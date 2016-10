+++ Der Morgen live +++ Krankenhaus setzt Frau im Schlafanzug vor die Tür

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Ein Krankenhaus in den USA muss 450.000 Dollar (414.000 Euro) zahlen, weil es eine zahlungsunfähige Patientin in hilflosem Zustand auf der Straße ausgesetzt hatte. Auf diese Summe verständigten sich das Krankenhaus und die Stadt Los Angeles, die in dem Fall als Klägerin aufgetreten war, wie Staatsanwalt Mike Feuer mitteilte. Er wertete die vereinbarte Strafzahlung als Signal gegen die "skrupellose Praxis" von Krankenhäusern in den USA, mittellose Patienten einfach vor die Tür zu setzen. In dem konkreten Fall ging es um eine 38-jährige Patientin, die unter Schizophrenie und anderen Geisteskrankheiten leidet. Das Gardens Regional Hospital soll die mittellose Frau im April 2015 nur mit einem Schlafanzug bekleidet vor einem Obdachlosenasyl in einem Problemviertel von Los Angeles abgesetzt haben - ohne Geld, Medikamente und Ausweispapiere. Dort irrte sie stundenlang durch die Straßen, ehe die Polizei sie aufgriff. Der Klageschrift zufolge war die Frau zuvor bereits fünf Mal von Krankenhäusern auf der Straße ausgesetzt worden. Bei der Klage sei es der Stadt Los Angeles nicht in erster Linie um die Strafzahlung gegangen, erklärte Staatsanwalt Feuer. Vielmehr sollten Krankenhäuser dazu ermuntert werden, Regeln zum würdigen Umgang mit obdach- und mittellosen Patienten aufzustellen.

Herzlich gelacht habe ich bei diesem Text hier. Es geht um die orangefarbene Haut von Donald Trump. Gemutmaßt wird, ob es sich um dilletantisch angewendeten Selbstbräuner handelt. Mein Lieblingszitat kommt von Dante Fitzpatrick von Beach Bum Tanning: „Wenn man es falsch macht, dann sieht es gleich so richtig falsch aus – vor allem in HD.“ Zu diesem Urteil könnte man im Leben öfters kommen, glaube ich...

Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus, aber ich glaube für Gilmore-Girls-Fans ist das hier was Gutes: und auf deutsch:

Die Vorstellungen der Bürger von guter Lebensqualität sind heute Thema im Bundeskabinett. In Bürgerdialogen, im Internet oder per Post hat die Regierung Menschen befragt, was sie sich darunter vorstellen. Aus den Erkenntnissen will sie Handlungshinweise für ihre Arbeit ableiten. Wie aus dem der Deutschen Presse-Agentur offenbar vorliegenden Abschlussbericht hervorgeht, ergab sich eine Diskrepanz zwischen einem der wichtigsten Wünsche und der Realität: Toleranz und rücksichtsvoller Umgang. Denn rechtsextremistische Gewalt nimmt zu.

Erinnern Sie sich an den widerwärtigen Fall aus Höxter, in dem ein Mann und eine Frau mt Kontaktanzeigen ihre Opfer in ihr Haus gelockt und dort gequält haben sollen? Ab heute steht das heute geschiedene Ehepaar wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen und mehrfacher Körperverletzung vor Gericht in Paderborn. Dem 46-Jährigen und seiner 47 Jahre alten Ex-Frau wirft die Staatsanwaltschaft vor, mehrere Frauen schwer misshandelt zu haben. Zwei Frauen starben in Folge der Quälereien, eine weitere entkam. Andere Frauen sollen sie um größere Geldmengen gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft geht im Zuge der noch laufenden Ermittlungen von mindestens acht Opfern aus.

Auf dem Weg in die Redaktion durchfuhr ich ein nebliges (oder vernebeltes?) Hamburg. Das scheint allerdings nicht nur hier zu sein: Am Mittwoch halten sich im ganzen Land oft dichte Wolken, teilweise ist es auch neblig-trüb. Vor allem am Alpenrand fällt noch zeitweise etwas Regen. Die Sonne kommt nur hier und da mal kurz hervor. Gegen Abend steigt an der Nordsee sowie in Nordfriesland die Regenwahrscheinlichkeit allmählich an. Weitere Informationen zum Wetter erhalten Sie mobilsurfend hier und stationär surfend hier

Die Mannheimer SAP-Arena bewirbt sich als Austragungsort für die Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark. Die Arena ist die Heimspielstätte des deutschen Meisters Rhein-Neckar Löwen. "Es gehört zu unserem Job, Großveranstaltungen nach Mannheim zu holen und eine Handball-WM passt perfekt in unser Portfolio", sagte der operative Geschäftsführer der Arena, Jens Reithmann, dem Mannheimer Morgen. In Deutschland werden 38 der 88 Spiele ausgetragen, darunter die Gruppenphase mit der deutschen Nationalmannschaft und beide Halbfinals. Fest steht bereits, dass das Endspiel in Kopenhagen stattfinden wird.

Bei einem missglückten Überholmanöver im niedersächsischen Butjadingen ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Jugendliche und ein älteres Ehepaar waren zuerst noch in Lebensgefahr. Der 18-Jährige saß im Wagen einer Gleichaltrigen. Die junge Fahrerin übersah beim Überholen den entgegenkommenden Wagen des Ehepaars. Die Autos stießen frontal zusammen. Die Fahrerin und die Beifahrerin im anderen Wagen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die drei jungen Mädchen sowie das Ehepaar wurden in Kliniken gebracht. Der 18-Jährige starb noch am Unfallort.

Es gibt so Nachrichten, die lassen mich nicht nur ratlos, sondern schon auch fassungslos zurück. Diese hier gehört dazu: Es geht um eine Frau, die sich nach dem Germanwings-Absturz als Hinterbliebene ausgegeben haben soll. Sie steht heute vor Gericht und ist wegen zweifachen Betrugs angeklagt. Die 35-Jährige soll sich auf Kosten der Lufthansa Flüge nach Frankreich erschlichen haben, indem sie sich als Cousine eines Opfers ausgab. Nach dem Unglück mit 150 Toten hatte das Unternehmen Angehörige zur Absturzstelle gebracht und ihnen Flug, Unterkunft und Verpflegung bezahlt. Die Frau, die laut Anklage einmal sogar in Begleitung ihrer Kinder und eines Bekannten flog, verursachte Kosten von rund 16.000 Euro.

Es gibt auch ein Video auf Twitter vom witzigen Baummann.

Ein Mann wie ein Baum. Die BBC berichtet über einen 30 Jahre alten Mann, der als Baum verkleidet durch die Gegend wandelt. Es könnte alles so friedlich sein. Nun aber hat die Polizei den Mann im US Staat Main festgenommen - wegen Verkehrsbehinderung.

Der Mann hat übrigens keine Umweltschützer-Ambitionen. Er ist offenbar Künstler, der - wie er sagt - beim Meditieren die Vision davon hatte, als Baum rumzulaufen. "Ich möchte die Leute überraschen und sie dazu bringen, ihre Erwartungen zu überdenken", sagte er. Wie dem auch sei, die Bilder sind witzig:

Gefühlt ist diese Meldung nicht neu, aber ich finde es wichtig, immer wieder darüber zu berichten: Altersarmut. Ohne mehr Eigenvorsorge würden in Zukunft viele Bürger im Ruhestand nicht ausreichend finanziell abgesichert sein, zitiert die Zeitung aus dem von der Bundesregierung erstellten "Alterssicherungsbericht 2016". Das Versorgungsniveau der zukünftigen Rentner werde "ohne zusätzliche Altersvorsorge in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen", heißt es demnach in der neuen Regierungsanalyse. Ein erhebliches Risiko sehe die Bundesregierung vor allem für Geringverdiener: "Wird in diesem Einkommensbereich nicht zusätzlich für das Alter vorgesorgt, steigt das Risiko der Bedürftigkeit im Alter stark an." Den Alterssicherungsbericht erstellt das Bundesarbeitsministerium alle vier Jahre.

Kanada will der verfolgten religiösen Minderheit der Jesiden aus dem Nordirak eine neue Heimat bieten. Das Parlament in Ottawa verabschiedete gestern einstimmig eine Vorlage, welche die Verfolgung der Jesiden im Herrschaftsbereich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) als Völkermord einstuft und eine Ansiedlung jesidischer Flüchtlinge binnen vier Monaten in Kanada anstrebt.

aus dem Nordirak eine neue Heimat bieten. Das Parlament in Ottawa verabschiedete gestern einstimmig eine Vorlage, welche die Verfolgung der Jesiden im Herrschaftsbereich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) als Völkermord einstuft und eine Ansiedlung jesidischer Flüchtlinge binnen vier Monaten in Kanada anstrebt. Die größte ungarische Oppositionszeitung "Nepszabadsag" ist an einen regierungsnahen Oligarchen verkauft worden. Das Medienunternehmen Opimus Press erklärte gestern, den bisherigen Eigentümer der Zeitung, den Mediaworks-Verlag, übernommen zu haben. Opimus wird laut ungarischen Medienberichten von dem Oligarchen Meszaros kontrolliert, einem Vertrauten von Ministerpräsident Orban. Die Zeitung war vor gut zwei Wochen ohne Warnung eingestellt worden.

"Nepszabadsag" ist an einen regierungsnahen Oligarchen verkauft worden. Das Medienunternehmen Opimus Press erklärte gestern, den bisherigen Eigentümer der Zeitung, den Mediaworks-Verlag, übernommen zu haben. Opimus wird laut ungarischen Medienberichten von dem Oligarchen Meszaros kontrolliert, einem Vertrauten von Ministerpräsident Orban. Die Zeitung war vor gut zwei Wochen ohne Warnung eingestellt worden. Bei Anti-Terror-Einsätzen in fünf Bundesländern haben Polizeieinheiten Wohnungen und Unterkünfte von 14 Tschetschenen aus Russland durchsucht. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Erfurt waren insgesamt zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft in mehreren Thüringer Orten, in Hamburg, Dortmund, Leipzig und München betroffen. Bei der Aktion ging es vor allem um den Verdacht auf Finanzierung terroristischer Vereinigungen im Ausland. Eine konkrete Anschlagsgefahr hätten die Ermittlungen bisher nicht ergeben. Verdächtige seien befragt worden, Festnahmen habe es nicht gegeben.

Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi hat wegen der Weigerung anderer EU-Mitgliedstaaten zur Aufnahme von Flüchtlingen mit einem Veto gegen den EU-Haushalt gedroht. Renzi rechnete gestern im Sender RAI 1 vor, sein Land zahle 20 Milliarden Euro an die EU und erhalte zwölf Milliarden zurück. Wenn dann Staaten wie Ungarn, Tschechien und die Slowakei, die eine Umverteilung von Flüchtlingen ablehnten, "uns belehren", komme er zu dem Schluss, dass das System "nicht funktioniert". Auf die Nachfrage, ob seine Regierung notfalls ein Veto gegen den EU-Haushalt einlegen werde, antwortete Renzi: "Ja, absolut." Wer Mauern gegen Flüchtlinge errichte, könne "das italienische Geld vergessen", fuhr Renzi fort. "Wenn die Flüchtlinge nicht durchkommen, kommt das Geld auch nicht durch." Seit Anfang des Jahres wurden den italienischen Behörden zufolge bereits fast 155.000 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht.

Die Nachrichten aus der Nacht: Im Ringen um das Freihandelsabkommen Ceta haben sich die Unterhändler der belgischen Zentralregierung und der Regionen auf den heutigen Tag vertagt. Es gebe noch "zwei oder drei Probleme, die gelöst werden müssen", sagte der belgische Außenminister Reynders nach Ende der Verhandlungsrunde am Abend in Brüssel. Die Gespräche sollten heute um 8 Uhr fortgesetzt werden. Zuvor hatten die Unterhändler sechs Stunden lang versucht, die Bedenken der wallonischen Regionalregierung gegen das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen auszuräumen. Eine Einigung erzielten sie dabei nicht. Reynders sprach allerdings von Fortschritten: "Wir haben heute nachmittag und heute abend sehr gut gearbeitet", sagte er. Den Verhandlern läuft indes die Zeit davon, denn bislang ist geplant, dass Ceta morgen auf dem EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet wird.