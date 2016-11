Die Vernetzung seines Verkehrsangebots will sich Bahnchef Rüdiger Grube in den kommenden beiden Jahren rund eine Milliarde Euro kosten lassen. Ziel ist es, den Kunden auf einer Webseite oder App Zugang zu Zügen, Bussen, Mietautos, Motorrollern und Fahrrädern zu bieten. Die digitalen Projekte will Grube in einer Tochtergesellschaft bündeln, die künftig die Start-ups der Bahn führt und weiterentwickelt,