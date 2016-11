+++ Der Morgen live +++ Finden Sie den Fehler auf dieser Karte?

Als ersterhatder größtenabgestattet. Der König besuchte am Dienstag den Sitz der 1946 gegründeten Vereinigung COC Nederland, um deren 70. Geburtstag zu würdigen. Verbandspräsidentin Tanja Ineke sprach danach von einer "enormen Ehre" für Homosexuelle in den Niederlanden und überall in der Welt.

Tropensturm "Otto" ist in der Karibik zum Hurrikan herangewachsen und steuert mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern auf Costa Rica zu. "Es handelt sich um einen sehr gefährlichen Hurrikan", warnte Präsident Luis Guillermo Solís. Daher gelte die höchste Alarmstufe. Mehrere Tausend Menschen in Küstenregionen sollen ihre Häuser verlassen und in Notunterkünften Schutz suchen .

Diehat dieaufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und einer Schlichtung zuzustimmen. "Unsere Türen sind offen. Wir würden gerne verhandeln", sagte Lufthansa-Sprecher Martin Leutke im ZDF-"Morgenmagazin". Die Vereinigung Cockpit sei aber offenbar mehr an einer Eskalation interessiert als an einer Lösung des Konflikts. Piloten der Lufthansa legen die Fluglinie seit dem frühen Morgen mit ihrem mittlerweilegroßenteils lahm. Allein am Mittwoch

hat sich nach seinerin einem Video für die langjährige Unterstützung bedankt. "Ich möchte einfach nursagen, besonders natürlich an unsere Fans, die uns immer unterstützt haben. Ich möchte mich aber auch ganz besonders bei den Spielern bedanken", sagte er in dem Clip, den er bei Twitter veröffentlichte. Der 52-Jährige war am Montag nach fünfeinhalb Jahren vom US-Verband von seinen Aufgaben entbunden worden - eine Reaktion auf die Ergebniskrise der vergangenen Wochen.

. So sieht es aus, wenn afghanische Frauen in Herat, Afghanistan, Safranblüten pflücken - im November 2016.

Sieben Monate nach dem Tod vonhat der Nachlassverwalter einenvorgestellt. Der Sender ABC News hat den Titel "Moonbeam Levels" im New Yorker Cutting-Room-Plattenstudio präsentiert . Das Lied war 1982 aufgenommen worden, als Prince an seinem Album "1999" arbeitete. Danach war der Song aber nicht offiziell erschienen.

Mit einem höheren Mindestlohn und einer Stärkung des sozialen Wohnungsbaus will die britische Regierung Gerungverdiener entlasten. Bei der Vorstellung des Nachtragshaushalts will Finanzminister Philip Hammond heute eine Anhebung des Mindestlohns von 7,20 Pfund auf 7,50 Pfund ab April kommenden Jahres ankündigen. Zudem will der Schatzkanzler mit rund 1,6 Milliarden Pfund den Bau von 40.000 günstigen Wohnungen fördern.

Was bringt dieser Mittwoch noch? Ein Überblick:

Der Bundestag setzt die Schlussberatungen über den Haushalt 2017 mit der sogenannten Generaldebatte fort. Sie ist der Höhepunkt der viertägigen Haushaltswoche des Parlaments. Traditionell rechnet die Opposition bei diesem Schlagabtausch mit der Politik der Bundesregierung ab. Kanzlerin Angela Merkel dürfte sich nach dem Wahlsieg von Donald Trump erstmals auch im Parlament zu den künftigen transatlantischen Beziehungen äußern.

Die Luft in der Europäischen Union soll sauberer werden. Dafür will das EU-Parlament die Vorgaben für Höchstmengen beim Ausstoß von Schadstoffen verschärfen. Dabei geht es etwa um Feinstaub und die von Dieselfahrzeugen ausgestoßenen Stickoxide. Die neuen Höchstmengen sollen in den Mitgliedstaaten bis 2020 beziehungsweise 2030 eingehalten werden.

Lebenserwartung, Gesundheitsrisiken, Krankheiten: Die OECD und die EU-Kommission erklären in Brüssel, wie gesund die gut 500 Millionen Europäer sind und wie sich Versorgung und Vorbeugung verbessern lassen. Die umfangreiche Studie "Gesundheit auf einen Blick: Europa 2016" schlüsselt auch die Unterschiede zwischen den europäischen Ländern auf, etwa bei der Kindersterblichkeit oder dem Risiko, vorzeitig an einer vermeidbaren Krankheit zu sterben.

Darf eine Frau mit Silikonbusen in den Polizeidienst? Das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen behandelt den Fall einer Klägerin aus Dortmund und will noch am selben Tag ein Urteil fällen. Ein Polizeiarzt hatte vor drei Jahren entschieden, dass die Gefahr bestehe, dass die Einlage bei bestimmten Einsätzen reißen könne.