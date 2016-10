+++ Der Morgen live +++ Draht im Coq au Vin - New Yorker Koch muss zahlen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Jörg Römer beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Eine Nachlässigkeit in der Küche kommt einem französischen Gourmet-Gastronomen in New York teuer zu stehen. Ein Geschworenengericht verurteilte den Restaurantbetreiber Daniel Boulud zu einer Zahlung von 1,3 Millionen Dollar (1,2 Millionen Euro), weil ein Gast ein Stück Draht verschluckt hatte, das auf einen Teller Coq au Vin geraten war. Der Gast hatte im Februar 2015 mit seiner Frau eines von Bouluds Restaurants in Manhattan besucht. Beim Schlucken fühlte er einen fremden Gegenstand im Hals, weswegen er das Lokal verließ, wie es in den Gerichtsakten heißt. Das Drahtstücke habe eine schwere Entzündung ausgelöst, die eine Notoperation erforderlich gemacht habe. Der Chirurg habe dann ein 2,5 Zentimeter langes Drahtstück entfernt, das offenbar von einem billigen Grill-Pinsel stammte. Das Urteil der Geschworenen sieht für den Gast ein Schmerzensgeld in Höhe von 300.000 Dollar vor, seine Frau soll 11.000 Dollar bekommen. Die Strafzahlung wurde auf eine Million Dollar festgelegt.

Übrigens: In Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist heute Feiertag – Allerheiligen. Ungerecht?

Ohne Führerschein, mit Alkohol im Blut und falschem Kennzeichen am Wagen hat ein 22-jähriger Autofahrer einen schweren Unfall verursacht - und anschließend Fahrerflucht begangen. Sein Auto kollidierte nach Polizeiangaben am Montag im baden-württembergischen Murrhardt beim Überholen mit einem Motorradfahrer und brachte ihn zum Stürzen. Der 28-jährige Biker schlitterte über die Fahrbahn und krachte in einen angrenzenden Zaun. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Verletzten und flüchtete zunächst mit seinem Wagen, konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung aber von einer Streife gestoppt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Schreiben Sie eigentlich noch Briefe? Denn: Herzlichen Glückwunsch, Briefmarke: Heute im Jahre 1849 hat das Königreich Bayern die erste deutsche Briefmarke herausgegeben. Den Schwarzen Einser.

Immer wieder sorgen Berichte über Angriffe durch Haie für ein schlechtes Image der Tiere als kaltblütige Killer. Doch die Gefahr eines tödlichen Hai-Angriffes ist für Menschen gering. 2015 wurden laut der Datenbank International Shark Attack File der Universität Florida weltweit 98 nicht provozierte Attacken auf Schwimmer oder Surfer registriert. Sechs davon endeten tödlich.



In Australien gab es 2015 einer Statistik des Taronga Zoo in Sydney zufolge 22 nicht provozierte Angriffe. Ein Mensch starb, 14 wurden verletzt. 2016 verzeichnete die Datenbank bis Ende Oktober zwölf nicht provozierte Hai-Angriffe. Dabei wurden vier Menschen verletzt und zwei getötet. Unter einer provozierten Attacke versteht man, wenn ein Mensch den Hai zuvor berührt. Auch wenn ein Hai zubeißt, wenn ihn ein Fischer am Haken hat - oder beim Speerfischen - fällt es in diese Kategorie. Tatsächlich sterben deutlich mehr Menschen an Mücken als durch Haie

Altrocker Udo Lindenberg vermisst bei Schlagersängerin Helene Fischer politische Haltung: "Wenn von ihr auch mal ein Statement käme gegen Rechtspopulismus", sagte der 70-Jährige der "Rheinischen Post". "Aber es gibt viele, die äußern sich prinzipiell gar nicht, die sagen: Wir sind reine Entertainer, wir machen nur Unterhaltung nach dem Motto - mach dir ein paar schöne Stunden, geh ins Kino, vergiss die Welt da draußen", bemängelte der Sänger. Zufrieden zeigte sich Lindenberg mit jenen deutschen Gesangsstars, die öffentlich Haltung zeigten - "Grönemeyer zum Beispiel, BAP, Niedecken, die Toten Hosen, Jan Delay, Clueso". Lindenberg selbst engagiert sich seit Jahren gegen Rassismus und für Toleranz.

Die 64-jährige Christine Lösch-Schleier aus Königslutter ist zur schönsten Deutschen über 50 Jahre gekürt worden. Die Niedersächsin hat sich am Montag in Berlin bei der Wahl zur "Miss 50plus" gegen 19 Konkurrentinnen durchgesetzt.

Übrigens: Noch ein wenig Wissen zum Angeben vor den Kollegen in der Kaffeeküche: Es war ebenfalls ein 1. November im Jahre 1520 als Ferdinand Magellan die nach ihm benannte Verbindung zwischen Atlantischem und Pazifischem Ozean entdeckte. In die Magellanstraße an der Südspitze Südamerikas fand der Seefahrer per Zufall: Zwei seiner Schiffe wurden während seiner Weltumsegelung durch einen Sturm abgetrieben.

In den USA ist ein autistischer Teenager während eines Laufwettkampfs verschwunden. Wie die Mutter herausfand, wurde er während eines Fünfkilometerlaufs angegriffen, weil er für einen Kriminellen gehalten wurde. Sie fand ihren verstörten Sohn später, offenbar war er von der Strecke abgekommen. Über den Fall hatte die „Washington Post" berichtet.

Pakistanische Sicherheitskräfte haben sich in der Hauptstadt Islamabad eine Schlacht mit rund 4000 Oppositionsanhängern geliefert. Bei den Kämpfen an einer Autobahn wurden in der Nacht auf Dienstag nach Angaben des größten Krankenhauses in der Region mehr als zwei Dutzend Menschen verletzt. Sicherheitskräfte beschossen Demonstranten von Autobahnbrücken aus mit Tränengas und Gummikugeln.



Der Oppositionspolitiker und ehemalige Cricket-Star Imran Khan will am Mittwoch Hunderttausende Anhänger in die Hauptstadt bringen, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Nawaz Sharif zu protestieren. Khan wirft Sharif Korruption und Amtsmissbrauch vor. Der Massenauflauf liefe auf einen Kollaps der Hauptstadt hinaus. Seit zwei Tagen versuchen Sicherheitskräfte, die Demonstranten auf ihrem Weg nach Islamabad mit aufgestapelten Containern, Zementbarrieren und Erdhaufen aufzuhalten. Hunderte Menschen wurden festgenommen.

Neuer Superjet aus China: Erstmals ist der Chengdu J-20 stealth fighter öffentlich vorgeführt worden. Der Kampfjet soll für das Radar unsichtbar sein. (Foto: DPA)

Die Hutmode bei Pferderennen ist ja ein Thema für sich. Dieser Dame beim Flemington Racecourse im australischen Melbourne könnte man schon schon fast einen Sinn für Ironie unterstellen. (Foto: AFP)

Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien hat Ministerpräsident Matteo Renzi den zehntausenden Obdachlosen schnelle Hilfe und einen kompletten Wiederaufbau zugesagt. "Was immer für das Erdbeben benötigt wird, werden wir auf den Tisch bringen", sagte er. Italien ist hoch verschuldet und steht mit der EU-Kommission wegen seiner Haushaltsplanung im Clinch. Wenn Italien den Wiederaufbau wegen EU-Regeln nicht stemmen könne, "bedeutet das, dass wir alle den Verstand verloren haben".



Bei dem Beben der Stärke 6,5 am Sonntag haben zehntausende Menschen ihr Hab und Gut verloren und müssen die Nächte in Zelten, Autos und Notunterkünften verbringen.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ist zu einem Besuch in China eingetroffen. In der Hauptstadt Peking will er nach Angaben seines Ministeriums Gespräche mit Regierungsvertretern führen. Ziel der Gabriel-Reise (bis 5. November) ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen und für fairen Wettbewerb zu werben. Weitere Stationen sind die Wirtschaftsmetropole Chengdu und die Sonderverwaltungszone Hongkong. Dort will Gabriel an der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft (APK) teilnehmen. Deutschland ist der größte Handelspartner Chinas in Europa. Deutsche Unternehmen haben in dem Land jedoch mit Hindernissen zu kämpfen. Sie beklagen etwa bürokratische Hürden und mangelnde Rechtssicherheit. Zugleich gingen chinesische Investoren zuletzt in Deutschland und Europa auf Firmen-Einkaufstour. Insbesondere gegen Übernahmen in Schlüsseltechnologie-Branchen ist der politische Widerstand zuletzt gewachsen. Auch Kanzlerin Merkel hatte Gabriel in seiner China-Kritik gestützt.

Beginnen wir mit einem kleinen Rückblick auf die News der Nacht und von gestern Abend: Im Kampf um IS-Hochburg Mosul ist die Irakische Armee bis auf wenige Meter an die Stadtgrenze herangerückt. Iraks Premier hat die Islamisten bereits aufgefordert, sich zu ergeben. Facebook steht wegen seiner Löschpolitik in der Kritik - jetzt fordern 70 Menschenrechtsgruppen Transparenz über das Vorgehen der Plattform – in einem Brief an Mark Zuckerberg. Das Erdbeben in Mittelitalien könnte nicht das letzte der jüngsten Zeit gewesen sein. Forscher befürchten eine ganze Serie von Erdstößen in dem Gebiet.