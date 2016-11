+++ Der Morgen live +++ Bewohner von Trump Place erzwingen neuen Namen

Foto: AP

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat nicht nur in seinem Wahlkampfteam Ärger. Es gibt immer mehr Leute, die nicht mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden wollen. Bei drei Wohnhäusern mit Luxus-Appartements in New York verschwindet der Schriftzug „Trump Place“. Zuvor hatten etwa 600 Bewohner eine Online-Petition unterzeichnet. Sie seien beschämt, an einem Ort zu leben, der mit Trump in Verbindung gebracht werde, hieß es darin. Die Petition startete schon vor dem Wahlsieg Trumps. Jetzt hat die Gesellschaft die die Wohnungen verwaltet mitgeteilt, dass der Schriftzug entfernt werde.