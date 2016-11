+++ Der Morgen live +++ China verbietet Witze über dicken Kim

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: Reuters Die Chinesen sind offensichtlich fasziniert von der immer üppiger werdenden Körperfülle des nordkoreanischen Potentaten Kim Jong Un. Die Führung in Peking empfindet es allerdings zunehmend als störend, dass es vornehmlich lästerliche Bemerkungen sind, die in den sozialen Netzwerken über den Verbündeten aus Pjöngjang kursieren. Auf chinas populärster Plattform Sina Weibo sind Ausdrücke "Kim das Fett" - und Variationen davon, wie "Kim Fat III" oder "Kim Fatty III" zu lesen. Inzwischen gingen auch schon die ersten Hinweise aus Nordkorea ein, dass der große Führer derob ein wenig gekränkt sein könnte. Es kursieren sogar Gerüchte, dass sogar explizit der Wunsch geäußert wurde, man möge die lästerlichen Bemerkungen doch bitte unterbinden. Wie dem auch sei - jedenfalls machten die Zensoren jetzt mobil. Kommentare zu Kims Körperfülle sind inzwischen kaum noch zu finden.

Es ist das größte Amphitheater der Welt, das Wahrzeichen Italiens - und nun wieder einmal Streitthema in Rom: Hüter der archäologischen Wahrzeichen der Stadt sind in Sorge, dass das Kolosseum in Gefahr gerät, wenn die neue Bürgermeisterin Virginia Raggi die Planungsgesellschaft für den Ausbau der U-Bahn auflöst. Die neue U-Bahn-Linie C wird bis in die Nähe des Kolosseums führen. Damit das antike Bauwerk durch die unterirdischen Bohrungen keinen Schaden nimmt, sollten vier Millionen Euro zur Stabilisierung des Rundbaus bereitgestellt werden. Doch das Geld wurde bislang nicht ausbezahlt und die Archäologen fürchten, dass es nach der U-Bahn-Entscheidung gar nicht mehr fließen wird.

Seit Wochen schon schießen die Spekulationen ins Kraut, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Bundestagswahl im kommenden Jahr nun noch einmal als Spitzenkandidatin antritt, oder nicht. Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland unter Berufung auf CDU-Präsidiumskreise berichtet, will die CDU-Chefin das Geheimnis am Wochenende lüften. Zum Auftakt der zweitägigen Klausurtagung von Präsidium und Vorstand der Partei wolle sie sich erklären, hieß es.

Foto: dpa Neben dem Paar Andreas und Stefan, gespielt von Philipp Hochmair und Lukas Turtur, ist Moses (Im Bild) der eigentliche Star in dem Kinofilm mit dem schlichten Titel "Kater". Der feierte auf der Berlinale Weltpremiere und läuft kommende Woche in deutschen Kinos an. die rolle des Moses spielt Kater Toni, der Regisseur Händl Klaus gehört. Toni stammt aus einem Tierheim in der Schweiz und ist für den 47-Jährigen etwas ganz Besonderes. Eine Filmpräsentation in Bern nutzte der Filmemacher und Schriftsteller jüngst als Aufruf an die früheren Besitzer, sich bei ihm zu melden. "Ich möchte wissen, wie er aufgewachsen ist", sagte er. Doch der Österreicher stellte gleich umissverständlich klar: "Ich gebe ihn nie mehr her. Er bleibt bei mir."

Die US-Notenbankerin Loretta Mester will ungeachtet der Marktreaktionen auf den überraschenden Ausgang der US-Präsidentenwahl am Plan einer schrittweisen Erhöhung der Leitzinsen festhalten. Es sei zu früh, um vorherzusagen, welche Ausgaben- und Handelspolitik die neue Regierung verfolgen werde, sagte die Chefin der Fed von Cleveland. Man müsse vorsichtig sein, mit Blick auf das Geschehen an den Märkten nicht überzureagieren. "Sie wissen nicht mehr als jeder andere auch, wie das (Haushalts)paket aussehen wird." Mester ist bei den Zinsentscheidungen der Notenbank in diesem Jahr stimmberechtigt. Nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten waren Aktienkurse, die Rendite von Anleihen und die Inflationserwartungen nach oben geschossen. Die Marktteilnehmer setzen offensichtlich darauf, dass Trump und der von den Republikanern kontrollierte Kongress eine Politik der Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen verfolgen wird.

Foto: AP Bei einer Auktion in New York hat ein Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet 81,4 Millionen Dollar erzielt. Der Erlös für das Gemälde mit dem Titel "Meule" lag damit um rund eine Million Dollar über dem bislang gezahlten Höchstpreis für ein Monet-Werk: Im Juni 2008 war sein Gemälde "Le Bassin aux Nympheas" für 80,4 Millionen Dollar bei Christie's in London versteigert worden.