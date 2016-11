+++ Der Morgen live +++ Kochroboter fordert Sterneköchen heraus

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Der Prozessfinanzierer Bentham Europe will eine Sammelklage wegen jahrelanger Preisabsprachen unter europäischen Lkw-Herstellern finanzieren. Man werde sich an einer möglicherweise 100 Milliarden Euro schweren Schadenersatzklage gegen Europas größte Lkw-Bauer beteiligen, teilte Bentham Europe heute Morgen mit. Die EU-Kommission hatte im Sommer gegen die vier europäischen Lkw-Hersteller Daimler, Volvo, Iveco und DAF wegen Preisabsprachen eine Rekordstrafe von fast drei Milliarden Euro verhängt. Der VW-Tochter MAN wurde die Strafe nach der Kronzeugenregelung erlassen, weil sie das Kartell verriet. Auf Daimler als Marktführer entfiel mit etwa einer Milliarde Euro der größte Teil.

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen schließt nicht aus, dass sich Union und SPD noch heute auf Frank-Walter Steinmeier als gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD für das Amt des Bundespräsidenten einigen. "Ich glaube, das werden wir morgen wissen. Und morgen wissen wir, dass es entweder einen oder zwei (Kandidaten) gibt. Und beides wäre kein Drama", sagte Röttgen am Sonntagabend in der ARD. Die drei Parteichefs der großen Koalition - Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Sigmar Gabriel (SPD) - hatten sich zuvor erneut nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können. Die Union wollte sich nach Angaben aus Koalitionskreisen nicht hinter den SPD-Kandidaten Steinmeier stellen, Merkel und Seehofer seien sich aber auch nicht über Alternativen einig. Den Kreisen zufolge wollen die CDU-Gremien heute Morgen telefonisch über das weitere Vorgehen beraten.

Sternengucker müssen in diesem Jahr ganz genau hinschauen, um die Sternschnuppen des Leonidenstroms nicht zu verpassen. "Wir erwarten weniger Sternschnuppen als in vergangenen Jahren", sagte Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde (VdS), eines großen Vereins von Amateur-Astronomen. Zudem störe das helle Licht des Mondes die Beobachtung. Ihr Maximum erreichen die Leoniden am Donnerstag um die Mittagszeit.

Mehr Jobangebote gleich weniger Risiko in die Armut zu rutschen: Diese Formel sollte eigentlich aufgehen. Experten der Bertelsmann-Stiftung haben indes überraschend festgestellt, dass die Gleichung in den 28 Ländern der EU nicht immer aufgeht. Der Anteil der Menschen, die trotz eines Vollzeitjobs von Armut bedroht sind, ist gewachsen. In einer Studie, die im Laufe des Vormittags der Öffentlichkeit vorgestellt wird, rechnen sie vor, dass der Anteil der "Working Poor" im vergangenen Jahr auf 7,8 Prozent gestiegen ist; 2013 lag er noch bei 7,2 Prozent. Die Gründe sehen die Autoren im wachsenden Niedriglohnsektor und einer Spaltung der Arbeitsmärkte in reguläre und atypische Formen von Beschäftigung. Deutschland liegt in der Rangliste übrigens auf Platz sieben im EU-Vergleich.

Die Ernennung von Reince Priebus (bisheriger Parteivorsitzender der Republikaner) zum Stabschef des Weißen Hauses fand den Weg in die Schlagzeilen. Ein Pragmatiker, der gute Beziehungen zum US-Kongress hat und Brücken bauen könnte. Doch allzu große Hoffnungen auf einen gemäßigteren Kurs des künftigen US-Präsidenten Donald Trump sollte man sich nicht machen. Denn die zweite Personalie des Tages lässt Politik-Interessierte erschaudern: Der ultrarechte Heißsporn Stephen Bannon, der in den vergangenen Monaten Trumps Wahlkampagne geleitet hatte, wird nun sein Chefstratege im Weißen Haus. Der 62-Jährige, der über die Website "Breitbart News" die brutalste Polemik und die wildesten Verschwörungstheorien verbreitet, wird damit einer der mächtigsten Mitglieder des Regierungsteams.

Der diesjährige Weihnachtsbaum für den Amtssitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) soll aus einem privaten Garten in Boppard am Rhein kommen. "Der ist dort vor rund 20 Jahren als Weihnachtsbaum mit Ballen ausgepflanzt worden", sagte Wolfgang Schuh, Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes für Rheinland-Pfalz. Dann sei der Baum der Familie zu groß geworden.



Voraussichtlich am 17. November solle die rund 15 Meter hohe Tanne gefällt, von einem Kran auf einen Tieflader gehievt und nach Berlin transportiert werden. "Wenn nichts Weltpolitisches dazwischenkommt, ist die Übergabe in Berlin am 23. November", sagte Schuh. Dazu werde auch Merkel erwartet.

Es ist der ewige Zielkonflikt: Man läd Gäste ein, um sie aufwendig zu bekochen. Entweder, man nimmt sich den Tag frei, bezahlt eine Köchin, oder man hat recht wenig von dem Abend mit seinen Freunden. Jetzt hat der US-Roboterhersteller Moley einen Prototypen vorgestellt, der einem die Arbeit abnimmt. Die Maschine soll es sogar mit Sterneköchen wie Alain Ducasse oder Gordan Ramsay aufnehmen - wenn man sie nur mit den richtigen Zutaten bestückt. Kleiner Wermutstropfen: Das Ding soll mehr als 90.000 Dollar kosten. Dafür kann man sich dann auch ein Küchenteam mieten, wenn ein festlicher Abend ansteht - und den Rest der Zeit geht man aus essen.