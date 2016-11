+++ Der Morgen live +++ Fans spotten über Aubameyang-Outfit

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Heike Klovert beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Pierre-Emerick Aubameyang stand nicht auf dem Feld. Nach dem Inspector Gadget erinnerte. Der BVB spielte gegen Sporting Lissabon - undstand nicht auf dem Feld. Nach dem Rätselraten um seine Suspendierung gab es auch noch Spott auf Twitter: Der BVB-Spieler stand in einem Outfit auf der Tribüne, das viele User an die Comicfigurerinnerte.

Das laaange Warten hat ein Ende: Die Chicago Cubs haben erstmals seit 1908 wieder die Baseball-World-Series gewonnen. Sie besiegten die Cleveland Indians mit 8:7 und drehten damit in der Best-of-Seven-Serie einen 1:3-Rückstand nach drei erfolgreichen Partien hintereinander in ein 4:3. Selbst der US-Präsident feiert mit: "Wollt ihr noch mal ins Weiße Haus kommen, bevor ich ausziehe?"

Den schlimmsten Smog gibt's in China? Nicht nur da: Auch in der indischen Stadt New Delhi ist die Luft chronisch verschmutzt. Dieser Bauarbeiter konnte heute auch nicht richtig durchatmen. Und es soll noch übler werden, wenn Bauern nun nach der Ernte verstärkt ihre Felder abbrennen. (Foto: AFP)

Amnesty International hat der italienischen Polizei vorgeworfen, Flüchtlinge misshandelt zu haben. Sicherheitskräfte hätten Asylsuchende mit Schlägen und Elektroschockgeräten dazu gezwungen, Fingerabdrücke abzugeben, heißt es in einem Amnesty-Bericht. Zu den Misshandlungen kam es demnach in so genannten Hotspots. Das sind Registrierzentren, die von der EU eingerichtet worden sind. Dort wird Flüchtlingen der Fingerabdruck abgenommen, um sicherzustellen, dass sie nicht in einem anderen EU-Land Asyl beantragen. Manche Flüchtlinge wehren sich dagegen, sich registrieren zu lassen.

Mindestens 14,5 Millionen Menschen in Deutschland haben seit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 zumindest einmal Hartz-Leistungen bezogen. Das geht aus der Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Rund 10 Millionen dieser Bezieher von Regelleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch zählten als erwerbsfähig. 4,4 Millionen waren Kinder unter 15 Jahren. Die Zahl ging in den ersten Jahren des Hartz-Systems zunächst Jahr für Jahr zurück, steigt aber seit 2011 jährlich an. Insgesamt gibt es derzeit 5,9 Millionen Hartz-IV-Bezieher.

Er war Schauspieler, bis er keine Lust mehr auf Terroristenrollen hatte. Dann blieben die Aufträge aus - und er musste kellnern. Der Komiker Ahmed Ahmed erzählt auf vox.com, wie es sich als muslimischer Künstler in den USA lebt. Lustig und tragisch zugleich.

Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Tim Wiese wird heute Abend erstmals als Wrestler in den Ring steigen - als "The Machine": Sehen Sie hier das Video dazu.

Was steht heute an? Eine ganze Menge: Die Vereinten Nationen stellen in London ihren Bericht zum Stand der Klimaschutzbemühungen vor. Der jährliche "Emissions Gap Report" des UN-Umweltprogramms hält die Fortschritte der Weltgemeinschaft im Kampf gegen die zunehmende Erderwärmung fest. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich am Vormittag mit Flüchtlingshelfern. An dem Gespräch im Kanzleramt nimmt auch Innenminister Thomas de Maizière teil. Die Bundesregierung hat immer wieder betont, dass die Aufnahme von Hunderttausenden Flüchtlingen 2015 ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer nicht zu bewältigen gewesen wäre. Angebliche Vergünstigungen für die Billig-Fluglinie Ryanair am Flughafen Lübeck beschäftigen den Bundesgerichtshof. Geklagt hatte der Konkurrent Air Berlin, der Flüge ins nahe gelegene Hamburg im Programm hat. Die Fluggesellschaft will die Hansestadt Lübeck zwingen, die gewährten Vorteile offenzulegen. Im Streit um die Bezeichnung "bekömmlich" in einer Bierwerbung wird am frühen Nachmittag ein Urteil erwartet. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte in der vergangenen Woche bereits angedeutet, dass eine Brauerei ihr Bier wohl auch weiterhin so anpreisen darf. Zählt das Anlegen der Dienstwaffe für Polizisten zur bezahlten Arbeitszeit? Zu dieser Frage verhandelt das Oberverwaltungsgericht Münster. Beamte mehrerer Dienststellen hatten gegen das Land Nordrhein-Westfalen geklagt. Sie wollen klare Regeln durchsetzen, wie die Zeit für das An- und Ablegen von Pistole, Handschellen und Schlagstöcken vor und nach dem Dienst bezahlt wird. Ägyptens oberstes Gericht unternimmt einen neuen Anlauf, um den Berufungsprozess gegen den ehemaligen Präsidenten Husni Mubarak fortzusetzen. Dem 88-Jährigen wird vorgeworfen, für den Tod von mehr als 800 Demonstranten während der arabischen Aufstände 2011 verantwortlich zu sein. Propaganda für den IS im Kurznachrichtendienst Twitter wird einem 33-Jährigen zur Last gelegt, der sich dafür ab heute vor dem Landgericht Frankfurt verantworten muss. Der Anklage zufolge soll er über einen Zeitraum von rund zwei Monaten Mitte vergangenen Jahres Werbung für die Terrormiliz betrieben haben. Eine abgeschnittene Hecke soll der Auslöser gewesen sein: Ein 63 Jahre alter Rentner muss sich wegen versuchten Mordes an seinem Nachbarn vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Der Tat in der Oberpfalz soll der Anklage zufolge ein monatelanger Nachbarschaftsstreit um eine gestutzte Hecke vorausgegangen sein.

Hamburg eröffnet die Elbphilharmonie. (Foto: The Westin Hamburg/Michael Zapf) Hier können Sie schon einen Blick in die teils sündhaft teuren Hotelzimmer werfen.

Sollten Kinderehen in Deutschland generell verboten werden? Aydan Özoguz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, ist dagegen. Sie warnt vor den unbeabsichtigten Folgen für die Frauen. "Ein pauschales Verbot von Ehen von Minderjährigen ist zwar vielleicht gut gemeint, kann aber im Einzelfall junge Frauen ins soziale Abseits drängen", sagte die SPD-Politikerin.

Wir begleiten die US-Wahl, mit Reportagen, Essays, Interviews - und einem - und einem Newsblog Hier finden Sie eine Übersicht , was Sie vor, während und nach der Wahl auf SPIEGEL ONLINE erwartet.

So schnell kann eine Karriere implodieren: Lange galt FBI-Chef James Comey als unantastbar. Jetzt steht der Republikaner in der Kritik, weil er kurz vor der US-Wahl nebulös ankündigte, weitere E-Mails aus dem Umkreis der demokratischen Bewerberin Hilary Clinton prüfen zu wollen. Lesen Sie den ausführlichen Bericht unseres US-Korrespondenten Marc Pitzke jetzt ganz frisch auf SPIEGEL ONLINE.

Ein Student aus Pittsburgh sammelt alte Seifenstücke von Hotels in Kambodscha ein und macht daraus neue Öko-Seife, damit sich Dörfler in dem armen südostasiatischen Land damit waschen können. Pfiffige Geschichte, über die die BBC hier berichtet.

Popstar Beyoncé ist gestern Abend überraschend bei den 50. Country Music Awards in Nashville aufgetaucht. Sie stand zusammen mit den Dixie Chicks für ihren Song "Daddy Lessons" auf der Bühne. Nicht alle Country-Fans freuten sich über den Auftritt der R&B- und Popsängerin. Andere begrüßten hingegen, dass eine dunkelhäutige Künstlerin bei der Verleihung mitwirkte. (Foto: AFP) ist gestern Abend überraschend bei denin Nashville aufgetaucht. Sie stand zusammen mit denfür ihren Song "Daddy Lessons" auf der Bühne. Nicht alle Country-Fans freuten sich über den Auftritt der R&B- und Popsängerin. Andere begrüßten hingegen, dass eine dunkelhäutige Künstlerin bei der Verleihung mitwirkte.

Kampf um die irakische Stadt Mossul tobt weiter. Am Dienstag hatten Truppen der Anti-IS-Koalition Dertobt weiter. Am Dienstag hatten Truppen der Anti-IS-Koalition die östliche Stadtgrenze erreicht . Nun steht der schwierigste Teil der Offensive an. Mehr als eine Million Menschen halten sich derzeit noch in Mossul auf, darunter rund 600.000 Kinder und Jugendliche. Sie scheinen zu einem Teil der grausamen Kriegstaktiken des IS zu werden: In den vergangenen Tagen hatte die Terrormiliz zusätzlich Tausende Zivilisten aus Dörfern im Umland entführt und in die Stadt gebracht. Die UN fürchten, dass diese Menschen gezielt zu IS-Kommandozentralen verschleppt und als menschliche Schutzschilde missbraucht werden.



Weitere wichtige Meldungen der letzten Stunden: Winfried Kretschmann hat sich für eine erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel ausgesprochen. "Das fände ich sehr gut", sagt er Baden-Württembergs Grünen-Ministerpräsidenthat sich für eineausgesprochen. "Das fände ich sehr gut", sagt er am Abend in der ARD-Sendung "Maischberger". Der Kurs, den Merkel fahre, sei richtig, sagte Kretschmann. "Ich wüsste auch niemand, der diesen Job besser machen könnte als sie." Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verschärft offenbar den Kampf gegen Steueroasen und Briefkastenfirmen. Das neue "Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung" sehe deutlich strengere Meldepflichten für Steuerzahler und Banken vor, schreibt das "Handelsblatt". Bei Verstößen solle es höhere Strafen geben. Das Gesetz soll im Dezember vom Bundeskabinett verabschiedet werden. US-Präsident Barack Obama hat E-Mail-Affäre von Hillary Clinton weitere E-Mails untersucht werden. hat FBI-Chef James Comey kritisiert - ohne aber dessen Namen zu nennen. "Ich denke, dass es bei Ermittlungen eine Norm gibt, dass man nicht auf der Grundlage von Unterstellungen, unvollständigen Informationen oder undichten Stellen agiert", sagte Obama. Comey hatte mehreren US-Abgeordneten mitgeteilt, dass in derweitere E-Mails untersucht werden. Er habe als Republikaner Einfluss auf die Wahl nehmen wollen , monierten daraufhin Kritiker. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat bekräftigt, dass er kein Interesse am Amt des Bundespräsidenten hat. Er sei überzeugt, dass es in Deutschland einige gebe, die das Amt in jeder Beziehung ausfüllen könnten, sagte der CDU-Politiker in einem Phoenix-Interview. "Und unter denen findet sich sicher jemand, der es auch gerne machen möchte - und dazu gehöre ich nicht." Lammert zeigte sich beeindruckt von den Briefen und Bitten, die ihn aufforderten, das Amt doch zu übernehmen. In Hannover ist am Abend ein älteres Ehepaar unter noch nicht geklärten Umständen getötet worden. Die Polizei nahm kurz darauf einen 25-jährigen Verwandten der Opfer unter dringendem Tatverdacht fest. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, als sie Hilferufe aus der Wohnung im vierten Stock des Mehrfamilienhauses hörten, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden das Ehepaar leblos vor. Der 25-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Einer der besten Clowns der Welt ist tot: Oleg Popow galt als einer der letzten Großen unter den Zirkusartisten. Am Mittwochabend starb der 86-Jährige während einer Tournee in Russland. Er schlief friedlich vor dem Fernseher ein. (Foto: DPA)

Heute ist Weltmännertag und das ist, liebe Männer, das Gegenteil von Spaß. Der Aktionstag wurde nämlich gestartet, um Männer daran zu erinnern, regelmäßig zum Arzt zu gehen und auf ihre Gesundheit zu achten. Termine vergibt der Urologe ab acht.

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns... Sonne! Hei hussassa. Und zwar faaast überall in Deutschland. Mehr zum Wetter finden PC-Nutzer hier und mobile Leser hier.

Beamte des Berliner Landeskriminalamtes haben am Abend einen Syrer festgenommen. Er stehe im Verdacht, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein, teilte die Polizei mit.