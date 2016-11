+++ Der Morgen live +++ Ex-Freund von Whitney Houstons Tochter zu 36-Millionen-Dollar-Strafe verurteilt 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser.



Ich begrüße Sie zum meinem allersten "Morgen" hier bei SPIEGEL ONLINE. Fangen wir an mit einer Meldung, die Sie vielleicht doch wieder an das Gute im Menschen glauben lässt: Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko mag ein autoritär regierender Herrscher in einem Land sein, in dem es noch die Todesstrafe gibt. Trotzdem hat er sich jetzt vor russischen Journalisten als großer Tierfreund geoutet.



"Jeder Mensch sollte Tiere lieben", sagte der Herrscher in Minsk und zählte seine ganze Menagerie auf: Strauße, Puten, Enten, Gänse, Pferde, Schafe, Kühe, Ziegen. Von einst 70 Kaninchen seien nur noch 20 da, die anderen habe er verschenkt. "Kaninchen zu schlachten, bringe ich nicht über mich", sagte der Staatschef der Ex-Sowjetrepublik. Na dann. Starten Sie gut in den Tag!