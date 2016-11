Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Bei einer schweren Explosion vor einem Polizeigebäude in der Kurdenhochburg Diyarbakir im Südosten der Türkei sind rund 20 Menschen verletzt worden. Die Explosionsursache war zunächst unbekannt, wie Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagten. Die Detonation ereignete sich aber wenige Stunden nach der Festnahme der Chefs der prokurdischen Oppositionspartei HDP in einer Serie nächtlicher Razzien, mit denen die türkischen Behörden ihr Vorgehen gegen Kritiker von Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv ausweiteten.

Aus Wut über angeblich islamkritische Äußerungen haben in Indonesien mehrere tausend Menschen gegen den Gouverneur von Jakarta protestiert. Basuki Tjahaja Purnama, Rufname Ahok, ist ein chinesischstämmiger Christ, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er war Hardlinern in dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt seit seiner Wahl 2014 ein Dorn im Auge. Purnama hatte kritisiert, dass politische Gegner Wähler unter Berufung auf eine Koransure davon abhalten wollen, ihn ihm kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit zu wählen. Das entsprechende Kapitel interpretieren manche Muslime dahingehend, dass Muslime keine Nicht-Muslime wählen dürfen.

Harvard hat ihre Fußballmannschaft suspendiert. Jedenfalls in der laufenden Saison darf das Team im Namen der Eliteuniversität an keinem Wettbewerb mehr teilnehmen. Hintergrund der Strafmaßnahme sind sexistische Kommentare über die Spielerinnen des Frauenfußball-Teams. Uni-Präsident Drew Faust zeigte sich erschüttert über die Erkenntnisse der Untersuchung, die auf Vorkommnisse aus dem Jahr 2012 zurückgeht. "Die verstörenden Aussagen und Verhaltensweisen beschränken sich nicht auf ein Jahr, oder wenige Personen", erklärte der Hochschullehrer. Vielmehr seien auch Entgleisungen aus diesem Jahr dokumentiert. Anlass für die Untersuchung war eine "Rangliste" der "attraktivsten" Spielerinnen der Fußballmannschaft aus dem Jahr 2012, die die Studentenzeitung "The Harvard Crimson" öffentlich gemacht hatte. Die Liste - gespickt mit anzüglichen Kommentaren - kursierte anschließend im Netz.

Canstruction hat Tradition. Und die Arbeit der Skuplturenbildner ist lustig anzuschauen . . .

Mit aus Konservendosen gebauten Skulpturen will eine Ausstellung in New York auf Hunger und Armut aufmerksam machen. Die etwa 100.000 mit Bohnen, Erbsen, Mais, Oliven, Tomatensoße, Thunfisch und Sardinen gefüllten Dosen sollen zum Ende der noch bis Mitte November laufenden Ausstellung an die Wohltätigkeitsorganisation City Harvest gespendet werden. Entworfen werden die Skulpturen von Architektur- und Ingenieursbüros. Allein dieses Jahr will City Harvest für knapp 1,4 Millionen bedürftige New Yorker rund 25.000 Tonnen überschüssige Lebensmittel sammeln und an 500 Suppenküchen, Vorratskammern und andere Stellen in der Millionenmetropole liefern.

Der Skandal um Phantom-Konten bei der US-Großbank Wells Fargo könnte größere Ausmaße annehmen als bislang bekannt. Drei amerikanische Senatoren halten es für möglich, dass auch Kunden des Brokerage-Geschäfts Wells Fargo Advisors betroffen sein könnten. Sie forderten in einem Schreiben Bankchef Tim Sloan auf, Fragen zu früheren offiziellen Mitteilungen des Instituts beantworten. Das Geldhaus hat auch hunderte Mitarbeiter im Brokerage-Geschäft wegen sittenwidriger Verkaufspraktiken entlassen. Bislang war der Skandal auf das Privatkundengeschäft beschränkt.

Foto: Reuters Die chinesische Wanda-Gruppe setzt ihre Einkaufstour in Hollywood fort: Wie der Konzern am Freitag mitteilte, hat Wanda für rund eine Milliarde Dollar die US-Produktionsfirma Dick Clark übernommen, die die "Golden Globes" und andere große TV-Shows für das US-Fernsehen produziert. Die Wahl passt ins Portfolio von Wanda, weil das Unternehmen, das lange vor allem im Immobiliengeschäften gewachsen ist, sich in einem großen Umbau befindet. Ziel ist es, einen der größten Unterhaltungskonzerne des Welt zu schmieden. Erst im Januar kaufte Wanda das große kalifornische Filmstudio Legendary Entertainment für 3,5 Milliarden Dollar.

In Berlin löst der mögliche Einzug Trumps ins Weiße Haus Unbehagen aus. Die Entscheidung über den nächsten US-Präsidenten sei eine "für uns alle wichtige Wahl", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) im September bei der Uno-Generaldebatte. Angesichts der isolationistischen Positionen des republikanischen Kandidaten erklärte er, es gehe um die Alternativen "eines vermeintlich möglichen Rückzugs aus einer krisenbeladenen Welt" oder internationaler Zusammenarbeit. "Bei Trump weiß man nicht, was er machen würde", sagt der USA-Experte Johannes Thimm von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wenn der Republikaner im "Extremfall" die Sicherheitsgarantien für die Nato-Partner tatsächlich in Frage stellen würde, gäbe es sicherlich in Europa eine Diskussion darüber, ob die eigenen Fähigkeiten zur Abschreckung ausreichen. Auch Henning Riecke, Programmleiter transatlantische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, rechnet bei einem Wahlsieg des Milliardärs "mit einer Phase der Unsicherheit und der Unvorhersehbarkeit".

Foto: Reuters Trump wiederum setzte seine Angriffe auf Clinton fort, rief erneut die E-Mail-Affäre der früheren Außenministerin ins Gedächtnis und bezeichnete Clinton als "Kandidatin von gestern". Anders als in früheren Etappen seines Wahlkampfs hielt er sich auch am Donnerstag wieder an den Redetext auf seinem Teleprompter. In dem von der Website "realclearpolitics" errechneten Durchschnitt der jüngsten Befragungen liegt die Demokratin Clinton zwar landesweit weiter vorn, ihr Vorsprung ist aber bis Donnerstag auf nur 1,3 Punkte geschmolzen. Tags zuvor hatte er noch bei 1,7 Punkten gelegen. Sollten sich die Werte auf dem derzeitigen Stand stabilisieren, halten Demoskopen zwar immer noch einen Clinton-Sieg für die wahrscheinlichere Variante. Aber einen hohen Wetteinsatz darauf würde wohl kaum noch jemand riskieren.

Foto: Reuters Fünf Tage bleiben Hillary Clinton und Donald Trump noch, um die Wähler zu überzeugen. Kurz vor dem Abschluss ihrer Kampagne bemühen sich die beiden Präsidentschaftsbewerber in einem wahren Auftrittsmarathon um die Mobilisierung ihrer Anhänger. Fünfnoch, um die. Kurz vor dem Abschluss ihrer Kampagne bemühen sich die beiden Präsidentschaftsbewerber in einem wahrenum die Mobilisierung ihrer Anhänger. North Carolina zählt zu den am heißesten umkämpften Staaten im Wahlkampf, Clinton und Trump liegen dort in Umfragen Kopf an Kopf. Am Donnerstag hielten die Rivalen zeitgleiche Kundgebungen dort ab; auf dem Flughafen der Staats-Hauptstadt Raleigh kreuzten sich sogar kurz ihre Auto-Konvois. Die frühere Außenministerin Clinton, die ihren Vorsprung in den Umfragen zuletzt fast komplett eingebüßt hatte, mahnte die Wähler eindringlich zur Stimmabgabe. "Das beste Mittel gegen die Bigotterie und die Aufgeblasenheit und die Rüpeleien und die Hassrhetorik und die Diskriminierung ist es, mit der höchsten Wahlbeteiligung in der amerikanischen Geschichte zu den Urnen zu gehen", sagte sie.

Bedrohungen, Beschimpfungen und Prügel: Kliniken in ganz Deutschland berichten von zunehmender Gewalt von Patienten in Notaufnahmen. Das liege nicht nur an Trunkenheit, Drogensucht und Erkrankungen wie Psychosen, sondern auch an immer längeren Wartezeiten und einer gestiegenen Erwartungshaltung der Patienten. Das Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe etwa berichtet von 970 Fällen aggressiven Verhaltens in der Notaufnahme und der Intensivstation allein im vergangenen Jahr. In 42 Fällen wurden dabei Mitarbeiter verletzt. Viele Notaufnahmen verfügen bereits über einen eigenen Wachschutz und Deeskalationstrainings für Mitarbeiter.

Gut vier Monate nach dem britischen Brexit-Referendum kommt der britische Außenminister Boris Johnson zum Antrittsbesuch nach Berlin. Auf dem Programm stehen am Freitag Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Auch Johnsons Chefin Theresa May ist ein wenig in Erklärungsnot. Im Laufe des Tages will sie mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Telefon die jüngsten Entwicklungen zum Thema Brexit besprechen. In Regierungskreisen heißt es, sie werde versichern, dass der Zeitplan eingehalten werde. May hatte Anfang Oktober angekündigt, spätestens Ende März mit den offiziellen Austrittsverhandlungen zu beginnen. Der Plan scheint aber kaum mehr realisierbar, nachdem der britische High Court gestern geurteilt hatte, May könne die Verhandlungen nicht ohne Zustimmung des Parlaments einleiten. Die britische Regierung kündigte an, das Urteil anzufechten.

Es gibt einige Möglichkeiten, sich aus dem November-Blues zu befreien, da bin ich sicher. Kino, ein gemütlicher Abend mit Freunden, oder zu zweit auf dem Sofa. Für Sportler bietet sich der Besuch einer Kletterhalle an. Andere wenden schon den Blick in Richtung Weihnachten. Wie Whoopi Goldberg zum Beispiel, die jetzt ihr erstes selbst entworfenes Modestück vorgestellt hat. Für eine Kaufhauskette hat die Schauspielerin Pullover mit kitschigen Motiven wie Weihnachtsmännern, Tannenbäumen oder Rehen entworfen. "Ich mochte so etwas schon immer", sagte Goldberg der "New York Times". "Sie machen mich glücklich." Weihnachtspullover mit kitschigen Motiven - andere mögen sie hässlich nennen - gelten in den USA rund um die Feiertage als Kult. Goldbergs Kreationen kosten knapp 140 Dollar.

Die Tristesse umfängt offensichtlich auch viele, wenn man sie nach der Regierung fragt. Mit der Arbeit der Bundesregierung sind jedenfalls zurzeit mehr als die Hälfte der Befragten unzufrieden (56 Prozent), wie der ARD-"Deutschlandtrend" ergab. Aber auch denkbare Alternativen wecken kaum Freude. So würde nur etwas mehr als ein Drittel aller Deutschen für ein Regierungsbündnis von CDU/CSU und den Grünen auf Bundesebene akzeptieren. Die Zustimmung für eine solche Konstellation lag im Oktober bei 36 Prozent - zehn Prozentpunkte unter dem Wert vom September. Für eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition sprechen sich immerhin 48 Prozent aus, ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken bewertet dagegen nur ein Drittel der Befragten positiv.