine ganze Reihe von Tunneln unter der US-Grenze gegraben. Durch die unterirdischen Gänge werden Drogen in die Vereinigten Staaten und Waffen nach Mexiko geschmuggelt. Vor allem das Sinaloa-Kartell gilt als Meister des Tunnelbaus. Die kriminelle Organisation des inhaftierten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán beschäftigt sogar eigene Ingenieure.