+++ Der Morgen live +++ Staat erbt 10.000 Häuser

Foto: AFP Formel-1-Youngster Max Verstappen hat mit seiner rüden Fahrweise wieder einmal den gesamten Rennzirkus gegen sich aufgebracht. Kurz nach dem Start hatte der 19-Jährige den WM-Führenden Nico Rosberg gerammt, um sich noch vor der ersten Kurve vor ihn zu schieben. "Das hätte Nico die Chance auf den WM-Sieg kosten können. Das ist nicht akzeptabel", schäumte anschließend Mercedes Team-Aufseher Niki Lauda. Verstappen gilt als großes Talent. Die Frage ist nur, wie lange sich die anderen Fahrer die permanente Verletzung geschriebener und ungeschriebener Regeln noch gefallen lassen.

Bei Unfällen mit Pferdekutschen sind am Wochenende zwei Männer ums Leben gekommen. Im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg starb ein 79 Jahre alter Mann. Das Kutschpferd habe bei der Fahrt in der Nähe von Möglingen am Sonntag an einer unebenen Stelle auf einem Feldweg gescheut, teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. Beim Versuch, das Gespann abzubremsen, sei die zweiachsige Kutsche mit dem 79-Jährigen umgestürzt. Er starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Ein 21 Jahre alter Mitfahrer sei abgesprungen und unverletzt geblieben. Im Harz verlor ein 49-Jähriger aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über die beiden angespannten Pferde verloren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von der Kutsche geschleudert und unter dem umkippenden Gefährt begraben.

Der britische Arbeitsmarktexperte Richard Jackman glaubt, dass die ausgezeichnete Lage auf dem Arbeitsmarkt in Großbritannien über die negativen Langzeitfolgen des Brexit-Votums hinwegtäuscht. Dem Professor an der London School of Economics zufolge profitiert die britische Wirtschaft derzeit von den Vorteilen des nach dem Brexit-Votum stark gefallenen Pfund-Kurses. Dadurch seien britische Waren und Dienstleistungen für ausländische Käufer billiger geworden. Die Nachteile des Brexit-Votums würden dagegen ihre Wirkung erst mit Verzögerung entfalten, sagte Jackman. Die Beschäftigungsrate in Großbritannien war seit dem Votum der Briten für einen EU-Ausstieg im Juni auf ein Rekordniveau gestiegen. Zuletzt betrug sie 74,5 Prozent. Brexit-Befürworter glauben daher, dass Ängste vor dem wirtschaftlichen Schaden des geplanten EU-Ausstiegs unbegründet sind.



Jackman dagegen warnt, der Arbeitsmarkt reagiere nur sehr langsam auf Veränderungen. Noch gebe es aber keinen Druck auf die Unternehmen, weil die Großbritannien die EU nicht verlassen habe. Das könne sich aber nach dem Vollzug des Brexit ändern.

Viele Deutsche fühlen sich im Job unterbezahlt. 41 Prozent von mehr als 1000 angesprochenen äußerten sich in einer Infratest-dimap-Umfrage für den Saarländischen Rundfunk entsprechend. Bei Arbeitern waren sogar mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Ansicht, für geleistete Arbeit nicht gerecht bezahlt zu werden. 44 Prozent der Befragten meinten, ein sozialer Aufstieg durch Leistung sei heute schwerer als vor 20 oder 30 Jahren. Nur 25 Prozent fanden ihn leichter.



Insgesamt ist laut Umfrage die weitaus überwiegende Mehrheit der Deutschen überzeugt, dass Einkommen in Deutschland ungerecht verteilt sind. 85 Prozent der Befragten sagten, die Unterschiede zwischen Gering- und Spitzenverdienern seien zu groß.

Neuer Anlauf zur Rettung möglichst vieler Arbeitsplätze: Heute wollen sich die Chefs von Tengelmann, Edeka und Rewe unter Leitung von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu einer dritten Schlichtungsrunde zusammensetzen. Noch ist die Zukunft der Supermarktkette mit ihren 15.000 Beschäftigten ungewiss. Es gebe noch keine Einigung zu den Kaiser's-Tengelmann-Filialen in Berlin und Bayern, sagte ein Insider gestern. Auch was die Läden in Nordrhein-Westfalen betrifft, liegen die Vorstellungen offenbar noch weit auseinander.

Angesichts der galoppierenden Immobilienpreise bringt Volker Kauder die Neuauflage des "Baukindergelds" ins Spiel. Vorstellbar sei, eine zusätzliche Jahreszahlung für Familien einzuführen, sagte der Unions-Fraktionschef der "Bild"-Zeitung. "Außerdem könnte man daran denken, Immobilien des Bundes vorzugsweise für familienorientierte Bauvorhaben zu vergeben. Die Finanzierung solcher Projekte könnte erleichtert werden."



Gerade auch in Großstädten und deren Nähe sei es für junge Familien wichtig, eine bezahlbare Wohnung zu finden, fuhr Kauder fort. "Wir müssen noch mehr an die junge Generation denken, die die künftigen Renten bezahlen muss." Nach der Bundestagswahl 2009 hatte die CSU das von ihr geforderte Baukindergeld von 1200 Euro je Kind in der Expertenrunde der künftigen schwarz-gelben Koalition nicht durchsetzen können. Die FDP leistete damals Widerstand gegen das Vorhaben.

Foto: AP Die Dallas Mavericks haben ohne den verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki auch ihr drittes Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA verloren - aber diesmal besonders unglücklich. Im Texas-Duell bei den Houston Rockets versenkte Top-Scorer James Harden (28 Punkte) am Sonntagabend mit einen Freiwurf 0,1 Sekunden vor dem Dröhnen der Schlusssirene zum 93:92. Bester Werfer für Dallas war Wesley Matthews mit 25 Zählern.



Die Gelegenheiten, Daimler-Chef Dieter Zetsche mit Anzug und Krawatte anzutreffen, sind rar geworden. Seit einigen Monaten tritt der Manager häufig in Jeans, offenem Sakko und bequemen Turnschuhen oder Sneakern auf. Mit seiner legeren Kleidung will der Daimler-Chef eine Botschaft senden. "Ich glaube, es passt zu der Veränderung, die bei uns im Unternehmen stattfindet", sagte er jüngst auf der internationalen Fachtagung "AutoDigital" in Bremen. Er fügte hinzu: "Und ich fühle mich selbst so wohl."



Zetsche erzählte, wie die Daimler-Vorstandsmitglieder überlegt hätten, einen "casual friday" einzuführen. Schnell habe man die Idee verworfen und beschlossen, im Vorstand solle sich von nun an jeder so kleiden wie er wolle. "Dann sind ein paar im Anzug gekommen, andere nicht. Nach einiger Zeit sind alle ohne Anzug gekommen - oder zumindest ohne Schlips erstmal."



Im Unternehmen sei das offenbar genau beobachtet worden. Inzwischen gebe es eine große Veränderung. Jeder trage das, was er wolle - die meisten legere Kleidung. Negative Reaktionen habe es nur eine gegeben. Ein großes Bekleidungshaus in Stuttgart habe angemerkt, dass der Umsatz an Anzügen und Krawatten zurückgegangen sei

Der Staat ist der größte Erbe von Wohnhäusern in Deutschland. Die 16 Bundesländer sind auf dem Wege der Erbschaft mittlerweile Allein- oder Miteigentümer von rund 10 000 Wohnhäusern und privaten Liegenschaften geworden, wie eine bundesweite Umfrage bei Länderverwaltungen und Bezirksregierungen ergeben hat. Den Rekord hält mit weitem Abstand Bayern, wo sich nach Angaben des Münchner Finanzministeriums derzeit 7251 Wohnhäuser im Besitz des Freistaats befinden - 3857 davon im Alleineigentum, bei den restlichen Gebäuden als Miteigentümer.



Fiskalerbschaften fallen an den Staat, wenn die Erben entweder ihr Erbe ausschlagen oder sich kein Erbe finden lässt. Die Fachleute in den Behörden werten die Zahlen als Indiz des demografischen Wandels. "Der Anteil älterer Menschen ohne Angehörige steigt", sagt eine Sprecherin der Bezirksregierung im westfälischen Münster. Der Verkauf der geerbten Häuser bringt den Länderhaushalten in der Regel zwar Einnahmen - doch sei der Verwaltungsaufwand im Verhältnis dazu sehr hoch, wie es in den Ministerien mehrerer Länder übereinstimmend heißt.

Foto: AP In Neu Dehli ist - buchstäblich - dicke Luft. Anders als der herbstliche Morgennebel hier zu Lande verzieht sich die Brühe nur sehr zögerlich.

In der vergangenen Woche sorgte die Meldung für Irritationen, dass EU-Staaten zögern, ihre Beamten nach Griechenland zu schicken, um - wie verabredet - den EU-Partner bei der Registrierung von Flüchtlingen zu unterstützen. Nach SPIEGEL-Informationen ist der Hintergrund dieses auf den ersten Blick unsolidarischen Verhaltens ebenso dramatisch: Die Behördenchefs schätzen die Sicherheitslage auf den griechischen Inseln als so instabil ein, dass das Risiko zu groß scheint. Es könne vor Ort zu Problemen für das Personal der EU-Agenturen und der Hilfsorganisationen kommen, heißt es in einem internen Papier in Brüssel. Die Registrierzentren und Flüchtlingslager ("Hotspots") auf den griechischen Inseln sind überfüllt - mit fast 16.000 Flüchtlingen und Migranten werden dort derzeit gut doppelt so viele Menschen festgehalten, wie Platz ist. Erst am Montag war es im Hotspot der Insel Lesbos zu Aufständen gekommen. Ein Teil der Lagerbewohner protestierte gegen die lange Bearbeitungsdauer der Asylanträge und setzte mehrere Büro-Container der europäischen Asylbehörde EASO in Brand. Auf der Insel Chios gab es ähnliche Proteste.