+++ Der Morgen live +++ Ghostbuster oder Forrest Gump?

Ob er aufgefallen ist, weil er sich ständig misstrauisch umschaute? Den Polizisten etwas zu demonstrativ aus dem Weg gegangen ist? Augenkontakt vermied? Wir wissen es nicht – klar ist nur: Nach einer rekordverdächtigen 36-jährigen Flucht ist ein getürmter Häftling aus den USA jetzt wieder eingebuchtet worden. Der verurteilte Drogenschmuggler Ricardo García-Godos McBride wurde von der peruanischen Polizei verhaftet, nachdem er mehr als die Hälfte seines Lebens auf der Flucht verbracht hatte. Der 62-jährige Ausbrecher sei den Beamten auf offener Straße in einem Nobelviertel der peruanischen Hauptstadt Lima ins Netz gegangen, teilte die Polizei mit. Sie hätten auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls wegen Drogenvergehen zugegriffen. García-Godos McBride war 1979 in den USA zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Jahr später gelang ihm die Flucht aus einem Gefängnis im Bundesstaat Florida, seitdem fehlte jede Spur von ihm. Elf Jahre Reststrafe stehen jetzt also noch aus, für die er allerdings an die USA ausgeliefert werden müsste. Wann genau dem Gesuchten die Rückkehr in sein Heimatland Peru gelang, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Foto: dpa Snapchat will an die Börse - und hofft auf Erlöse von vier Milliarden Euro. Ein ambitioniertes Ziel: Wenn er das schafft, wäre der Konzern Der Betreiber der Foto-App- und hofft auf Erlöse von vier Milliarden Euro. Ein ambitioniertes Ziel: Wenn er das schafft, wäre der Konzern so viel wert wie Adidas

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat Kritik an seinen Plänen zur öffentlichen Videoüberwachung zurückgewiesen. Die Observierung öffentlicher Orte mit Videotechnik sei "ein sehr gutes Mittel, um Straftäter zu überführen". Es sei aber nicht beabsichtigt, "unbescholtene Bürger zu überwachen", sagte de Maizière gerade eben im Radiosender MDR Aktuell. Er will die Überwachung vor allem auf öffentlich zugänglichen Anlagen wie Einkaufszentren oder Sportstätten erleichtern. So etwas gebe es jetzt schon an Bahnhöfen und in Zügen, und dabei würden keine konkreten Menschen ins Visier genommen, sagte de Maizière. Vielmehr würde nur ein Bewegungsablauf von unbekannten Menschen aufgezeichnet. Wenn es keine Vorfälle gebe, würden diese Daten nach einigen Stunden oder Tagen gelöscht. Die Oppositionsparteien Grüne und Linke hatten die Pläne des Ministers als überzogen kritisiert und datenschutzrechtliche Bedenken angeführt.

Die Nachrichtenlage um 7 Uhr: Einigt euch erstmal, ihr Europäer: Kanada hat die Teilnahme am für heute geplanten Ceta-Gipfel in Brüssel abgesagt.

hat die Teilnahme am für heute geplanten Ceta-Gipfel in Brüssel abgesagt. Elektroautos auf dem Vormarsch: Tesla meldet einen Gewinn, für Beobachter kommt das überraschend.

auf dem Vormarsch: Tesla meldet einen Gewinn, für Beobachter kommt das überraschend. Zeichen setzen: Der Stadtrat in Monheim (NRW) hat entschieden, den Moscheebau islamischer Gemeinden vor Ort finanziell zu unterstützen.

Foto: Facebook/ Adam Ross Ist das nun Tom Hanks oder doch Ghostbuster Bill Murray? Das Bild ist zwar schon vier Jahre alt (und entstand auf einem Golfplatz in Schottland), sorgt aber immer noch für Aufruhr im Netz, weil die User sich nicht entscheiden können, wer da zu sehen ist. Wenn Sie mitraten möchten - die Kollegen von Bento haben ein kleines Quiz dazu aufgelegt

Vor einer pauschalen Dämonisierung des Freihandels hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, gewarnt. Zwar müsse Freihandel "so geregelt werden, dass ärmere Menschen und ärmere Länder Vorteile erhalten und sich wirtschaftlich entwickeln können", wird Bedford-Strohm heute Morgen in den Zeitungen der Funke Mediengruppe zitiert: "Freihandel darf man nicht verteufeln."

Die intensiven Debatten um die Freihandelsabkommen Ceta und TTIP mit Kanada und den USA begrüßt der Kirchenvertreter ausdrücklich: "Es ist doch gut, dass sich Menschen, die sonst mit Wirtschaft nichts zu tun haben, für diese Fragen interessieren."

Halloween naht, plötzlich gibt es überall Kürbisse. Auch im Zoo von Oregon. Das ist doch einfach nur allerliebst!

Foto: dpa Einen Flug mit Eurowings oder Germanwings sollten Sie für heute besser nicht gebucht haben: Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo zu Streiks der Kabinenbesatzungen bei den Lufthansa-Töchtern aufgerufen. Betroffen ist damit fast das gesamte Netz, das von Eurowings bedient wird; lediglich die Langstreckenflüge sollen ungestört stattfinden. Den Ersatzflugplan (und was Sie als betroffener Kunde eventuell sonst noch wissen müssen) finden Sie hier

Kanada sagt den Ceta-Gipfel ab – und die anderen wichtigen Nachrichten der letzten Stunden: Das wird nichts mit der für heute geplanten Unterzeichnung des Ceta-Abkommens zwischen der EU und Kanada: Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau hat seinen Besuch in Brüssel abgesagt. Dort soll zwischen der belgischen Regierung und den störrischen Regionen aber weiterverhandelt werden.

zwischen der EU und Kanada: Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau hat seinen Besuch in Brüssel abgesagt. Dort soll zwischen der belgischen Regierung und den störrischen Regionen aber weiterverhandelt werden. In Mittelitalien hat, zwei Monate nach den schweren Erdstößen, erneut zwei Mal die Erde gebebt . Gemessen wurde eine Stärke von 6,1 auf der Richterskala. Nach offiziellen Angaben starb ein Mann, weil er wohl in Folge der Beben einen Herzinfarkt erlitten hatte. Weitere Berichte über Todesopfer gibt es bisher nicht. Mehr lesen Sie hier.

hat, zwei Monate nach den schweren Erdstößen, erneut . Gemessen wurde eine Stärke von 6,1 auf der Richterskala. Nach offiziellen Angaben starb ein Mann, weil er wohl in Folge der Beben einen Herzinfarkt erlitten hatte. Weitere Berichte über Todesopfer gibt es bisher nicht. Mehr lesen Sie hier. Von einem traurigen Rekord berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR: Bei der Flucht über das Mittelmeer sind in diesem Jahr bereits so viele Menschen ertrunken wie noch nie. Die Zahl der Toten wird auf 3800 geschätzt.

sind in diesem Jahr bereits so viele Menschen ertrunken wie noch nie. Die Zahl der Toten wird auf 3800 geschätzt. Der DFB hat die nächste Pokalrunde ausgelost. Es gibt drei reine Erstliga-Begegnungen: Bayern München gegen Wolfsburg, Dortmund gegen Berlin und Hamburg gegen Köln. Alle Begegnungen finden Sie hier.