+++ Der Morgen live +++ Innenminister fordern bis zu tausend Euro für Verkehrsrowdys

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen einem Bericht zufolge die Bußgelder für Verkehrssünder drastisch erhöhen. Dies gehe aus einer Beschlussvorlage für die Innenministerkonferenz Ende November in Saarbrücken hervor, berichten die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Höhere Strafen seien besonders für "Verkehrswidrigkeiten mit einem hohen Gefährdungsgrad" geplant, zitierten die Zeitungen aus der Vorlage. Dies gelte vor allem in den Bereichen Geschwindigkeit, Abstand, Überholen und dem Bilden einer Rettungsgasse. Er danke dabei "an Bußgelder von bis zu 1000 Euro und mehr", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) dem Redaktionsnetzwerk. Nach dem Willen der SPD-Innenminister soll sich die genaue Höhe des Bußgelds zudem künftig nach der Höhe des Einkommens staffeln.

Die Korruptionsaffäre um die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye und ihre langjährige Freundin Choi Soon Sil hat sich nochmals ausgeweitet: Die Staatsanwaltschaft ließ in den Morgenstunden nach eigenen Angaben das Finanzministerium und zwei Konzernzentralen durchsuchen. Die Konzerne SK und Lotte - das drittgrößte und das fünftgrößte Unternehmen des Landes - stehen im Verdacht, Millionen an Stiftungen gespendet zu haben, die von Parks Freundin kontrolliert wurden - und dafür politische Gefälligkeiten entgegen genommen zu haben. Die Spenden von SK an die Stiftungen sollen sich auf umgerechnet 8,9 Millionen Euro belaufen, die von Lotte auf 3,9 Millionen.

Nebel nicht weichen will, hat das mit der warmen Schicht zu tun, die über der kühlen Luft am Boden wabert. Die Meteorologen sprechen von einer Inversionslage. Viel Hoffnung auf Sonnenschein besteht aber auch nicht, wenn sich der Nebel doch noch verziehen sollte. Denn darüber hängt eine dicke Wolkenschicht. Nur der Norden kommt heute etwas besser weg. Die Temperaturen liegen bei 4 Grad im Nebel, sonst erreichen sie bis zu 14 Grad.

In der Debatte über den Gratis-Mitflug von EU-Kommissar Günther Oettinger nach Ungarn bestätigt der Besitzer des Privatjets Brüsseler Angaben. Der ehemalige Daimler-Manager und russische Honorarkonsul Klaus Mangold sagte der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten", dass die Regierung in Budapest die Kosten für Oettingers Flug übernommen habe.



Mangold hatte Oettinger im Mai in seinem Privatjet zu einem Abendessen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán mitgenommen. Kritiker vermuten einen Verstoß gegen Ethikregeln der EU-Kommission, deren Mitglieder keine Geschenke im Wert von mehr als 150 Euro annehmen dürfen. Die EU-Kommission erklärte, Oettinger sei auf Einladung und Kosten der ungarischen Regierung zu einer Konferenz geflogen, daher gebe es nichts zu beanstanden. Der Flug sei die einzige Möglichkeit gewesen, pünktlich zum Treffen mit Orban zu kommen.

Angesichts des neuerlichen Pilotenstreiks bei der Lufthansa hat der CDU-Wirtschaftsflügel ein Gesetz zur Zwangsschlichtung von Tarifkämpfen gefordert. Nötig sei nun "dringend die Möglichkeit zur Zwangsschlichtung", sagte Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) der "Bild". Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles sei nun "gefordert, endlich entsprechend zu handeln". Der CDU-Wirtschaftspolitiker verurteilte den Streik der Lufthansa-Piloten: "Es kann nicht sein, dass ein paar Piloten immer wieder Hunderttausende in Geiselhaft nehmen", sagte Fuchs.

Baseball-Legende Ralph Branca ist gestern im Alter von 90 Jahren gestorben. Sein Ruf gründete sich auf einen Wurf, den "Batter" Bobby Thomson 'um die Welt' schlug. Dem Treffer folgte ein Home Run, der als einer der berühmtesten in die Geschichte des Baseballs einging. Branca spielte 12 Jahre in der höchsten Baseball-Liga. Dreimal wurde er in die All-Star-Auswahl aufgenommen.

Nach einer Gratulation klingt das nicht gerade, auch nicht nach Bereitschaft zum konstruktiven Dialog: Nach Bekanntgabe der neuerlichen Kandidatur von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat CSU-Chef Horst Seehofer zunächst seine Bedingungen für eine weitere Regierungsbeteiligung nach der Wahl 2017 genannt. Die CSU sei dazu nur bereit, wenn die Zahl der zuziehenden Flüchtlinge auf 200.000 im Jahr begrenzt werde, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Wir werden nur dann in Berlin mitregieren, wenn das realisiert wird", sagte er. Merkel lehnt eine Obergrenze für Flüchtlinge strikt ab, Streit ist also programmiert. Das sieht auch Seehofer so: "Das werden die schwierigsten zehn Monate, die CDU und CSU seit Jahrzehnten erlebt haben", erklärte er.

Experten für seelische Gesundheit rufen in Zeiten ständigen Leistungsdrucks in der Gesellschaft zu mehr Muße und Gelassenheit auf. "Auch einmal nichts zu tun, ist für die Gesundheit des Gehirns unglaublich hilfreich", sagte die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), Iris Hauth, am Rande eines Fachkongresses in Berlin. Hauth sieht im modernen stressigen Lebensstil mit ständiger Erreichbarkeit und dem Streben nach Selbstoptimierung einen Risikofaktor für psychische Erkrankungen.

Eltern haben ein völlig anderes Verhältnis zu ihren Kindern als die Generation zuvor. Psychologen und Pädagogen diffamieren sie bisweilen als Helikoptereltern. Das ist nicht nur gemein, es ist darüber hinaus auch Blödsinn: Auch in vergangenen Zeiten wurden Kinder verhätschelt - ebenso wie es heutzutage Eltern gibt, die ihre Kinder emotional verhungern lassen oder ihnen gar Gewalt antun. Väter, wie der in der in dem gezeigten Video dürften inzwischen jedoch häufiger zu finden sein (Auch wenn es früher auch einige davon gab). Besser kann man seiner Tochter nicht vermitteln, dass sie ein besonders Talent hat. Und der Vater? Auch wenn er zeitweise etwas unbeholfen wirkt, verdient er Applaus für seine sportliche Leistung...

Das erste Friedensabkommen zwischen der Regierung und der linken Guerillaorganisation Farc haben die Kolumbianer in einer Volksabstimmung Anfang Oktober abgelehnt. Der Vertrag wurde überarbeitet und soll jetzt vom Kongress gebilligt werden. Insgesamt wurden 56 von 57 Punkten modifiziert. Zu den wichtigsten dürfte gehören, dass Farc-Kämpfer nun nur noch in Ausnahmefällen auf Strafmilderung hoffen können. Das Vermögen, das die Rebellenorganisation mit Drogenhandel und Schutzgelderpressung angehäuft hat, soll für die Entschädigung ihrer Opfer verwendet werden. Bei einem der wichtigsten Kritikpunkte der Gegner hingegen gibt es keine Änderung: Die ehemaligen Rebellenführer können künftig auf politischem Wege für ihre Ziele eintreten. Für die nächsten zwei Legislaturperioden erhalten die Farc zehn Parlamentssitze garantiert.

Foto: AP Die Bewohner der japanischen Hauptstadt Tokio erleben den ersten Novemberschnee seit 54 Jahren. Der Wintereinbruch sorgte für ein Verkehrschaos und allerlei Unordnung. Beobachter lästern, die Stadt könne besser mit Erdbeben umgehen als mit ein paar Schneeflocken.

Vor dem Rentengipfel im Kanzleramt fordert der Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund, Axel Reimann, eine Finanzierung der geplanten Angleichung der Ostrenten ans Westniveau aus Steuermitteln. "Die durch eine Angleichung entstehenden Mehrausgaben müssen aus Steuermitteln finanziert werden, wenn die Angleichung der Renten rascher erfolgen soll als die Angleichung des Lohnniveaus", sagte Reimann in Berlin. CDU-Studentenverbund RCDS warnte vor Beschlüssen auf Kosten der jüngeren Generationen. "Wir brauchen eine ehrliche und generationengerechte Rentenpolitik statt reflexartige Rentenpanik", sagte der Bundesvorsitzende Jenovan Krishnan. "Die derzeitige Debatte zielt viel zu sehr auf die heutige Rentnergeneration und die rentennahen Jahrgänge. Dabei müsste eigentlich die Generation der künftigen Rentner viel stärker im Fokus stehen."

Donald Trump hat eine zweite Frau für sein Kabinett nominiert: Die konservative Bildungsreformerin und Großspenderin Betsy DeVos solle das Bildungsministerium übernehmen, kündigte Trump am Mittwoch an. DeVos stammt aus einer reichen Unternehmerfamilie und engagiert sich seit Langem für eine konservative Bildungsreform. Unter anderem will sie erreichen, Eltern etwa durch Steuererleichterungen einen Anreiz zu geben, Kinder von staatlichen Schulen auf privat geleitete Einrichtungen umzumelden. Die Lehrergewerkschaft NEA reagierte mit Empörung auf die Nominierung der Bildungsreformerin. DeVos habe es sich zum Ziel gemacht, das staatliche Schulsystem "zu privatisieren, zu entprofessionalisieren und zu unterminieren", kritisierte NEA-Vorsitzende Lily Eskelsen Garcia.

Foto: AP Die Toyota-Ingenieure haben einen spürbaren Fortschritt in der Batterietechnologie erzielt. Sie haben die kleinen Partikel, die sich zwischen den Polen bewegen, nun besser im Griff. Nach Konzernangaben soll damit die Reichweite um 10 bis 15 Prozent steigen. Ihr Faible für die Brennstoffzelle ist aber weiterhin ungebrochen. Sie ist zwar teuer und technisch sehr anspruchsvoll, ermöglicht aber Reichweiten, die herkömmlichen Verbrennerautos entsprechen.

SPD-Europapolitiker Martin Schulz will den Vorsitz des EU-Parlaments abgeben und in die Bundespolitik wechseln. Das bestätigte er dem ARD-Europastudio nach Angaben des Senders in der Nacht zum Donnerstag. Schulz will sich heute in Brüssel dazu erklären. Zuvor hatte bereits die "Süddeutsche Zeitung" über einen bevorstehenden Wechsel des Rheinländers nach Berlin berichtet. Auch der Deutschen Presse-Agentur wurde dies aus SPD-Kreisen bestätigt.



Bei einem schweren Unglück auf der Baustelle eines Kraftwerkes sind im Osten Chinas mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, stürzte eine Plattform an einem Kühlturm des Kohlekraftwerkes Fengcheng in der Provinz Jiangxi ein. Das Unglück passierte am frühen Morgen.



Eine unbekannte Zahl von Menschen wurde unter den Trümmern verschüttet. Die Staatsagentur sprach auch von Verletzten. Die genaue Zahl war unklar. Über die Ursache des Einsturzes der Bauplattform wurde zunächst nichts berichtet.

Ab der Saison 2017/2018 werden die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga zum ersten Mal im Schnitt mehr als eine Milliarde Euro pro Saison durch den Verkauf ihrer nationalen Medienrechte erlösen. Der neue Vierjahresvertrag bringt den Klubs insgesamt 4,64 Milliarden Euro ein. Dadurch erhöht sich der pro Spielzeit auszuschüttende Betrag von 850 Millionen Euro in der laufenden Saison auf durchschnittlich 1,16 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren. In den vergangenen Monaten wurde allerdings heftig um die Verteilung der neuen Fernseheinnahmen gestritten. Insbesondere die international aktiven Klubs wie Bayern München aber auch die sogenannten Traditionsvereine fordern in Zukunft mehr Geld für sich.

US-Rapper Kanye West erhält nach dem überraschenden Abbruch seiner Tournee und einer Klinikeinweisung Unterstützung von Lady Gaga. Sie sehe "Mut und Courage" in seiner Entscheidung, die Konzertreise zu stoppen und auf sich selbst aufzupassen, schrieb die Sängerin am Mittwoch auf Twitter. Er sei ein großartiger Künstler. "Ich liebe und unterstütze dich, Bruder." Sie sei zwar nicht mit all seinen Aktionen einverstanden, hoffe aber, dass die Öffentlichkeit mehr Mitgefühl zeige, statt sich über mögliche psychische Erkrankungen von Menschen lustig zu machen.

Die Verbraucherschutzminister der Bundesländer wollen eine Gesetzesinitiative für die Datensicherheit internetfähiger Haushaltsgeräte starten. Der einzelne Verbraucher habe zum Teil nur sehr begrenzte Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten, heißt es in Beschlussvorschlägen, aus denen die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. Bei der Umsetzung der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung dürfe "kein Rückschritt" stattfinden. Nach Informationen der "Rheinischen Post" fordern die Verbraucherschutzminister der Länder außerdem ein Label für den Datenverbrauch sogenannter Smart Products. Angedacht sei eine Kennzeichnung mit einfachen, vergleichbaren Klassifizierungen analog der Energieverbrauchskennzeichnung. Die Landesminister kommen heute zu einer Sonderkonferenz in Berlin zusammen.

Saul Lliuya ist Bauer und Bergführer und wohnt in den Anden im Westen Perus. Der 36-jährige Vater dreier Kinder fordert heute mit einer Klage vor dem Essener Landgericht einen der größten Stromkonzerne Europas heraus: nämlich RWE. Dessen Kraftwerke trügen mit ihrem gewaltigen CO2-Ausstoß zum weltweiten Klimawandel bei, argumentiert der Kläger. Dafür müsste der Energiekonzern auch Tausende Kilometer entfernt in Peru - finanzielle Verantwortung übernehmen. Lliuya ist zu dem Prozess persönlich angereist. Er sieht sein Haus in den Anden in Huaraz etwa 450 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima gefährdet, weil der Klimawandel einen Gletscher zum Schmelzen bringe. Der Pegel des dortigen Bergsees steige und steige. Lliuya fürchtet eine katastrophale Flut, die sein Haus wegreißen könne. "Das ist eine Zeitbombe", sagt seine Anwältin Roda Verheyen. Juristisch scheint ein Sieg des Klägers eher fraglich. Ähnliche Klimaklagen sind in der Vergangenheit am Nachweis gescheitert, dass das beklagte Unternehmen tatsächlich konkret für mögliche Schäden verantwortlich sei.

Haben Sie schom vom Problem der Nasa gehört? Die US-Weltraumbehörde sucht einen findigen Ingenieur, der eine Lösung dafür findet, wie Astronauten im Weltall auf Langzeitflügen den Toilettengang hygienisch einwandfrei erledigen können. Für die drei besten Ideen sind jeweils 30.000 Dollar ausgelobt. Binnen drei Jahren sollen sie zur Einsatzfähigkeit gebracht werden. Hintergrund des Aufrufs ist, dass sich die Nasa auf immer längere Flüge ins All vorbereitet. Sie hofft nun auf Vorschläge, wie Astronauten bis zu sechs Tage lang mit einem am Körper getragenen System Urin und Kot entsorgen können, ohne dabei eine eigentliche Toilette aufsuchen zu müssen. "Die alte Standardlösung bestand aus Windeln", heißt es in dem Aufruf unter www.herox.com/SpacePoop. "Die Windel ist aber nur eine sehr vorübergehende Lösung, für mehr als einen Tag ist sie keine gesunde und schützende Option." Das Problem ist, dass sich Raumfahrer auf den Flügen ins All in einem abgeschlossenen Schutzanzug befinden, in dem sie sich selbst nicht anfassen können. "Sie können sich nicht einmal an der Nase kratzen", erklärte die Nasa. Deswegen müsse die Raumfahrertoilette weitgehend automatisch arbeiten.