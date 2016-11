+++ Der Morgen live +++ In Südafrika verdient ein Manager das 541-fache eines Arbeiters

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Sind Brustimplantate aus Silikon ein Hinderungsgrund für die Aufnahme in den Polizeidienst? Mit dieser Frage muss sich am kommenden Mittwoch erneut das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen befassen. Eine 31-Jährige aus Dortmund hatte sich 2013 für den gehobenen Dienst beworben, war aber vom mit der Begründung abgelehnt worden, Bewerberinnen mit Brustimplantaten seien untauglich für den Dienst. Es bestehe die Gefahr, dass die Einlage bei den manchmal robusten Einsätzen reiße. Die Folge könne eine anhaltende Dienstunfähigkeit sein. Gegen den Bescheid setzte sich die Frau zur Wehr und zog vor Gericht. Sie sieht sich als Sonderfall, weil ihre Implantate hinter der Muskulatur eingesetzt seien.

Foto. dpa Nach dem schweren Zugunglück in Indien ist die Zahl der Toten nach indischen Medienberichten auf mehr als 130 gestiegen. Wie die Zeitung "The Hindu" schrieb, starben 133 Menschen, über 200 wurden verletzt. Die Rettungsarbeiten wurden in der Nacht fortgesetzt. Die Retter hofften noch immer, Überlebende zu finden, berichtete der Sender NDTV.



Am frühen Sonntag Morgen war ein Fernzug, der Patna-Indore-Express, im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh entgleist. Mindestens 14 der 23 Waggons sprangen von den Schienen, einige wurden vollständig zerstört. Nach Angaben eines Sprechers der indischen Bahngesellschaft waren etwa 2500 Menschen an Bord. Die meisten von ihnen wurden im Schlaf überrascht. Die Ursache des Unglücks ist weiterhin unklar.

Kritik an Merkel kommt aber auch von Links: Die dem fundamentalistischen Flügel zuzurechnende Grünen-Chefin Simone Peter sagte, ihre Partei werde für einen "echten Politikwechsel" kämpfen. "Wir werden 2017 dafür kämpfen, dass die Merkelsche Kaputtsparpolitik in Europa, ihre verhängnisvolle Mutlosigkeit beim Klimaschutz und die wachsende Ungleichheit beendet werden." Die Ankündigung Merkels, erneut zu kandidieren, wertete die Grünen-Vorsitzende als Zeichen der Schwäche der Union. "Nach dem Motto "Es geht nicht mit ihr, aber auch nicht ohne sie". Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger kündigte an, seine Partei werde sich entschlossen für eine komplette politische Kursänderung einsetzen. "Merkel hat die tiefe Krise, in der sich die Demokratie hierzulande befindet, entscheidend mitzuverantworten", sagte der Linken-Vorsitzende. "Eine Kanzlerin, die mit ihrer Rentenpolitik auch Menschen mit einem normalen Einkommen nach einem langen Erwerbsleben ungerührt in die Altersarmut schickt, macht den Menschen berechtigterweise keine Hoffnung, dass sich für sie irgendetwas zum Besseren wenden wird." Drängende Probleme wie Wohnungsnot, Altersarmut, Kinderarmut und ein ausgezehrter öffentlicher Dienst blieben ungelöst. Die Linke sei dagegen die einzige demokratische Partei, die der dunklen Seite der Macht nicht verfallen sei und Merkels und Seehofers Herrschaft nicht verlängern werde.

Die Substanz der geäußerten Kritik erschließt sich allerdings nicht, wenn man einen eher rationalen Ansatz politischer Diskussion bevorzugt. . . .

Auf Twitter melden sich dagegen nicht wenige mit ätzender Kritik zu Wort, die ich Ihnen hier nicht vorenthalten will:

Die Ankündigung von Angela Merkel, für eine vierte Amtszeit zu kandidieren, ist nicht nur in der Union mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Auch aus der CSU kommen ungewohnt freundliche Töne. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt begrüßte die Entscheidung mit dem Lob, Merkel regiere Deutschland gut und setze sich unermüdlich für die Menschen ein. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Hasselfeldt, Merkel sei eine "gute Kanzlerin" und es sei "gut, dass sie es bleiben will". Merkel genieße hohes Ansehen: "Ihre Glaubwürdigkeit und ihr klarer politischer Kurs sind weltweit anerkannt." Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, Rebecca Harms, kann sich in dieser Konstellation sogar eine schwarz-grüne Koalition vorstellen. "Merkel hat ihre Partei mehr als jeder vor ihr in die Mitte geführt und hat die CDU modernisiert", erklärte sie. Bei vielen Themen wie der Europapolitik, der Flüchtlingspolitik, der Klimapolitik und Energiewende habe Merkel dabei auch Anknüpfungspunkte für Grüne geschaffen

In Deutschland klagen nicht wenige über die ungerechte Lohnverteilung. Manager verdienen viel zu viel, wenn man ihr Gehalt mit dem eines einfachen Arbeiters vergleicht. Tatsächlich drängt sich in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob menschliche Arbeit denn überhaupt so viel mehr wert sein kann als andere. Zumal die erbrachte Leistung oft nicht einmal ansatzweise mit den Verdienst übereinstimmt. In diesem Zusammenhang ist es natürlich nur ein schwacher Trost: Aber in Deutschland ist die Lohnspreizung geradezu moderat, wenn man sie mit der anderer Länder vergleicht. Hier zu Lande verdient ein Manager im Durchschnitt das 175,65-Fache eines einfachen Arbeiters, wie aus der jüngsten Erhebung von Bloomberg hervorgeht. In Großbritannien liegt der Wert dagegen bei 228,7. In den USA - wenig überraschend, ist er noch höher, nämlich 298,98. Den Vogel schließen dagegen andere Länder ab, von denen man es so nicht erwartet hätte. In Indien verdienen die Bosse durchschnittlich das 483,06-fache, in Südafrika gar das 541,4-fache eines einfachen Arbeiters.