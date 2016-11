+++ Der Morgen live +++ Aufregung um verschleierte Frauenbeauftragte bei "Anne Will"

"Mein Leben für Allah - Warum radikalisieren sich immer mehr junge Menschen?" Das war das Thema der Talkshow "Anne Will" am gestrigen Abend. Damit knüpfte die Sendung gleich an den Tatort an, der von einer deutschen Schülerin erzählte, die sich dem radikalen Islamismus angeschlossen hatte. Als "nichts anderes als Propaganda für eine Teilnahme am Krieg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien" bezeichnet im Nachgang die "Welt" das Auftreten von Nora Illi. Die Frauenbeauftrage des "Islamischen Zentralsrats Schweiz" polarisierte mit ihren Ansichten über doe Rolle der Frau und den Islam.

Zuschauer kritisierten vor allem, dass Anne Will Illi und dem radikalen Islam mit dem Auftritt eine Bühne zur fast besten Sendezeit geboten habe. CDU-Politiker mit Mitdiskutant der Sendung Wolfagang Bobach empörte sich über Wills lässigen Umgang mit der umstrittenen Frauenbeauftragten. " „Das gehört zu unserem Werteverständnis, dass wir uns mit anderen Meinungen auseinander setzen“, sagte Will zu ihrer Verteidigung.