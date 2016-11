+++ Der Morgen live +++ Ledernacken mit Tattoo und Kiffer-Vergangenheit

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Neue Karrierewege auch mit Tattoos, einer Vergangenheit als Kiffer oder gar als Alleinerziehender: Die US-Armee sucht nach neuen Mitarbeitern. Verteidigungsminister Ashton Carter kündigte eine Überprüfung der strengen Restriktionen an, die bei solchen Bewerbern bislang dem Dienst an der Waffe entgegenstanden. Die Armee müsse mit der Zeit gehen und durch das Streichen "unnötig strenger" Bestimmungen ihre Rekrutierungsbasis verbreitern. Das Pentagon will nach eigenen Angaben sechs bisherige Kriterien auf den Prüfstand stellen: "Körperbau, körperliche Fitness, Schwimmtests, früherer Marijuana-Gebrauch, alleinerziehende Elternschaft und Tätowierungen." Bislang wurden Bewerber für die Armee wegen solcher Kriterien abgewiesen. Ein Sprecher ergänzte, dass körperliche Fitness auch weiterhin in der Truppe gefordert sei. Übergewichtige Bewerber könnten künftig aber zugelassen werden, wenn sie bereit seien, in der Ausbildung ein Programm zum Abspecken zu durchlaufen. Was ich mich frage: Wie passt das Merkmal „alleinerziehend“ in die Reihe dieser Kriterien?

Das Wetter macht heute nur bedingt Spaß und nimmt dabei nicht einmal auf Geburtstagskinder Rücksicht. Da ist von „Schneefallgrenze" die Rede (die bis auf 800 Meter absinken kann), von einer „Kaltfront", die „mit zeitweiligen schauerartigen Regenfällen die Südhälfte" heimsucht und von anderen Üseligkeiten mehr.

Zusammenprall mit einem Hirsch schwer verletzt. Unfall im Wald: Eine Spaziergängerin hat sich beimschwer verletzt.

Das ist nicht nur gruselig, sondern eine Unverschämtheit und möglicherweise sogar volksverhetzend: Trump-Unterstützer haben ein Video mit dem Titel "Welcome to the Islamic State of Germany" veröffentlicht, in dem sie mit billigen Retuschen und schlecht gemachten Schnitten rassistische und islamophobe Vorurteile über Zuwanderer befeuern. Wenn Sie Ihre gute Laune behalten wollen, schauen Sie sich dieses bizarre, absurde und populistische Machwerk besser nicht an.

Großbrand mit tragischen Folgen auf einer Werft in Pakistan: 24 Stunden nach Beginn eines verheerenden Feuers an Bord eines alten Öltankers ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 18 gestiegen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Mehr als 50 Menschen seien verletzt worden. Das Feuer sei immer noch nicht gelöscht und es seien weiter Explosionen zu hören. Die Zahl der Opfer werde vermutlich weiter steigen. Dutzende Menschen könnten noch in dem Wrack gefangen sein. Fernsehbilder zeigten eine dichte, schwarze Rauchwolke über der Anlage im Ort Gadani. Sie ist einer der größten Schiffsfriedhöfe der Welt. Dort werden auch deutsche Schiffe verschrottet.

Der Sender Ary TV hatte am Dienstag berichtet, dass nur wenige Tage zuvor Arbeiter der Abwrack-Werft für bessere Sicherheitsmaßnahmen und Gesundheitsversorgung demonstriert hätten. Demnach arbeiten rund 20 000 Menschen in der Schiffsverschrottungs-Industrie bei Karachi.

Konstantin Wecker als Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2017 habe ich Ihnen vorhin schon vorgestellt. Jetzt folgt der zweite Preisträger, der Kabarettist Tobias Mann.

Dass er nicht ambitionierte Pläne hätte, kann man Syriens Diktator Assad kaum vorwerfen. In einem Interview hat er jetzt seine Zukunftsvorstellungen skizziert: Bis 2021 will er demnach im Amt bleiben.

Mauer? Welche Mauer? Rund ein Viertel der Deutschen weiß nach einer repräsentativen Umfrage nicht, dass am 9. November 1989 die Mauer fiel. 71 Prozent der Befragten ordnen das historische Datum aber richtig zu, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Danach verbinden im Westen 72 Prozent der Befragten das Datum mit dem Mauerfall, im Osten sind es hingegen 67 Prozent. In der Altersgruppe von 50 bis 59 Jahren ist das geschichtliche Wissen am größten.

Foto: AFP Mal wieder berufliche Nachrichten von Johnny Depp: Der Schauspieler wird im Film "Fantastic Beasts and Where to Find Them" mitspielen – und dabei handelt es sich ja, wie alle Harry-Potter-Getreuen wissen, um eines der neuen Projekte von J.K. Rowling. Die Geschichte spielt 1926 in New York, und um die Rolle von Depp wird, damit der PR-Effekt funktioniert, noch ein großes Geheimnis gemacht. Es bleibt also erstmal offen, ob er einen Zauberer, einen Muggel oder ein fantastisches Monster darstellt.

Gute Nachrichten für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine potenziellen Amtsnachfolger: Die Steuereinnahmen werden auch in den kommenden Jahren von Rekord zu Rekord zulegen. Experten gehen aber davon aus, dass das Plus kaum stärker ausfällt als bisher schon erwartet – anders als bisher, wo es immer wieder Korrekturen nach oben gab. So zeichnen sich für das laufende Jahr nochmals Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ab.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung beginnt heute in Nürnberg mit den Beratungen über die seine Einnahmeprognose für die Staatskassen. Die Experten von Bund und Ländern, Bundesbank, Kommunalverbänden, Forschungsinstituten sowie Statistikamt ermitteln drei Tage lang das Steueraufkommen für dieses Jahr und den Zeitraum bis 2021. Das Ergebnis wird dann am Freitag von Wolfgang Schäuble verkündet.

Bei einem Wohnungsbrand nahe des Münchner Hauptbahnhofes sind am frühen Morgen drei Personen getötet und zehn weitere verletzt worden. Bei den Toten handelte es sich nach Polizeiangaben um zwei Erwachsene und ein Kind, genauere Angaben gab es zunächst nicht. Das Feuer in der Dachauer Straße brach gegen 02.00 Uhr in der Nacht aus, wie die Polizei mitteilte. Von den zehn Verletzten mussten vier wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten in dem sechsstöckigen Gebäude beschäftigt. Die Brandursache ist bisher unklar.

Kinderehen sollen verboten und die Geistlichen in solchen Fällen mit Bußgeldern belegt werden. Das schlägt das Bundesinnenministerium nach Informationen der "

Seit Anfang September tagt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Kinderehen. Die Runde soll Ideen für den Umgang mit dem Phänomen entwickeln und diskutieren, inwiefern die Vorschriften zur Ehemündigkeit im deutschen Recht geändert werden sollen. Mit dabei sind Vertreter aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Sachsen und Schleswig-Holstein - und für den Bund Vertreter des Kanzleramts und der Ressorts Justiz, Innen und Familie. In Deutschland dürfen Ehen derzeit grundsätzlich erst mit der Volljährigkeit geschlossen werden - in Ausnahmefällen aber schon mit 16 Jahren. Union und SPD haben sich dafür ausgesprochen, diese Ausnahmen abzuschaffen. Von Imamen in Deutschland geschlosseneund die Geistlichen in solchen Fällen. Das schlägt das Bundesinnenministerium nach Informationen der " Welt " vor. In Moscheen dürften Imame dann keine Heiratsrituale mehr mit minderjährigen Mädchen vollziehen. Im Gespräch ist dem Bericht zufolge ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.Seit Anfang September tagt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Kinderehen. Die Runde soll Ideen für den Umgang mit dem Phänomen entwickeln und diskutieren, inwiefern die Vorschriften zur Ehemündigkeit im deutschen Recht geändert werden sollen. Mit dabei sind Vertreter aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Sachsen und Schleswig-Holstein - und für den Bund Vertreter des Kanzleramts und der Ressorts Justiz, Innen und Familie. In Deutschland dürfen Ehen derzeit grundsätzlich erst mit der Volljährigkeit geschlossen werden - in Ausnahmefällen aber schon mit 16 Jahren. Union und SPD haben sich dafür ausgesprochen, diese Ausnahmen abzuschaffen.

Der Liedermacher Konstantin Wecker, der Kabarettist Tobias Mann und der Slam-Poet Nico Semsrott gehören zu den Trägern des Deutschen Kleinkunstpreises 2017. Dies gab die Jury der vom Mainzer Forum-Theater Unterhaus gestifteten Auszeichnung bekannt. Achtung, Flachscherz: Ein Wecker zu dieser frühen Stunde kann ja nicht schaden.

Jetzt wieder ernst: Konstantin Wecker erhält den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz zum Deutschen Kleinkunstpreis. Die Jury würdigte ihn als "einen streitbaren Liedermacher und unbeugsamen Moralisten, der sich überall einmischt, wo eine starke Stimme gebraucht wird". Mit Herz, Hirn und Haltung, mit Wut und Zärtlichkeit singe er für eine friedliche und gerechte Welt.

