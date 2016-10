+++ Der Morgen live +++ Putin: "Sind die USA eine Bananenrepublik?"

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: Imago In der deutschen Nationalmannschaft eckt Basketball-Star Dennis Schröder ja noch an - in der NBA ist er gerade im Begriff, den ganz großen Durchmarsch zu starten. Mit den Atlanta Hawks gelang ihm jetzt ein Einstand nach Maß. Der Nationalspieler schlug mit seinem Klub die Washington Wizards 114:99 und steuerte 14 Punkte und zwei Assists zum Auftaktsieg bei. Bester Werfer für Atlanta war Paul Millsap mit 28 Zählern, überzeugen konnte auch Dwight Howard. Der neue Star-Center in Schröders Team verbuchte elf Punkte und 19 Rebounds für sich. Schröder ist bei den Hawks ab diesem Jahr die neue Nummer eins auf der Spielmacher-Position und soll die Mannschaft als Regisseur führen. Sein kurz vor Saisonbeginn unterzeichneter Vertrag soll dem 23-Jährigen aus Braunschweig bis 2021 insgesamt 70 Millionen Dollar einbringen. Alt-Star Dirk Nowitzki prophezeit ihm eine ganz große Karriere.

Google hat im vergangenen Quartal wieder üppig Geld verdient. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg der Gewinn um 27 Prozent auf gut fünf Milliarden Dollar. Auch Handelsriese Amazon steigerte seinen Überschuss (von 79 auf 252 Millionen Dollar). Aber wie das Leben so spielt - der schönste VW Golf wirkt schnöde, wenn man einen Porsche erwartet hat. Die Amazon-Aktie verlor nach Börsenschluss zeitweilig fette sieben Prozent.

Foto: Reuters In Thailand haben rund 1250 Studenten vom Assumption College mit einer besonderen Aktion Bhumibol Adulyadej geehrt. Sie hielten einzelne Farbplatten in die Luft und bildeten so ein überdimensionales Konterfei des verstorbenen Monarchen.

Hillary Clinton will nach einem Bericht des Magazins "Politico" Vizepräsident Joe Biden zum Außenminister machen, wenn sie die Wahl gewinnt. Biden stehe an der Spitze einer Liste möglicher Kandidaten, berichtete das Magazin unter Berufung auf eine Quelle bei den Demokraten. Allerdings sei er selbst noch nicht darüber informiert worden. Biden wäre insofern eine überraschende Wahl, weil der 73-Jährige bei wichtigen außenpolitischen Entscheidungen mit seiner Meinung quer zu Clinton lag. Er gilt als vorsichtiger Politiker, während Clinton häufig als außenpolitischer Falke beschrieben wird.

Eine peinliche Ermittlerpanne, die sich im Fall der getöteten Peggy mit der DNA des Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt andeutet, könnte nach Ansicht des Kriminalbiologen Mark Benecke schlicht mit Geldmangel zusammenhängen. "Viele Landeskriminalämter haben eben nicht viel Geld, weil die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen eben nicht so hohe Steuern zahlen wollen", sagte der Spurenexperte. Der hohe finanzielle Druck erzwinge Sparmaßnahmen oder Personalmangel. Dann steige die Fehleranfälligkeit.



Nach der Entdeckung einer DNA-Spur von Böhnhardt am Fundort der neunjährigen Peggy hatten die Behörden gestern mögliche Hinweise auf eine Verunreinigung bekannt gegeben. Es gebe "mögliche Anhaltspunkte" dafür, dass durch die mit der Spurensicherung in beiden Fällen befasste Tatortgruppe der Polizei in Thüringen teilweise identisches Spurensicherungsgerät verwendet worden sei. "Da man normalerweise alle Geräte sehr, sehr gründlich säubert, ist es wirklich ein Freak-Unfall, wenn einzelne Hautzellen oder andere Körpergewebebestandteile, die sehr, sehr klein gewesen sein müssen, sich jetzt da übertragen haben", sagte Benecke.

Deutschland und China treffen sich in der kommenden Woche in Berlin - nicht zuletzt, um über eine gewisse Form der Abrüstung zu verhandeln. Der mächtige Vorsitzende der Parteikommission für Politik und Recht, Meng Jianzhu, will seine Wirtschaftsspione bremsen und zu diesem Zweck eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnen. Dazu soll ein Konsultationsverfahren geschaffen werden, das konkrete Verdachtsfälle verfolgen wird. "Er will über Maßnahmen gegen Cyber-Angriffe verhandeln und auch schon einen Mechanismus einrichten", hieß es am frühen Morgen aus der deutschen Botschaft in Peking.



In einer gemeinsamen Erklärung beim letzten Chinabesuch von Kanzlerin Angela Merkel im Juni hatten beide Seiten einen gegenseitigen Verzicht auf Cyber-Spionage - aber nur zu kommerziellen Zwecken - vereinbart. "Meng hat solche Deals schon mit Washington und London verhandelt, mit durchschlagendem Erfolg", hieß es aus informierten Kreisen. "Seine Beteiligung signalisiert nach innen: Hände weg!"

Die Aquarium-Kette Seaworld sieht sich immer wieder der Kritik ausgesetzt, ihre Tiere schlecht zu behandeln. Doch selbst dort finden sich gelegentlich Herz erwärmende Geschichten. Wie die von dem Pinguin, der ohne wärmendes Federkleid auf die Welt gekommen ist. Die Tierpfleger schneiderten ihm deshalb kurzer Hand einen Neoprenmantel auf den Leib.

Wenn Sie mein Blog regelmäßig verfolgen, gehören Sie wahrscheinlich zu den Frühaufstehern. Dann habe ich eine schlechte Nachricht für Sie: Frühaufstehern kann die Umstellung auf die Winterzeit zu schaffen machen. Wenn Menschen normalerweise um sechs Uhr aufstehen, weckt ihre innere Uhr sie nach der Umstellung um fünf. Soll das nicht zur Normalität werden, müssen Betroffene ihren Rhythmus anpassen. Schlafforscher Hans-Günter Weeß rät dafür: im Bett liegen bleiben und entspannt an schöne Dinge denken. Auf keinen Fall sollte man aufstehen: "Das würde die Gewöhnung an den neuen Rhythmus stören." Weeß ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Ich werde seinem Rat folgen. Sie können also nicht damit rechnen, dass der "Morgen" eine Stunde früher beginnt. :)

Der amtierende spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat - wenig überraschend - eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Eine zweite Abstimmung morgen dürfte aber für ihn positiv ausgehen und den Weg für eine Minderheitsregierung seiner konservativen Volkspartei frei machen. Gestern fehlten ihm noch sechs Stimmen. Die Sozialisten votierten gegen ihn. Sie haben aber vereinbart, sich bei der Vertrauensabstimmung am Samstag zu enthalten. Bei dieser Runde ist es für Rajoy nur entscheidend, mehr Ja- als Nein-Stimmen zu erhalten.

Donald Trumps Kandidat für die Vizepräsidentschaft ist im US-Wahlkampf aus der Spur geraten: Die Boeing 737 von Mike Pence kam gestern beim Aufsetzen auf der verregneten Landebahn des New Yorker Flughafens La Guardia ins Rutschen und beendete die Reise auf einer Wiese. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. "Jeder in unserem Flugzeug ist wohlbehalten", schrieb Pence in einer Twitter-Nachricht. Er dankte den Rettungskräften, die nach der unsanften Landung sofort zu der Maschine geeilt waren. Vom Wahlkampf werde er sich nicht abhalten lassen, kündigte Pence an: "Morgen zurück in der Wahlkampfarena!", twitterte er. Das gepostete Foto kann übrigens nicht aktuell sein - so schnell klart der Himmel auch in La Guardia nicht auf.

So viel zum Thema "E-Mail-Affäre" von Hillary Clinton...

In der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise in Venezuela bleiben Regierung und Opposition weiter auf Konfrontationskurs. Vor dem geplanten Generalstreik hat die Regierung mit Enteignungen gedroht. Betriebe, die dem Streikaufruf der Opposition folgen, würden verstaatlicht, drohte Präsident Nicolás Maduro gestern. "Eine Firma, die stillsteht, ist eine Firma, die vom Volk und der Revolution übernommen wird." Er werde persönlich überprüfen, dass in den Betrieben gearbeitet werde. Das Parlament eröffnete unterdessen ein Verfahren gegen Maduro.



Das Oppositionsbündnis MUD hat für heute zu einem zwölfstündigen Generalstreik aufgerufen. Damit wollen die Regierungsgegner gegen die Blockade des Prozesses zur Abwahl von Maduro protestieren. Am Sonntag wollen Regierung und Opposition unter Vermittlung der katholischen Kirche und des Staatenbunds Unasur nach einer Lösung suchen.

Angelique Kerber hat nach ihrer bisher erfolgreichsten Saison spürbar an Selbstbewusstsein gewonnen. Die Erfolge seien "natürlich" wiederholbar, erklärte die Weltranglistenerste am Rande der inoffiziellen Weltmeisterschaft in Singapur, bei der sie im Halbfinale steht. Ein großes Ziel ist der Gewinn des Fed Cups, des bedeutendsten Mannschaftswettbewerbs im Damen-Tennis. "Fed Cup ist natürlich etwas, was wir als Team gewinnen können", sagte Kerber. Im Februar tritt Deutschland zum Auftakt der neuen Saison in den USA an. 2014 hatte Kerber mit der Auswahl das Finale in Tschechien verloren.

Foto: dpa Das billigste Michelin-Stern-Lokal der Welt expandiert: Chan Hong Meng, der sein Feinschmecker-Huhn mit Sojasoße in einer Garküche in Singapur für umgerechnet 1,30 Euro verkauft, eröffnet ein richtiges Restaurant. Er werde die Köche dort persönlich anlernen, versicherte der 51-Jährige. Das neue Restaurant namens Hawker Chan liegt nur 100 Meter von seiner Garküche entfernt im Bezirk Chinatown. Es wird von der Firma Hersing Culinary gesponsert. Weitere Filialen seien geplant. Chan bekam seinen Stern zusammen mit einem weiteren Garküchen-Besitzer in Singapur im Juli.

Dabei haben die amerikanischen Wähler ohnehin nur indirekten Einfluss auf die Wahl ihres Präsidenten. Vielmehr wählen sie ein Kollegium aus Wahlmännern und -frauen (Electoral College), das dann den Präsidenten und seinen Vize kürt. Insgesamt sind es 538 Wahlleute. Die Zahl, die ein Bundesstaat stellt, hängt von seiner Bevölkerungsstärke ab. In den meisten Staaten gilt die Alles-oder-nichts-Regel: Sämtliche Plätze des Staates im Electoral College gehen an die Wahlmänner und -frauen jenes Kandidaten, der dort die Mehrheit errungen hat - egal wie knapp sie ausgefallen ist. Ausnahmen machen nur Maine und Nebraska, wo die Wahlleute proportional zum Ergebnis aufgeteilt werden. Das Wahlsystem macht es also möglich, dass ein Präsident gewählt wird, der zwar im Electoral College die Mehrheit hat, nicht aber unbedingt landesweit unter den Wählern an der Urne. Für den Einzug ins Weiße Haus sind 270 der 538 Stimmen in dem Wahlkollegium erforderlich.

Foto: Reuters Normalerweise sind es Komödianten und Kabarettisten, die für eine gute Pointe ihre Mutter verkaufen würden (Journalisten bisweilen auch) - jetzt konnte Wladimir Putin der Versuchung nicht widerstehen: Die USA als Bananenrepublik - der direkt formulierte Vergleich würde natürlich zu weit führen. Aber Putin stellte den Zusammenhang einfach indirekt her, indem er ihn seinen Kritikern in den Mund legte. Während einer Rede in Sotschi ging er auf den Vorwurf ein, er habe durch Parteinahme für Donald Trump die US-Wahlen beeinflussen wollen. "Glaubt wirklich jemand, dass Russland die amerikanischen Wähler manipulieren könnte?", fragte er sein Publikum. "Ist Amerika eine Bananenrepublik? Amerika ist eine Großmacht. Wenn ich falsch liege, korrigieren Sie mich". Keine Silbe übrigens verlor Putin darüber, ob er einem solchen Vergleich konkret widersprechen würde...